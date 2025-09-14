Olching bleibt weiter auf Erfolgskurs und im Spitzenfeld

Der SC Olching bleibt im Spitzenfeld der Bezirksliga Süd. Beim 2:0-Sieg gegen den VfL Denklingen ließen die Amperstädter nichts anbrennen.

Olching - Der SC Olching ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Die Amperstädter siegten beim VfL Denklingen souverän mit 2:0 (1:0) und untermauerten ihren Spitzenplatz in der Bezirksliga Süd.

SCO-Cheftrainer Felix Mayer zeigte sich mit der Darbietung seiner Mannschaft zufrieden. „Die Jungs haben das abgeliefert, was wir eingefordert haben“, lobte er. „Vor allem die erste Halbzeit war überragend.“ Das einzige Manko war die mäßige Chancenverwertung. Drei, vier Hochkaräter ließ die SCO-Offensive bei einem Ballbesitz von knapp 70 Prozent ungenutzt. „Wir hätten höher führen müssen“, meinte Mayer. So ging es nur mit einem 1:0 in die Pause. Nach einer Ecke von Kerem Kavuk köpfte Omer Grbic zur verdienten Führung ein (18.). Der 24-jährige Stürmer legte fünf Minuten nach Wiederanpfiff das 2:0 nach. Freistehend vor Denklingens Schlussmann Simon Sporer blieb der Neuzugang vom TSV Pentenried cool und versenkte zur Vorentscheidung.

Vier Spiele Sperre

Dann ging der Olchinger Chancenwucher allerdings weiter. „Wir haben sie unnötig am Leben gehalten“, ärgerte sich Mayer. Vor allem in der Schlussphase vergaben die Olchinger gute Einschussmöglichkeiten. Da von den harmlosen Gastgebern kaum Torgefahr ausging, war der siebte Saisonsieg aber zu keiner Zeit gefährdet. Mit dem 2:0 war Denklingen mehr als gut bedient.

Unterdessen ist die Sperre für Luka Batarilo-Cerdic bekannt. Für sein Foul im Spiel gegen Bad Heilbrunn (3:2) wurde er vom Sportgericht für vier Partien gesperrt. „Unfassbar“, lautete Mayers Urteil. Der Olchinger Cheftrainer hat sich das Videomaterial nochmals angeschaut. Es sei ein normaler Zusammenstoß zwischen Batarilo-Cerdic und Bad Heilbrunns Nikolaus Pföderl. Kurios: Schiedsrichter Stefan Rettenbeck (Forsting) „schaute in dem Moment ganz woanders hin“, so Mayer.