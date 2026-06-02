OL-Tipp: VfB Hilden lässt sich den Aufstieg nicht mehr nehmen

– Foto: Marcel Eichholz

Zwar gibt es in der Oberliga Niederrhein noch einen Spieltag, doch der FuPa-Oberliga-Experten-Tipp ist für diese Saison bereits entschieden. Denn zum Abschluss tippt Sascha Köppen, stellvertretender Leiter von FuPa Niederrhein, den Spieltag selbst, aber das natürlich außer Konkurrenz, so dass wir an dieser Stelle schon sagen dürfen: FuPa Niederrhein gratuliert Marcio Blank vom VfB Homberg zum Saisonsieg 2025/26! Zwar wäre ihm der Jubel über den Ligaverbleib des VfB Homberg sicherlich noch lieber - aber zumindest dieser Titel ist dem Angreifer damit nicht mehr zu nehmen.

Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen

1. Marcio Blank (Spieler VfB Homberg) - 17 Punkte

2. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler), Sven Kreyer (Spieler Ratingen 04/19), Bekim Kastrati (Trainer SC St. Tönis) - 15 Punkte

5. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte

6. Tim Wilke (Trainer SV Budberg), Jannis Pütz (Spieler SV Sonsbeck) - 13 Punkte

8. Simon Büttgenbach (damals Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden), Jonas Theuerzeit (Spieler Holzheimer SG) - 12 Punkte

11. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst), Klaus Keisers (Spieler SV Sonsbeck), Tim Galleski (ehem. Spieler FC Monheim), Pascale Talarski (ehem. Spieler KFC und TSV Meerbusch und jetzt A-Jugend-Trainer dort) - 10 Punkte

15. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte

16. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen), Tim Schneider (Trainer VfB 03 Hilden), Schorsch Mewes (Sportlicher Leiter 1. FC Kleve), Tim Heubach (Spieler VfL Jüchen) - 8 Punkte

22. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck), Marcel Winkens (Trainer TSV Meerbusch), Björn Matzel (Trainer ETB SW Essen), Jens Kröll (Öffentlichkeitsarbeit SV Sonsbeck und "FuPaner des Jahres") - 6 Punkte

26. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte

30. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte

31. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte

Das sind die Tipps zum 34. Spieltag:

SV Biemenhorst - SV Sonsbeck

Morgen, 20:00 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst SV Sonsbeck SV Sonsbeck 20:00 live PUSH

In der kurzfristig auf Mittwoch vorverlegten Partie geht es um nicht mehr allzu viel. Die Biemenhorster sind längst abgestiegen, Sonsbeck inzwischen gerettet. Ohne Druck sollte sich die Qualität der Gäste durchsetzen. - Tipp: 1:3

FC Büderich - Sportfreunde Baumberg

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:30 PUSH

Der FC Büderich hat am vorletzten Spieltag wieder einmal drei Punkte eingefahren, das hat die Ausgangslage im Abstiegskampf deutlich verbessert. Die Baumberger dürfte hingegen freuen, dass sie damit nichts mehr zu tun haben. Sie werden sich aber dennoch nicht hängen lassen. - Tipp: 2:1

KFC Uerdingen - VfL Jüchen

Der KFC Uerdingen wird sicherlich alles daransetzen, sich mit einer anständigen Leistung von seinen Anhängern zu verabschieden. Das ist keine gute Nachricht für den VfL Jüchen, die Gäste werden dann schauen müssen, ob ihnen die 41 Punkte reichen. - Tipp: 3:1 ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch

Die Essener könnten mit einem Sieg die Saison sicher auf einem einstelligen Platz beenden, und ja, sie können sogar den TSV Meerbusch auf Platz sechs am Sonntag noch überholen. Das wird ihnen letztlich am heimischen Uhlenkrug auch gelingen, auch wenn die Heimbilanz ausbaufähig ist. Tipp: 2:1 VfB Homberg - 1. FC Kleve

Der VfB Homberg hat es zu keinem Zeitpunkt geschafft, in diesem Abstiegskampf über einen längeren Zeitraum positive Signale zu senden. Anders sieht es beim 1. FC Kleve aus, der mit einer famosen Serie am Sonntag die Klasse halten wird. - Tipp: 1:2 Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim SpVg Schonnebeck Schonnebeck 15:30 PUSH

Die Holzheimer SG hat nur eines ihrer fünf vorigen Spiele verloren, trifft aber mit Schonnebeck auf einen Gegner, der laut FuPa-Formtabelle das aktuell stärkste Team der Liga ist. Und so wird es zum Abschluss ein sehenswertes Spiel ohne einen Sieger: Tipp: 2:2 Adler Union Frintrop - BW Dingden

Die Gäste aus Dingden haben nach ihrer zeitigen Rettung durchwachsene Resultate erzielt, ob das Team da am letzten Spieltag noch mal auf 100 Prozent kommt, ist schwer zu sagen. Die Frintroper könnten den Sieg mehr wollen, der den Verbleib in der Liga bringen könnte. - Tipp: 2:1 1. FC Monheim - Ratingen 04/19

Der 1. FC Monheim muss dringend punkten, um dem Risiko von womöglich erfolgreichen Abstiegskämpfern um sich herum aus dem Weg zu gehen. Das Problem ist: Für die Gäste aus Ratingen geht es um die Meisterschaft. Das Team von Damian Apfeld holte zuletzt zehn Punkte aus vier Spielen und siegt auch am Sonntag, um die Titelchance zu wahren. Tipp: 1:3 SC St. Tönis - VfB Hilden

Der SC St. Tönis hat eine herausragende Saison gespielt, es ist extrem bemerkenswert, wie das Team unter Bekim Kastrati auftritt. Aber die Hildener werden sich die Chance auf den Meistertitel und die Regionalliga auf der Zielgeraden nicht mehr nehmen lassen. Etwas ist die Luft bei den Gastgebern vielleicht auch raus - wäre verständlich. Tim Schneider macht als Trainer am Sonntag sein Meisterstück. Tipp: 1:4