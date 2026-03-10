 2026-03-10T10:11:42.421Z

Spielbericht

OL-Tipp: Tim Schneider holt acht Punkte am 22. Spieltag

Der FuPa-Experten-Tipp zur Oberliga Niederrhein: Bei seinem VfB 03 Hilden setzte Trainer Tim Schneider am 22. Spieltag beim TSV Meerbusch voll auf Sieg - und es wurde sogar noch besser als erhofft.

von Sascha Köppen · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser
Tim Schneider tippt den 22. Spieltag der Oberliga Niederrhein.
Tim Schneider tippt den 22. Spieltag der Oberliga Niederrhein. – Foto: Chris Köppen

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Der VfB 03 Hilden ist zusammen mit dem TSV Meerbusch aktuell das Maß der Dinge in der Oberliga Niederrhein. Die Hildener haben nach der Winterpause alle vier Spiele gewonnen, darunter auch die Partie bei Spitzenreiter Ratingen 04/19, und sind dadurch bis auf Platz zwei gespült worden. Demnach wollten wir natürlich auch wissen, ob Trainer Tim Schneider auch treffsicher die Resultate des 22. Spieltags vorausagen kann. Er hat die Prognosen im FuPa-Oberliga-Experten-Tipp abgegeben.

Update: Mit immerhin acht Punkten platziert sich Tim Schneider im Tippspiel-Mittelfeld.

Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen

  • 1. Marcio Blank (Spieler VfB Homberg) - 17 Punkte
  • 2. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte
  • 3. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
  • 4. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte
  • 5. Simon Büttgenbach (damals Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte
  • 7. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte
  • 8. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
  • 9. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen), Tim Schneider (Trainer VfB 03 Hilden) - 8 Punkte
  • 13. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck), Marcel Winkens (Trainer TSV Meerbusch) - 6 Punkte
  • 15. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte
  • 19. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
  • 20. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Die Tipps zum 22. Spieltag der Oberliga Niederrhein

VfL Jüchen - FC Monheim

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
1
1
Abpfiff
Das ist eine interessante Partie, weil da ja einige Ex-Monheimer in Jüchen spielen. Da dürfte ordentlich Feuer drin sein. Ich denke aber doch, dass sich am Ende die Heimstärke der Jüchener durchsetzt. - Tipp: 2:1

KFC Uerdingen - SC St. Tönis

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1
3
Der KFC spielt zwar zu Hause, aber der SC St. Tönis hat zuletzt eine gute Aufholjagd hingelegt, und hat wirklich eine gute Mannschaft. Das haben wir im Hinspiel und auch im Niederrheinpokal erlebt. - Tipp: 1:1

Sportfreunde Baumberg - Adler Union Frintrop

Da drücke ich meinem alten Mitspieler und Freund Salah El Halimi die Daumen, aber es ist klar, dass die Baumberger mit Adler Union Frintrop ein ganz ordentliches Brett zu bohren haben. Da telefoniere ich mit meinem Kollegen Marcel Cornelissen auch immer mal wieder. - Tipp: 2:1

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
2
1
Abpfiff

SV Sonsbeck - Holzheimer SG

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
2
2
Bei den Sonsbeckern sollte am vorigen Wochenende der Knoten geplatzt sein, das tat ohne Frage gut. - Tipp: 2:1

SV Biemenhorst - VfB Homberg

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
3
0
Abpfiff
Das ist nicht leicht zu tippen. Dass es für Biemenhorst nicht leicht ist, hat man zuletzt gegen ETB wieder gesehen, auf der anderen Seite kommt der VfB Homberg auch nicht richtig aus dem Quark, obwohl sie eigentlich eine ganz gute Mannschaft haben. - Tipp: 1:2

FC Büderich - ETB SW Essen

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
0
1
Abpfiff
Das ist auch ein interessantes Spiel. Der ETB hatte eine echte Durststrecke, die nun erst einmal beendet ist, ich sehe da aber trotzdem die Büdericher vorne. - Tipp: 2:1

SpVg Schonnebeck - BW Dingden

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
2
1
Abpfiff
+Video
Die Schonnebecker stehen jetzt hinten wieder ziemlich stabil, das wirkt doch inzwischen schon wieder ganz anders. Deshalb sehe ich sie gegen Dingeden am Sonntag auch vorne. - Tipp: 3:1

1. FC Kleve - Ratingen 04/19

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
0
0
Abpfiff
Der 1. FC Kleve ist schon arg gebeutelt, das haben wir ja gerade selbst miterlebt. Auch wenn ich mir nicht nur für Umut Akpinar, sondern in dem Fall natürlich auch für uns wünschen würde, dass da ein Punkt für Kleve oder sogar ein Sieg herausspringt. - Tipp: 0:3

TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
0
5
Abpfiff
Zuletzt habe ich unsr Spiel ja nicht getippt, diesmal mache ich das aber einfach mal, und ich wünsche mir dann ganz uneigennützig einen schönen Sieg für uns. Tipp: 0:2