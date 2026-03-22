Olaf Schütt mit Sonntagsschuss zum Sieg

Freiburgs Siegtorschütze und Kapitän Olaf Schütt wird von Justin Sladek attackiert. – Foto: Michael Brunsch

Der SV Agathenburg/Dollern musste auf eine Hand voll Stammkräfte verzichten. Dennoch hatte man eine gute Mannschaft auf dem Platz stehen. Bei den Gästen wusste man vor dem Anpfiff nicht genau, wohin die Reise gehen könnte, obere Tabellenregion oder untere. Die Nordkehdinger haben ein klares Offensivproblem, trafen bis zu diesem Spieltag nur 19-mal in 13 Partien. Das waren die wenigsten Treffer aller Teams. Es waren gerade mal vier Minuten gespielt, da versuchte SG-Kapitän Olaf Schütt von der linken Außenbahn eine Flanke vor das Agathenburger Tor zu schlagen. Das Ding wurde immer länger und landete schließlich im rechten Torwinkel, unhaltbar für Tino Ebeling. Die Kugel senkte sich im letzten Moment. Das wirkte zunächst fast wie ein Schock. Es dauerte bis zur 19. Minute, ehe Winterneuzugang Ben Gehlken mit einem strammen Fernschuss Marcel Smilari prüfte.

Jetzt ging es hin und her, jedoch nur von Strafraum zu Strafraum. Die Teams schenkten sich nichts. Freiburg/Oederquart stand sehr gut in der Defensive um den starken Timo Schantze herum und versuchte immer wieder Nadelstiche zu setzen. Tjark Giese hätte in der 35. Minute beinahe auf 0:2 erhöht, als ihm der rauseilende Tino Ebeling den Ball servierte, doch der kampfstarke Mittelfeldspieler schoss am Tor vorbei. Kurz darauf wollte sich ein kleiner Hund ins Spielgeschehen einmischen. Es dauerte ein wenig, bis man ihn unter Kontrolle hatte.

Zur Halbzeit stand ein 0:1, was keineswegs unverdient war. Zuversicht bestand noch in der Halbzeit. "Wir haben noch 45 Minuten Zeit", sagte SV-Trainer Carsten Junge. Doch auch im zweiten Durchgang kamen die Gastgeber kaum einmal in eine gefährliche Position. Der 40-jährige SG-Keeper Marcel Smilari verbrachte einen insgesamt ruhigen Nachmittag. Seine Vorderleute kämpften um jeden Ball. Ob Torschütze Olaf Schütt, Timo Schantze, Tjark Giese oder irgendein anderer, die gewonnenen Zweikämpfe waren kaum zu zählen. Die Hausherren präsentierten sich keineswegs schwach, versuchten es immer wieder mit Tempo über den auf der linken Außenbahn spielenden Justin Sladek, doch im Strafraum kam so gut wie nichts an. Es fehlt einfach aktuell ein Knipser und Lennox Viedts ist einfach kaum zu ersetzen.

Freiburg/Oederquart verpasst die Entscheidung

Kurz vor dem Ende hätten die Gäste durch einen 70-Meterschuss von Timo Schantze oder durch den freistehenden Kevin Stroh auf 0:2 stellen können. So ging das Ergebnis dann aber auch in Ordnung. Die Gastgeber, die Platz zwei erstmal verloren haben, versuchten alles, es kam nichts dabei heraus und die Nordkehdinger kämpften, als würde es um den Klassenerhalt gehen. Und das hat sich nach dieser Leistung mit ziemlicher Sicherheit erledigt. Vielleicht greifen sie ja noch in den Aufstiegskampf ein.