OL-Tipp: Tim Heubach glaubt an die Top-Teams - und Jüchens Zielmarke

Tim Heubach tippt den 30. Spieltag der Oberliga Niederrhein. – Foto: Markus Becker

Tim Heubach gehört zu den Spielern in der Oberliga Niederrhein, die im Fußball eine ganze Menge gesehen haben. Der 38-Jährige spielt seit 2021 für den VfL Jüchen-Garzweiler und hat demnach zwei Aufstiege mitgemacht, doch das ist in seiner Vita nur ein weiterer Aspekt. Für den 1. FC Kaiserslautern spielte er in der 62-mal in der 2. Bundesliga, zuvor lief er in dieser Spielklasse aber auch schon für den FSV Frankfurt auf. In der Region kennen ihn viele Fans aber schon aus seiner Zeit in der U23 von Borussia Mönchengladbach. Nach seiner Zeit in der Pfalz sammelte der Verteidiger aber auch Auslandserfahrung bei Maccabi Netanya in Israel und Selangor FC in Malaysia. Für uns tippt Heubach nun beim FuPa-Oberliga-Experten-Tipp den 30. Spieltag.

Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen

1. Marcio Blank (Spieler VfB Homberg) - 17 Punkte

2. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler), Sven Kreyer (Spieler Ratingen 04/19), Bekim Kastrati (Trainer SC St. Tönis) - 15 Punkte

5. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte

6. Tim Wilke (Trainer SV Budberg), Jannis Pütz (Spieler SV Sonsbeck) - 13 Punkte

8. Simon Büttgenbach (damals Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden) - 12 Punkte

10. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst), Klaus Keisers (Spieler SV Sonsbeck), Tim Galleski (ehem. Spieler FC Monheim), Pascale Talarski (ehem. Spieler KFC und TSV Meerbusch und jetzt A-Jugend-Trainer dort) - 10 Punkte

14. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte

15. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen), Tim Schneider (Trainer VfB 03 Hilden), Schorsch Mewes (Sportlicher Leiter 1. FC Kleve) - 8 Punkte

20. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck), Marcel Winkens (Trainer TSV Meerbusch) - 6 Punkte

22. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte

26. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte

27. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte

Das sind die Tipps zum 30. Spieltag:

Holzheimer SG - FC Monheim

Das eines dieser 50:50-Spiele, von denen es in dieser Liga so viele gibt. Da sind die Chancen wirklich für beide da, auch in der aktuellen Form. - Tipp: 1:1

Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19

Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler Das ist genauso schwierig. Die Essener haben sich inzwischen beachtlich in Form gespielt, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Ratinger den Vorsprung jetzt auch über die Ziellinie retten werden. - Tipp: 0:1

Nach der guten Leistung zuletzt muss ich einfach davon ausgehen, dass wir den Bock jetzt auch umstoßen und am Samstag die Punkte holen, die uns zur endgültigen Rettung noch fehlen. - Tipp: 0:1

KFC Uerdingen - Blau-Weiß Dingden

Adler Union Frintrop - SC St. Tönis Die Uerdinger haben sich inzwischen in einen Super-Lauf gespielt, treten in der Rückrunde bisher wirklich richtig stark auf. Deshalb denke ich, dass es gegen Dingden eine klare Kiste für den KFC wird. - Tipp: 3:0.

Der SC St. Tönis hat eine wirklich großartige Mannschaft, die es vor allem mit vielen Tiefenläufen immer wieder stark macht, auch als Kollektiv überzeugt. Das haben wir in der Rückrunde ja auch am eigenen Leib zu spüren bekommen. - Tipp: 0:2 SV Sonsbeck - TSV Meerbusch

Der TSV Meerbusch ist eine absolute Wundertüte. Gegen uns haben sie es zuletzt überragend gemacht. Aber die Sonsbecker müssen natürlich weiterhin absolut etwas tun. - Tipp: 2:2 SV Biemenhorst - 1. FC Kleve

Für den SV Biemenhorst dürfte das Spiel die absolut letzte Chance sein, noch in der Liga bleiben zu können. Vielleicht können sie sogar schon etwas befreit aufspielen. Das wird aber ein heißes Spiel, weil Kleve ja auch gewinnen muss. - Tipp: 3:2 FC Büderich - SpVg Schonnebeck

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich SpVg Schonnebeck Schonnebeck 15:30 PUSH

Schonnebeck hat gerade ein gutes Momentum, besser jedenfalls als das des FC Büderich. Die Büdericher sind zudem nicht gerade heimstark, gegen uns waren sie es jedenfalls nicht. - Tipp: 0:2 VfB Homberg - VfB Hilden

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg VfB 03 Hilden VfB Hilden 15:00 PUSH

Die Homberger haben sich zuletzt ja etwas berappelt, aber die Hildener dürften nach zwei Niederlagen in Folge wohl auf Wiedergutmachung aus sein und werden wohl die Punkte mitnehmen. - Tipp: 0:2