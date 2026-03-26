OL-Tipp: Sven Kreyer glaubt an Effekt des Niederrheinpokals

Sven Kreyer hat den 25. Spieltag der Oberliga Niederrhein getippt. – Foto: Blazy

Sven Kreyer hat viele Jahre lang die Regionalliga West als Angreifer geprägt. Der 34-Jährige spielte dort für Bayer 04 Leverkusen, den VfL Bochum, Rot-Weiss Essen, Viktoria Köln und Rot-Weiß Oberhausen, schoss dort in seiner besten Saison 2022/23 für die Oberhausener in 28 Spielen 19 Tore. Bei den Kölnern kam dann auch eine Drittliga-Saison dazu. Da wäre es in seiner zweiten Saison bei Ratingen 04/19 schon noch einmal ein Erlebnis, in "seine" Regionalliga aufzusteigen. Elf Treffer und zehn Vorlagen weist sein FuPa-Profil für die laufende Spielzeit aus, in der er noch in keinem Spiel gefehlt hat. Am 25. Spieltag versucht er sich einmal im FuPa-Oberliga-Experten-Tipp an einer Prognose für seine aktuelle Liga.

Die Hildener haben jetzt sieben Spiele in Folge gewonnen, das ist schon eine beachtliche Serie. Zu Hause sind sie auf ihrem Kunstrasen zudem besonders stark. - Tipp: 3:0

Wir haben ja zuletzt endlich nach den Unentschieden wieder ein Erfolgserlebnis gehabt, das war wichtig für uns. Jetzt wäre es mal wieder an der Zeit für einen Heimsieg. - Tipp: 3:1

Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler

Holzheimer SG - KFC Uerdingen Die Jüchener haben wir ja gerade erst gehabt, die haben es uns nicht leicht gemacht, sind vor allem defensiv gut. Aber die Dingdener sind zu Hause auch nicht zu unterschätzen. - Tipp: 1:1

Sa., 28.03.2026, 15:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:30 live PUSH

Das finde ich wirklich schwer zu sagen, aber ich denke, dass es da für den Gastgeber gegen den KFC Uerdingen wirklich schwer wird. - Tipp: 1:3 SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch

Die Schonnebecker haben schon eine starke Mannschaft, gehören für mich zu den Top-Teams der Liga. Und die Meerbuscher haben ihren Lauf zuletzt eingebüßt. - Tipp: 3:0 SC St. Tönis - 1. FC Kleve

Ich glaube, dass so ein Spiel wie der Sieg im Halbfinale mit dem Einzug ins Niederrheinpokalfinale so ein Team sehr beflügeln kann. Wir haben da in der Liga zwar 4:1 gewonnen, aber das ist für mich schon ein Top-Team. - Tipp: 4:1. VfB Homberg - ETB SW Essen

Das ist ein Duell zweier Mannschaften, die vor der Saison allgemein sicherlich höher eingeschätzt worden sind. Das sind aber trotzdem irgendwie zwei Schergewichte, im Hinspiel gab es ein 0:0. - Tipp: 2:2 DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop FC Büderich FC Büderich 15:00 PUSH

Das ist für mich ein bisschen der Gegensatz zum Spiel von St. Tönis. Wenn man in so einem Spiel nach 120 Minuten wie der FC Büderich rausfliegt, dann spürt man ein paar Tage später auch die Beine. Und die Frintroper sind zu Hause nicht zu unterschätzen. - Tipp: 2:1 FC Monheim - SV Biemenhorst

In Monheim spielen ja ein paar ehemalige Mitspieler von mir, dass die nicht schlecht sind, haben wir ja auch erfahren müssen vor der Winterpause. Die Biemenhorster haben das Problem, dass sie etwas zu sehr von einem Spieler abhängig sind. - Tipp: 3:1