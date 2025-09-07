Olching kämpft sich zurück: Später Sieg gegen den SV Bad Heilbrunn

Dank eines Last-Minute-Treffers von Patrick Hujina ist der SC Olching wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Mit 3:2 (2:0) gewannen die Amperstädter ein intensives, teils hitziges Verfolgerduell gegen den SV Bad Heilbrunn. Dass der sechste Saisonsieg am Ende glücklich war, zumindest SC-Trainer Felix Mayer wars egal.

Mayer und die knapp 120 Zuschauer im Amperstadion sahen zwei völlig verschiedene Halbzeiten. „Mit der ersten Spielhälfte war ich zufrieden. Wir haben so gespielt, wie wir spielen wollten.“ Vor allem in der Defensive waren die Blau-Weißen extrem giftig, ließen nicht viel zu. Und offensiv war der SCO sehr effizient. Nach 31 Minuten köpfte Niklas Uhle die Hausherren in Führung, drei Minuten später veredelte Maximilian Schwahn einen mustergültig vorgetragenen Spielzug zum 2:0.

Nach Wiederbeginn ließ sich Olching allerdings die Butter vom Brot nehmen. „Zu viele Ballverluste“, moserte Mayer. Einer führte zum Anschlusstreffer durch Tobias Bauer (52.). Zehn Minuten später glich Thomas Pföderl mit einem sehenswerten Kopfball ins Kreuzeck zum 2:2 aus.

Von Olching kam in der Folge nicht mehr viel. Auch die Gäste wirkten ausgelaugt, hatten aber dennoch die Spielkontrolle. Umso überraschender fiel der Siegtreffer für den Sportclub. Eine Flanke des eingewechselten Luka Batarilo-Cerdic fand den Kopf des ebenfalls eingewechselten Patrick Hujina. Der Ball schlug unter der Querlatte ein (92.).

Dann wurde es kurios: Nach einem eher harmlosen Rempler zwischen Batarilo-Cerdic und Nikolaus Pföderl ging der Gästespieler schreiend zu Boden. Nach einer knapp dreiminütigen Beratungszeit mit seinem Assistenten zückte Referee Stefan Rettenbeck (Forsting) die Rote Karte gegen Batarilo-Cerdic.