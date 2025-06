– Foto: Thies Meyer

Olaf Lakämper bleibt Trainer der U19 des JFV A/O/B/H/H Auch für die neue Saison ist der Klassenerhalt zunächst das Ziel

Olaf Lakämper wird auch in der nächsten Saison das Traineramt bei der U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen innehaben. Der Erfolgscoach geht damit in die vierte Spielzeit als Trainer einer Regionalliga-Mannschaft, die fünfte insgesamt beim JFV.

Olaf Lakämper übernahm im Juli 2021 das Traineramt bei der U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, wie es sie im Jugendfußball im Bezirk Lüneburg so wohl noch nie gab. Lakämper wurde gleich in seiner ersten Saison mit dem Team Meister der Niedersachsenliga, etablierte anschließend die Mannschaft in der Regionalliga und wurde in dieser Saison sogar Meister mit dem JFV in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Weiterhin erreichte er zweimal mit seiner Elf das Finale des Niedersachsenpokals (2023, 2025) - und das immer wieder mit wechselnden Jugendteams. Auch für die neue Saison ist der Klassenerhalt zunächst das Ziel

Und der 57-Jährige wird auch in der kommenden Saison Trainer der Vorzeige-Elf des JFV bleiben. „Wir haben eine gute Basis. Schon in dieser Saison zählen 7, 8 Spieler aus dem jüngeren Jahrgang zur Stammelf. Hinzu werden noch weitere Talente aus unserer U17 und anderen Vereinen kommen“, so Lakämper. „Wir haben uns als Ziel gesetzt, so schnell wie möglich den Klassenerhalt sicher zu haben.“ Nico Speer und Torwart-Trainer Patrick Stehr ergänzen das Team