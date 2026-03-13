Olaf Faßbender übernimmt wieder bei Wersten 04

„Natürlich“ werden sich diejenigen denken, die die Entwicklung beim SV Wersten 04 schon seit mehreren Jahren verfolgen. Als bekannt wurde, dass sich der SVW nach einem neuen Trainer für die in der Kreisliga A spielende erste Mannschaft umschauen musste, lag es nah, an Olaf Faßbender als legitimen Nachfolger zu denken.
Schließlich war der Fußballobmann in der Vergangenheit schon mehrfach aus dem Hintergrund wieder an die Seitenlinie vorgerückt, um eine Vakanz auf der Trainerbank zu beseitigen. Insofern durfte es auch jetzt nicht überraschen, dass Faßbender noch einmal das Zepter auf dem Trainingsplatz am Dechenweg übernimmt. Nachdem er schon am vergangenen Sonntag bei der 2:3-Niederlage gegen AC italia Hilden auf dem Spielberichtsbogen gestanden hatte, machte der Klub Faßbenders Trainer-Comeback nun offiziell.
Damit hat der Verein die Nachfolge von Andreas Kober recht schnell klären können. Jenen Kober hatte Faßbender persönlich erst vor dieser Saison nach Wersten gelockt und war so selbst wieder in den Hintergrund gerückt, nachdem er im Laufe der Saison 2024/2025 nach der Trennung von Frank Penz schon einmal als Interimscoach eingesprungen war.
Doch Faßbenders Hoffnung, mit Kober langfristig etwas aufbauen zu können, erfüllte sich nicht, obwohl der 40-Jährige dem Klub erst vor wenigen Wochen seine Zusage für einen Verbleib über das Saisonende hinaus gegeben hatte. Doch nach dem 3:1-Erfolg über Tusa 06 revidierte Kober diesen Entschluss. „Für uns kam das völlig unerwartet. Er hat uns persönliche Gründe für diese Entscheidung genannt“, erklärte Faßbender auf Anfrage.
Im Werstener Umfeld wird die Geschichte teilweise etwas anders erzählt. Demnach soll es einige Spieler gegeben haben, die ihr Unverständnis über die Verlängerung mit Kober geäußert haben wollen, Ob das stimmt und ob Kober im Fall der Fälle selbst die Reißleine gezogen hat oder doch abgesägt wurde, lässt sich wohl nicht aufschlüsseln.
Klar ist aber, dass es mit Olaf Faßbender nun wieder ein Stück nach vorne gehen soll. Zwar wird der Zug in Richtung Bezirksliga auch in dieser Saison wieder ohne Werstener Delegation abfahren. Doch mit grauem Mittelmaß will sich der neue Coach nicht abfinden. „Meine Ambition ist nicht, dauerhaft in der Kreisliga A zu spielen. Das habe ich schon mehrfach“, sagt Faßbender. Dessen Engagement als Trainer geht daher auch über das Saisonende hinaus.
Mit Tim Würde als Co-Trainer und dem im Sommer kommenden sportlichen Leiter Michele Stupnanek (zuletzt TuS Gerresheim) erhält Faßbender dafür auch die geforderten Verstärkungen. „Es war meine Bedingung, dass wir uns breiter aufstellen“, sagt Faßbender, der große Lust verspürt, das vor wenigen Jahren initiierte Projekt in Wersten nun wieder aktiver voranzubringen.
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