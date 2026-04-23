OL-Tipp: Pascale Talarski sieht "seinen" KFC in Ratingen vorne

Pascale Talaksi tippt den 29. Spieltag der Oberliga Niederrhein. – Foto: DP

Vier Spielzeiten lang stand Pascale Talarski für den KFC Uerdingen auf dem Platz, war zudem auch für die SSVg Velbert, den VfB Homberg, den FC Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen in der Regional- und Oberliga aktiv. Im Oktober endete seine aktive Laufbahn nun mit 32 Jahren beim TSV Meerbusch auch verletzungsbedingt, doch er tauschte den "Job" als Spieler gleich gegen den als Trainer. Nach dem Start bei der U19 des TSV hat es sich schon nach oben gearbeitet und ist seit Anfang Januar für die U19 des Klubs verantwortlich. Im FuPa-Oberliga-Experten-Tipp gibt er nun seine Tipps für den 29. Spieltag der Liga preis, die er natürlich noch immer intensiv verfolgt. Und "seinem" KFC traut er am Sonntag den Topspiel-Sieg zu. Das Spiel möchte er am Sonntag im Stream bei FuPa verfolgen, und das könnt auch ihr hier .

Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen

1. Marcio Blank (Spieler VfB Homberg) - 17 Punkte

2. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler), Sven Kreyer (Spieler Ratingen 04/19), Bekim Kastrati (Trainer SC St. Tönis) - 15 Punkte

5. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte

6. Tim Wilke (Trainer SV Budberg), Jannis Pütz (Spieler SV Sonsbeck) - 13 Punkte

8. Simon Büttgenbach (damals Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden) - 12 Punkte

10. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst), Klaus Keisers (Spieler SV Sonsbeck), Tim Galleski (ehem. Spieler FC Monheim) - 10 Punkte

13. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte

14. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen), Tim Schneider (Trainer VfB 03 Hilden), Schorsch Mewes (Sportlicher Leiter 1. FC Kleve) - 8 Punkte

19. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck), Marcel Winkens (Trainer TSV Meerbusch) - 6 Punkte

21. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte

25. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte

26. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte

Das sind die Tipps zum 29. Spieltag:

Blau-Weiß Dingden - FC Büderich Morgen, 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden FC Büderich FC Büderich 19:30 PUSH Wenn man eine solche Strecke an einem Freitagabend zurücklegen muss, ist das schon ein deutlicher Nachteil für das Gastteam. Das steckt am Anfang etwas in den Knochen, und Dingden ist aktuell wirklich gut drauf. - Tipp: 2:1 SpVg Schonnebeck - SV Biemenhorst Morgen, 20:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck SV Biemenhorst Biemenhorst 20:00 live PUSH Für Biemenhorst gilt das am Freitagabend ein Stück weit auch. Zudem stehen sie ganz unten in der Tabelle, auch wenn das nicht immer etwas zu sagen hat. Die Schonnebecker sind zudem eine gute Mannschaft, die sich sicher etwas mehr versprochen hatte, und es war sicher hier und da auch mehr drin. - Tipp: 3:1 1. FC Kleve - SV Sonsbeck

Das dürfte für mich ein sehr ausgeglichenes Spiel werden. Die Punkte brauchen beide, die Klever wohl noch ein wenig mehr, wenn sie die Liga halten wollen. - Tipp: 1:1 TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

Die Baumberger sind eigentlich eine sehr ordentliche Mannschaft, es überrascht mich schon, dass sie nicht besser dastehen. Am Ende werden sie es schaffen, die Klasse zu halten, am Sonntag nehmen sie aber nichts mit. - Tipp: 2:1 SC St. Tönis - VfL Jüchen

Der SC St. Tönis hat eine unglaublich starke Mannschaft, die sich in den vergangenen zwei, drei Jahren ausgezeichnet entwickelt hat, mit einem sehr guten Trainerteam. Zudem haben sie zuletzt 5:0 in Holzheim gewonnen, und sie werden sich für mich auch gegen Jüchen durchsetzen. - Tipp: 3:0 Adler Union Frintrop - Holzheimer SG

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop Holzheimer SG Holzheim 15:00 PUSH

Die Frintroper sind zuletzt dreimal ohne eigenes Tor geblieben, das war natürlich nicht wirklich gut. Aber mit Angreifer Yannick Reiners sind sie vorne eigentlich immer für ein Tor gut, der Knoten wird diesmal platzen. - Tipp: 2:1 1. FC Monheim - VfB Homberg

Meinen Ex-Verein VfB Homberg verfolge ich natürlich immer noch. Das ist wirklich kurios, was d passiert ist. Das hätte ich nach der ordentlichen Hinrunde nicht erwartet. Viele der Spieler sind den Abstiegskampf in der Oberliga auch nicht gewohnt oder haben ihn kommen sehen. Tipp: 1:1 VfB 03 Hilden - ETB SW Essen

Ich glaube, dass der Kampf um den Aufstieg noch sehr spannend wird. Die Hildener haben natürlich eine sehr gute Mannschaft, allerdings habe ich zuletzt das Spiel gegen den KFC gesehen. Da hatten die kaum eine Torchance. Tipp: 1:1 Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen

Der KFC ist eigentlich bekannt dafür, die großen Spiele gegen die starken Gegner für sich zu entscheiden. Die Uerdinger haben sich eher gegen die Mannschaften von unten schwergetan. Zudem helfen die Fans sehr, ohne die es den Verein meiner Meinung nach schon gar nicht mehr geben würde. Die Ratinger haben aber natürlich auch eine wirklich ausgezeichnete Mannschaft. - Tipp: 1:2