OL Westfalen 20. Spieltag: Zahlreiche Spielausfälle [UPDATE]

Der offizielle Rückrundenauftakt steht an, aber das Winterwetter macht Probleme. Der SV Westfalia Rhynern hat nur seinen Naturrasenplatz, der bei dieser Witterung - wie schon in der Vergangenheit - nie bespielbar ist, so dass das Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen bereits am Donnerstag abgesagt wurde.
Weitere vier Partien wurden am heutigen Freitag abgesagt, da auch mehrere Kunstrasenplätze bei der Witterung nicht bespielbar sind. So ist die Lage am 20. Spieltag der Oberliga Westfalen.
Das Aplerbecker Urlaubsguru Waldstadion (Naturrasen) ist in den Wintermonaten so gut wie nie nutzbar, so dass der ASC regelmäßig seine Heimspiele an der Schweizer Allee auf Kunstrasen austrägt.
Die SGW weicht wie schon zu Umbau-Zeiten im Lohrheidestadion auf den Kunstrasenplatz an der Berliner Allee aus.
Offiziell war die Partie bis zuletzt auf Naturrasen im Stadion Rußheide angesetzt, die eh unmöglich schien. Doch auch die Verlegung wie vor einer Woche beim Nachholspiel gegen Ennepetal auf den Kunstrasenplatz an der Schüco Arena war nach FuPa-Informationen fraglich. Nun ist die Absetzung offiziell.
Rheine hatte sein Heimspiel vom Hauptplatz der OBI-Arena (Naturrasen) auf den Nebenplatz (Kunstrasen) verlegt. Doch auch hier kann nicht gespielt werden.
Auch Schermbeck hat sein Heimspiel vom Hauptplatz der Volksbank-Arena (Naturrasen) auf den Nebenplatz (Kunstrasen) verlegt.
Die Erkenschwicker weichen ebenfalls auf den Kunstrasenplatz am Stimberg Stadion aus.
Der SVL hat nur seinen Naturrasenplatz in der Liebelt Arena. Eine Austragung erschien kaum möglich. Die Absetzung ist inzwischen offiziell.
Die Verler U21 spielt zuhause immer auf einem Kunstrasenplatz, der ebenfalls bei den Witterungsbedingungen nicht bespielbar ist.
Die Partie wurde am Donnerstag abgesagt. Beide Mannschaften haben bereits Testspielgegner gefunden. Rhynern wird am Samstag um 13 Uhr beim Regionalligisten VfL Bochum II antreten. Ahlen hat am Sonntag um 14 Uhr den niedersächsischen Oberligisten BSV Rehden zu Gast.
Der SC Preußen Münster II hat am 20. Spieltag regulär spielfrei und testet am Samstag um 11 Uhr gegen Nord-Regionalligist BW Lohne.
Die angesetzten Testspiele: