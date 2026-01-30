OL Westfalen 20. Spieltag: Zahlreiche Spielausfälle [UPDATE]

– Foto: Imago Images

Der offizielle Rückrundenauftakt steht an, aber das Winterwetter macht Probleme. Der SV Westfalia Rhynern hat nur seinen Naturrasenplatz, der bei dieser Witterung - wie schon in der Vergangenheit - nie bespielbar ist, so dass das Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen bereits am Donnerstag abgesagt wurde.

Weitere vier Partien wurden am heutigen Freitag abgesagt, da auch mehrere Kunstrasenplätze bei der Witterung nicht bespielbar sind. So ist die Lage am 20. Spieltag der Oberliga Westfalen.