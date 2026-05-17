Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Olching lässt es krachen - Emmering marschiert in die Kreisklasse
Der FC Emmering lässt es krachen. – Foto: FC Emmering
Nach dem Nachholspiel gegen den TSV Gernlinden stand es fest: Der FC Emmering steigt vorzeitig in die Kreisklasse auf. Bei einem Torverhältnis von 65:17 Treffern hat der FCE den Aufstieg auch mehr als verdient!
Olching kehrt zurück in die Landesliga
Guess who's back? Der SC Olching kürt sich nach dem 6:1-Kantersieg gegen den MTV München zum Meister der Bezirksliga Süd und feiert nach Abpfiff feuchtfröhlich die Rückkehr in die Landesliga.
Schongau wird Meister der A-Klasse 8
Schongau spielte das letzte Mal in der Saison 17/18 in der Kreisklasse. – Foto: TSV Schongau
Was für eine bomben Saison vom TSV Schongau! 20 Siege, zwei Niederlagen und nur ein Remis. Hinzu kommen 73 Treffer und 61 Punkte auf dem Konto. Hut ab!