Olching empfängt Bayernliga-Absteiger Türkspor Augsburg

Omer Grbic vom SC Olching (weißes Trikot). – Foto: Andreas Mayr

Durch den souveränen 4:0-Auswärtssieg bei Cosmos Aystetten hat sich der SC Olching etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Am Mittwoch um 18.30 Uhr wollen die Amperstädter in der englischen Woche nachlegen. Im Amperstadion empfängt die Mannschaft von Trainer Felix Mayer Türkspor Augsburg .

Nach sieben Jahren in der Bayernliga Süd mussten die Fuggerstädter den Gang in die Landesliga antreten. Dort ist die Mannschaft von Trainer Hasan Can bislang noch nicht richtig angekommen. Mit drei Punkten aus sieben Spielen rangiert Türkspor auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Morgen, 18:30 Uhr SC Olching SC Olching Türkspor Augsburg TürkAugsburg 18:30 PUSH

Von der bisherigen Ausbeute des Gegners will sich Mayer allerdings nicht täuschen lassen. „Zuletzt haben sie gezeigt, dass sie Tore schießen können.“ Beim SV Manching traf Türkspor gleich viermal, kassierte bei der 4:6-Niederlage allerdings auch sechs Gegentreffer. Für den SCO wird es deshalb darauf ankommen, die zuletzt gezeigte defensive Stabilität erneut auf den Platz zu bringen. In Aystetten ließ Olching über die gesamte Spielzeit kaum etwas zu und erspielte sich gleichzeitig zahlreiche Chancen. An diesen Auftritt will Mayer nun anknüpfen und mit einem weiteren Erfolg den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. (Dirk Schiffner)