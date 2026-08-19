 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

OL-Tipp: Sven Schützek glaubt an Schonnebeck beim WSV

Der FuPa-Experten-Tipp zum 2: Spieltag der Oberliga Niederrhein: Als Trainer des SV Scherpenberg glaubt Sven Schützek daran, dass die Schonnebecker es in der Liga beim WSV besser machen als im Pokal. Einen klaren Sieg erwartet er auch von Solingen-Wald.

von Sascha Köppen · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
Sven Schützek tippt den 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein.
Sven Schützek tippt den 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Mit dem SV Scherpenberg ist Trainer Sven Schützek am vorigen Wochenende gegen Schwarz-Weiß Essen gut in das Abenteuer Oberliga gestartet, auch wenn es um das Thema Flutlicht mehr Diskussionen gab als um den Sport. In unserem Oberliga-Podcast äußerten sich beide Trainer dazu (hier geht es zum Podcast). Im FuPa-Experten-Tipp geht es dafür aber wirklich nur um den Sport, wennn Schützek den 2. Spieltag der Saison tippt - auch wenn es sich beim Derby der Scherpenberger in Sonsbeck nicht zu einem Tipp hinreißen lässt.

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Ratingen 04/19 - FC Büderich

Morgen, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
19:30live
Die Ratinger haben eine brutal gute Mannschaft. Gegen Schonnebeck ein 0:2 aufzuholen, das willl schon was heißen. Da wird sich die Qualität durchsetzen, und Büderich ist noch ein wenig in der Findungsphase. - Tipp: 2:0.

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Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

Morgen, 19:30 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
19:30
Die Schonnebecker haben, wie eben erwähnt, sicherlich etwas gutzumachen. Auch aus dem Niederrheinpokal, wo sie gegend en WSV nach 3:0-Führung noch verloren haben. Ich habe zudem ein sehr gute Verhältnis zu Dirk Tönnies, wir tauschen uns immer mal wieder aus, vielleicht spielt auch das bei meinem Tipp eine kleine Rolle. - Tipp: 1:2.

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ETB SW Essen - SSVg Velbert

Sa., 22.08.2026, 17:30 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
17:30live
Die Essener wird die Rote und Gelb-Rote Karte, die sie gegen uns bekommen haben, nun sicherlich nicht gestärkt haben. Die Velberter sind zudem nach dem Sieg gegen den Wuppertaler SV im Aufwind. - Tipp: 1:3.

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1. FC Monheim - Blau-Weiß Dingden

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00live
Das ist kein leichter Tipp. Die Monheimer haben in Büderich in Unterzahl noch das 2:2 gemacht, bei Dingden hat Mohamed Salman zum Auftakt Jüchen fast allein besiegt. Die Dingdener haben zudem eine lange Anreise nach Monheim. - Tipp: 1:1.

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1. SpVg Solingen-Wald 03 - Holzheimer SG

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:30
Was die Solinger da im Sommer geholt haben, ist schon brutal. Und was man so hört, könnte da ja noch der eine oder andere große Name kommen. Am ersten Spieltag haben sie etwas Lehrgeld bezahlt und das Spiel spät noch abgegeben, das wird ihnen so nicht nochmal passieren. Die Holzheimer haben auch einen Umbruch, der sicherlich nicht leicht wird. - Tipp: 3:0.

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TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00
Die Meerbuscher sind noch in einer Findungsphase, haben viele neue Spieler. Die Baumberger werden aber auf jeden Fall verhindern wollen, dass sie ohne Punkte nach Hause fahren. Ich glaube aber, dass Meerbusch ind er Woche drauf nicht mit Null Punkten zu uns kommt. - Tipp: 2:2.

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SV Sonsbeck - SV Scherpenberg

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00live
Bei unserem Spiel möchte ich keinen Tipp abgeben. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön, dass dieses Derby jetzt zum ersten Mal auf Oberliga-Ebene stattfinden wird. Ich freue mich auch auf meinen Freund Heinrich Losing auf der Gegenseite - und die freundschaft wird auf jeden Fall erhalten bleiben - egal, wie das Spiel ausgeht. - Tipp: -

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KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II (9. September)

Mi., 09.09.2026, 19:30 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
19:30
Die Uerdinger haben sich diesmal bei der Zusammenstellung des KAders echt Gedanken gemacht, aber was die Düsseldorfer da am esten Spieltag abgeliefert haben, war eben auch brutal gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es da keinen Sieger gibt. - Tipp: 1:1.

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VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis (9. September)

Mi., 09.09.2026, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
20:00live
Mit der Niederlage der Jüchener zum Auftakt hatte ich in dieser Form sicher nicht gerechnet. Im Gegensatz dazu war es natürlich wirklich stark, wie der SC St. Tönis zum Auftakt sein Spiel noch gedreht hat. Und das Pokalspiel gegen Frankfurt dürfte bis dahin auch aus dem Kopf sein. - Tipp: 1:2.

So lief der Oberliga-Tipp bisher:

1. André Nückel (Leiter FuPa Niederrhein) - 8 Punkte

Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 28.08.26 19:15 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - TSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - Wuppertaler SV