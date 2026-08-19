OL-Tipp: Sven Schützek glaubt an Schonnebeck beim WSV

Sven Schützek tippt den 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Mit dem SV Scherpenberg ist Trainer Sven Schützek am vorigen Wochenende gegen Schwarz-Weiß Essen gut in das Abenteuer Oberliga gestartet, auch wenn es um das Thema Flutlicht mehr Diskussionen gab als um den Sport. In unserem Oberliga-Podcast äußerten sich beide Trainer dazu ( hier geht es zum Podcast ). Im FuPa-Experten-Tipp geht es dafür aber wirklich nur um den Sport, wennn Schützek den 2. Spieltag der Saison tippt - auch wenn es sich beim Derby der Scherpenberger in Sonsbeck nicht zu einem Tipp hinreißen lässt.

Die Essener wird die Rote und Gelb-Rote Karte, die sie gegen uns bekommen haben, nun sicherlich nicht gestärkt haben. Die Velberter sind zudem nach dem Sieg gegen den Wuppertaler SV im Aufwind. - Tipp: 1:3. ________________

Die Schonnebecker haben, wie eben erwähnt, sicherlich etwas gutzumachen. Auch aus dem Niederrheinpokal, wo sie gegend en WSV nach 3:0-Führung noch verloren haben. Ich habe zudem ein sehr gute Verhältnis zu Dirk Tönnies, wir tauschen uns immer mal wieder aus, vielleicht spielt auch das bei meinem Tipp eine kleine Rolle. - Tipp: 1:2.

Die Ratinger haben eine brutal gute Mannschaft. Gegen Schonnebeck ein 0:2 aufzuholen, das willl schon was heißen. Da wird sich die Qualität durchsetzen, und Büderich ist noch ein wenig in der Findungsphase. - Tipp: 2:0.

1. FC Monheim - Blau-Weiß Dingden

Das ist kein leichter Tipp. Die Monheimer haben in Büderich in Unterzahl noch das 2:2 gemacht, bei Dingden hat Mohamed Salman zum Auftakt Jüchen fast allein besiegt. Die Dingdener haben zudem eine lange Anreise nach Monheim. - Tipp: 1:1.

________________

1. SpVg Solingen-Wald 03 - Holzheimer SG

Was die Solinger da im Sommer geholt haben, ist schon brutal. Und was man so hört, könnte da ja noch der eine oder andere große Name kommen. Am ersten Spieltag haben sie etwas Lehrgeld bezahlt und das Spiel spät noch abgegeben, das wird ihnen so nicht nochmal passieren. Die Holzheimer haben auch einen Umbruch, der sicherlich nicht leicht wird. - Tipp: 3:0.

________________

TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

Die Meerbuscher sind noch in einer Findungsphase, haben viele neue Spieler. Die Baumberger werden aber auf jeden Fall verhindern wollen, dass sie ohne Punkte nach Hause fahren. Ich glaube aber, dass Meerbusch ind er Woche drauf nicht mit Null Punkten zu uns kommt. - Tipp: 2:2. ________________

SV Sonsbeck - SV Scherpenberg

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck SV Scherpenberg Scherpenberg 15:00 live PUSH

________________ KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II (9. September) Mi., 09.09.2026, 19:30 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II 19:30 PUSH ________________ VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis (9. September) Mi., 09.09.2026, 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 20:00 live PUSH Mit der Niederlage der Jüchener zum Auftakt hatte ich in dieser Form sicher nicht gerechnet. Im Gegensatz dazu war es natürlich wirklich stark, wie der SC St. Tönis zum Auftakt sein Spiel noch gedreht hat. Und das Pokalspiel gegen Frankfurt dürfte bis dahin auch aus dem Kopf sein. - Tipp: 1:2. Die Uerdinger haben sich diesmal bei der Zusammenstellung des KAders echt Gedanken gemacht, aber was die Düsseldorfer da am esten Spieltag abgeliefert haben, war eben auch brutal gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es da keinen Sieger gibt. - Tipp: 1:1. Bei unserem Spiel möchte ich keinen Tipp abgeben. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön, dass dieses Derby jetzt zum ersten Mal auf Oberliga-Ebene stattfinden wird. Ich freue mich auch auf meinen Freund Heinrich Losing auf der Gegenseite - und die freundschaft wird auf jeden Fall erhalten bleiben - egal, wie das Spiel ausgeht. - Tipp: -

So lief der Oberliga-Tipp bisher:

1. André Nückel (Leiter FuPa Niederrhein) - 8 Punkte

Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag

Do., 27.08.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler

Fr., 28.08.26 19:15 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19

So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - TSV Meerbusch

So., 30.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim

So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - Wuppertaler SV