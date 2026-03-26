 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

OL-Tipp: Sven Kreyer glaubt an Effekt des Niederrheinpokals

Oberliga Niederrhein: Im Oberliga-Experten-Tipp sieht der Stürmer SV Kreyer die Pokal-Finalisten des SC St. Tönis mit Rückenwind, den FC Büderich mit denm gegenteiligen Effekt. Für seine Ratinger hält er die Zeit für gekommen, wieder daheim zu gewinnen.

von Sascha Köppen · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
Sven Kreyer hat den 25. Spieltag der Oberliga Niederrhein getippt.
Sven Kreyer hat den 25. Spieltag der Oberliga Niederrhein getippt. – Foto: Blazy

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Sven Kreyer hat viele Jahre lang die Regionalliga West als Angreifer geprägt. Der 34-Jährige spielte dort für Bayer 04 Leverkusen, den VfL Bochum, Rot-Weiss Essen, Viktoria Köln und Rot-Weiß Oberhausen, schoss dort in seiner besten Saison 2022/23 für die Oberhausener in 28 Spielen 19 Tore. Bei den Kölnern kam dann auch eine Drittliga-Saison dazu. Da wäre es in seiner zweiten Saison bei Ratingen 04/19 schon noch einmal ein Erlebnis, in "seine" Regionalliga aufzusteigen. Elf Treffer und zehn Vorlagen weist sein FuPa-Profil für die laufende Spielzeit aus, in der er noch in keinem Spiel gefehlt hat. Am 25. Spieltag versucht er sich einmal im FuPa-Oberliga-Experten-Tipp an einer Prognose für seine aktuelle Liga.

Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen

  • 1. Marcio Blank (Spieler VfB Homberg) - 17 Punkte
  • 2. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte
  • 3. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
  • 4. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte
  • 5. Simon Büttgenbach (damals Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden) - 12 Punkte
  • 7. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst), Klaus Keisers (Spieler SV Sonsbeck) - 10 Punkte
  • 9. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
  • 10. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen), Tim Schneider (Trainer VfB 03 Hilden), Schorsch Mewes (Sportlicher Leiter 1. FC Kleve) - 8 Punkte
  • 15. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck), Marcel Winkens (Trainer TSV Meerbusch) - 6 Punkte
  • 17. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte
  • 21. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
  • 22. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Das sind die Tipps zum 25. Spieltag:

VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck

Morgen, 19:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
19:30live
Die Hildener haben jetzt sieben Spiele in Folge gewonnen, das ist schon eine beachtliche Serie. Zu Hause sind sie auf ihrem Kunstrasen zudem besonders stark. - Tipp: 3:0

Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

Morgen, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
19:30
Wir haben ja zuletzt endlich nach den Unentschieden wieder ein Erfolgserlebnis gehabt, das war wichtig für uns. Jetzt wäre es mal wieder an der Zeit für einen Heimsieg. - Tipp: 3:1

Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler

Morgen, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
20:00live
Die Jüchener haben wir ja gerade erst gehabt, die haben es uns nicht leicht gemacht, sind vor allem defensiv gut. Aber die Dingdener sind zu Hause auch nicht zu unterschätzen. - Tipp: 1:1

Holzheimer SG - KFC Uerdingen

Sa., 28.03.2026, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:30live
Das finde ich wirklich schwer zu sagen, aber ich denke, dass es da für den Gastgeber gegen den KFC Uerdingen wirklich schwer wird. - Tipp: 1:3

SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00
Die Schonnebecker haben schon eine starke Mannschaft, gehören für mich zu den Top-Teams der Liga. Und die Meerbuscher haben ihren Lauf zuletzt eingebüßt. - Tipp: 3:0

SC St. Tönis - 1. FC Kleve

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:30live
Ich glaube, dass so ein Spiel wie der Sieg im Halbfinale mit dem Einzug ins Niederrheinpokalfinale so ein Team sehr beflügeln kann. Wir haben da in der Liga zwar 4:1 gewonnen, aber das ist für mich schon ein Top-Team. - Tipp: 4:1.

VfB Homberg - ETB SW Essen

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00
Das ist ein Duell zweier Mannschaften, die vor der Saison allgemein sicherlich höher eingeschätzt worden sind. Das sind aber trotzdem irgendwie zwei Schergewichte, im Hinspiel gab es ein 0:0. - Tipp: 2:2

DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00
Das ist für mich ein bisschen der Gegensatz zum Spiel von St. Tönis. Wenn man in so einem Spiel nach 120 Minuten wie der FC Büderich rausfliegt, dann spürt man ein paar Tage später auch die Beine. Und die Frintroper sind zu Hause nicht zu unterschätzen. - Tipp: 2:1

FC Monheim - SV Biemenhorst

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00
In Monheim spielen ja ein paar ehemalige Mitspieler von mir, dass die nicht schlecht sind, haben wir ja auch erfahren müssen vor der Winterpause. Die Biemenhorster haben das Problem, dass sie etwas zu sehr von einem Spieler abhängig sind. - Tipp: 3:1