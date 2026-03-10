OL-Tipp: Tim Schneider holt acht Punkte am 22. Spieltag

Tim Schneider tippt den 22. Spieltag der Oberliga Niederrhein. – Foto: Chris Köppen

Der VfB 03 Hilden ist zusammen mit dem TSV Meerbusch aktuell das Maß der Dinge in der Oberliga Niederrhein. Die Hildener haben nach der Winterpause alle vier Spiele gewonnen, darunter auch die Partie bei Spitzenreiter Ratingen 04/19, und sind dadurch bis auf Platz zwei gespült worden. Demnach wollten wir natürlich auch wissen, ob Trainer Tim Schneider auch treffsicher die Resultate des 22. Spieltags vorausagen kann. Er hat die Prognosen im FuPa-Oberliga-Experten-Tipp abgegeben.

Der KFC spielt zwar zu Hause, aber der SC St. Tönis hat zuletzt eine gute Aufholjagd hingelegt, und hat wirklich eine gute Mannschaft. Das haben wir im Hinspiel und auch im Niederrheinpokal erlebt. - Tipp: 1:1

Das ist eine interessante Partie, weil da ja einige Ex-Monheimer in Jüchen spielen. Da dürfte ordentlich Feuer drin sein. Ich denke aber doch, dass sich am Ende die Heimstärke der Jüchener durchsetzt. - Tipp: 2:1

Da drücke ich meinem alten Mitspieler und Freund Salah El Halimi die Daumen, aber es ist klar, dass die Baumberger mit Adler Union Frintrop ein ganz ordentliches Brett zu bohren haben. Da telefoniere ich mit meinem Kollegen Marcel Cornelissen auch immer mal wieder. - Tipp: 2:1

SV Sonsbeck - Holzheimer SG

Bei den Sonsbeckern sollte am vorigen Wochenende der Knoten geplatzt sein, das tat ohne Frage gut. - Tipp: 2:1 SV Biemenhorst - VfB Homberg

Das ist nicht leicht zu tippen. Dass es für Biemenhorst nicht leicht ist, hat man zuletzt gegen ETB wieder gesehen, auf der anderen Seite kommt der VfB Homberg auch nicht richtig aus dem Quark, obwohl sie eigentlich eine ganz gute Mannschaft haben. - Tipp: 1:2 FC Büderich - ETB SW Essen

Das ist auch ein interessantes Spiel. Der ETB hatte eine echte Durststrecke, die nun erst einmal beendet ist, ich sehe da aber trotzdem die Büdericher vorne. - Tipp: 2:1 SpVg Schonnebeck - BW Dingden

Die Schonnebecker stehen jetzt hinten wieder ziemlich stabil, das wirkt doch inzwischen schon wieder ganz anders. Deshalb sehe ich sie gegen Dingeden am Sonntag auch vorne. - Tipp: 3:1 1. FC Kleve - Ratingen 04/19

Der 1. FC Kleve ist schon arg gebeutelt, das haben wir ja gerade selbst miterlebt. Auch wenn ich mir nicht nur für Umut Akpinar, sondern in dem Fall natürlich auch für uns wünschen würde, dass da ein Punkt für Kleve oder sogar ein Sieg herausspringt. - Tipp: 0:3 TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden

Zuletzt habe ich unsr Spiel ja nicht getippt, diesmal mache ich das aber einfach mal, und ich wünsche mir dann ganz uneigennützig einen schönen Sieg für uns. Tipp: 0:2