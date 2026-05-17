Olching lässt es krachen - Emmering marschiert in die Kreisklasse Diese Teams heben ab von Lara Marjanovic · Heute, 17:16 Uhr · 0 Leser

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis Zugspitze.

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Der FC Emmering lässt es krachen. – Foto: FC Emmering

Nach dem Nachholspiel gegen den TSV Gernlinden stand es fest: Der FC Emmering steigt vorzeitig in die Kreisklasse auf. Bei einem Torverhältnis von 65:17 Treffern hat der FCE den Aufstieg auch mehr als verdient! Olching kehrt zurück in die Landesliga

Guess who's back? Der SC Olching kürt sich nach dem 6:1-Kantersieg gegen den MTV München zum Meister der Bezirksliga Süd und feiert nach Abpfiff feuchtfröhlich die Rückkehr in die Landesliga. Schongau wird Meister der A-Klasse 8

Schongau spielte das letzte Mal in der Saison 17/18 in der Kreisklasse. – Foto: TSV Schongau