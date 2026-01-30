OL Westfalen 20. Spieltag: Wie sind die Chancen, dass gespielt wird?

Der offizielle Rückrundenauftakt steht an, aber das Winterwetter macht Probleme. Der SV Westfalia Rhynern hat nur seinen Naturrasenplatz, der bei dieser Witterung - wie schon in der Vergangenheit - nie bespielbar ist, so dass das Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen bereits abgesagt wurde.
Die restlichen acht Partien sind noch angesetzt und vielfach bereits auf Kunstrasen verlegt worden. So ist die Lage am 20. Spieltag der Oberliga Westfalen.
Offiziell ist die Partie noch auf Naturrasen im Stadion Rußheide angesetzt. Eine Austragung dort erscheint unmöglich. Doch auch die Verlegung wie vor einer Woche beim Nachholspiel gegen Ennepetal auf den Kunstrasenplatz an der Schüco Arena ist nach FuPa-Informationen fraglich.
Rheine hat sein Heimspiel vom Hauptplatz der OBI-Arena (Naturrasen) auf den Nebenplatz (Kunstrasen) verlegt.
Auch Schermbeck hat sein Heimspiel vom Hauptplatz der Volksbank-Arena (Naturrasen) auf den Nebenplatz (Kunstrasen) verlegt.
Das Aplerbecker Urlaubsguru Waldstadion (Naturrasen) ist in den Wintermonaten so gut wie nie nutzbar, so dass der ASC regelmäßig seine Heimspiele an der Schweizer Allee auf Kunstrasen austrägt.
Die Erkenschwicker weichen ebenfalls auf den Kunstrasenplatz am Stimberg Stadion aus.
Der SVL hat nur seinen Naturrasenplatz in der Liebelt Arena. Eine Austragung erscheint kaum möglich.
Die SGW weicht wie schon zu Umbau-Zeiten im Lohrheidestadion auf den Kunstrasenplatz an der Berliner Allee aus. Auf fussball.de ist die Verlegung bislang noch nicht eingetragen.
Die Verler U21 spielt zuhause immer auf Kunstrasen.
Die Partie wurde am Donnerstag abgesagt. Beide Mannschaften haben bereits Testspielgegner gefunden. Rhynern wird am Samstag um 13 Uhr beim Regionalligisten VfL Bochum II antreten. Ahlen hat am Sonntag um 14 Uhr den niedersächsischen Oberligisten BSV Rehden zu Gast.
Der SC Preußen Münster II hat am 20. Spieltag regulär spielfrei und testet am Samstag um 11 Uhr gegen Nord-Regionalligist BW Lohne.
Die angesetzten Testspiele: