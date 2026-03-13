Olaf Faßbender übernimmt wieder bei Wersten 04

Im Werstener Umfeld wird die Geschichte teilweise etwas anders erzählt. Demnach soll es einige Spieler gegeben haben, die ihr Unverständnis über die Verlängerung mit Kober geäußert haben wollen, Ob das stimmt und ob Kober im Fall der Fälle selbst die Reißleine gezogen hat oder doch abgesägt wurde, lässt sich wohl nicht aufschlüsseln.

Klar ist aber, dass es mit Olaf Faßbender nun wieder ein Stück nach vorne gehen soll. Zwar wird der Zug in Richtung Bezirksliga auch in dieser Saison wieder ohne Werstener Delegation abfahren. Doch mit grauem Mittelmaß will sich der neue Coach nicht abfinden. „Meine Ambition ist nicht, dauerhaft in der Kreisliga A zu spielen. Das habe ich schon mehrfach“, sagt Faßbender. Dessen Engagement als Trainer geht daher auch über das Saisonende hinaus.

Mit Tim Würde als Co-Trainer und dem im Sommer kommenden sportlichen Leiter Michele Stupnanek (zuletzt TuS Gerresheim) erhält Faßbender dafür auch die geforderten Verstärkungen. „Es war meine Bedingung, dass wir uns breiter aufstellen“, sagt Faßbender, der große Lust verspürt, das vor wenigen Jahren initiierte Projekt in Wersten nun wieder aktiver voranzubringen.

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