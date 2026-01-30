 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

OL Westfalen 20. Spieltag: Zahlreiche Spielausfälle [UPDATE]

Fünf Partien abgesetzt

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
BW Lohne
RW Ahlen
SV Lippstadt 08

Der offizielle Rückrundenauftakt steht an, aber das Winterwetter macht Probleme. Der SV Westfalia Rhynern hat nur seinen Naturrasenplatz, der bei dieser Witterung - wie schon in der Vergangenheit - nie bespielbar ist, so dass das Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen bereits am Donnerstag abgesagt wurde.

Weitere vier Partien wurden am heutigen Freitag abgesagt, da auch mehrere Kunstrasenplätze bei der Witterung nicht bespielbar sind. So ist die Lage am 20. Spieltag der Oberliga Westfalen.

Morgen, 14:30 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
14:30

Das Aplerbecker Urlaubsguru Waldstadion (Naturrasen) ist in den Wintermonaten so gut wie nie nutzbar, so dass der ASC regelmäßig seine Heimspiele an der Schweizer Allee auf Kunstrasen austrägt.

So., 01.02.2026, 16:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
16:00live

Die SGW weicht wie schon zu Umbau-Zeiten im Lohrheidestadion auf den Kunstrasenplatz an der Berliner Allee aus.

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld II
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
Abgesagt

Offiziell war die Partie bis zuletzt auf Naturrasen im Stadion Rußheide angesetzt, die eh unmöglich schien. Doch auch die Verlegung wie vor einer Woche beim Nachholspiel gegen Ennepetal auf den Kunstrasenplatz an der Schüco Arena war nach FuPa-Informationen fraglich. Nun ist die Absetzung offiziell.

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
Abgesagt

Rheine hatte sein Heimspiel vom Hauptplatz der OBI-Arena (Naturrasen) auf den Nebenplatz (Kunstrasen) verlegt. Doch auch hier kann nicht gespielt werden.

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
15:00

Auch Schermbeck hat sein Heimspiel vom Hauptplatz der Volksbank-Arena (Naturrasen) auf den Nebenplatz (Kunstrasen) verlegt.

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:00

Die Erkenschwicker weichen ebenfalls auf den Kunstrasenplatz am Stimberg Stadion aus.

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
Abgesagt

Der SVL hat nur seinen Naturrasenplatz in der Liebelt Arena. Eine Austragung erschien kaum möglich. Die Absetzung ist inzwischen offiziell.

Morgen, 16:00 Uhr
SC Verl II
SC VerlSC Verl II
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
Abgesagt

Die Verler U21 spielt zuhause immer auf einem Kunstrasenplatz, der ebenfalls bei den Witterungsbedingungen nicht bespielbar ist.

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
RW Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
Abgesagt

Die Partie wurde am Donnerstag abgesagt. Beide Mannschaften haben bereits Testspielgegner gefunden. Rhynern wird am Samstag um 13 Uhr beim Regionalligisten VfL Bochum II antreten. Ahlen hat am Sonntag um 14 Uhr den niedersächsischen Oberligisten BSV Rehden zu Gast.

Der SC Preußen Münster II hat am 20. Spieltag regulär spielfrei und testet am Samstag um 11 Uhr gegen Nord-Regionalligist BW Lohne.

Die angesetzten Testspiele:

Morgen, 11:00 Uhr
SC Preußen Münster II
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
BW Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
11:00

Morgen, 13:00 Uhr
VfL Bochum II
VfL BochumVfL Bochum II
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
13:00

So., 01.02.2026, 14:00 Uhr
RW Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
BSV Rehden
BSV RehdenBSV Rehden
14:00