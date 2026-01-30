OL Westfalen 20. Spieltag: Wie sind die Chancen, dass gespielt wird?

Rhein plant die Austragung des Heimspiels gegen Gievenbeck auf dem Kunstrasenplatz an der OBI-Arena. – Foto: Hardy Krebs

Der offizielle Rückrundenauftakt steht an, aber das Winterwetter macht Probleme. Der SV Westfalia Rhynern hat nur seinen Naturrasenplatz, der bei dieser Witterung - wie schon in der Vergangenheit - nie bespielbar ist, so dass das Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen bereits abgesagt wurde.

Die restlichen acht Partien sind noch angesetzt und vielfach bereits auf Kunstrasen verlegt worden. So ist die Lage am 20. Spieltag der Oberliga Westfalen.