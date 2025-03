Olching bezwingt Bruck im Sparkassencup – Elferkrimi in Alling

Bis auf eine Begegnung sind die Viertelfinalspiele um den diesjährigen Sparkassenpokal-Wettbewerb über die Bühne. Nachdem der SC Oberweikertshofen am grünen Tisch ins Halbfinale einzog, weil der SV Puch nicht antrat, fanden am Dienstagabend zwei weitere Viertelfinalspiele statt. Der SC Fürstenfeldbruck empfing den SC Olching und der TSV Alling den SC Schöngeising. Die letzte noch ausstehende Paarung zwischen dem TSV Geiselbullach und dem FC Aich wird am kommenden Dienstagabend (19.30 Uhr) in Geiselbullach angepfiffen.

SC Fürstenfeldbruck - SC Olching 1:3 (1:1) – Sorgte vor vier Jahren der SCF als Kreisligist noch für die Sensation, als die Brucker den Landesligisten Olching mit einem 4:1 aus dem Pokalwettbewerb der Brucker Bank warfen, so setzte sich diesmal die Elf von SCO-Chefcoach Felix Mayer durch. „Als höherklassiger Verein kannst du eigentlich nur verlieren“, meinte Mayer nach den 90 Minuten auf dem Kunstrasenplatz im Klosterstadion. „Der SCF ist keine Mannschaft mit normalem A-Klassen-Niveau. Die haben einige Spieler in ihren Reihen, die vor noch nicht allzu langer Zeit Landes- und Bezirksliga gespielt haben“, so Mayer.