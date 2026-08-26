OL-Tipp: Niko Bosnjak sieht ersten Ratinger Sieg

Niko Bosnjak hat in den beiden ersten Oberligaspielen dreimal getroffen. – Foto: Thorsten Tillmann

Kein Spieler war an den beiden ersten Spieltagen der Oberliga Niederrhein treffsicherer als Niko Bosnjak. Schon in der Vorsaison traf er in 31 Spielen 27-mal für die SpVg Schonnebeck, in den ersten beiden Partien war er schon wieder dreimal erfolgreich und führt als einziger Spieler mit dieser Bilanz die Torjägerliste an. Am 3. Spieltag will er nun unter Beweis stellen, dass er im FuPa Oberliga-Experten-Tipp ähnlich treffsicher ist.

Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler

Fortuna Düsseldorf II - 1. SpVg Solingen-Wald 03 Das dürfte ein spannendes Derby werden. Die Holzheimer hatten ja auch einen Umbruch, haben einige Abgänge gehabt, beiden ist bisher noch nicht so viel gelungen. - Tipp: 2:2

Das wird sicher auch ein interessanter Vergleich. Da trifft eine junge, hungrige Truppe auf einen Aufsteiger, der sich natürlich mit guten Leuten verstärkt hat. Ich denke aber, dass der Gastgeber sich da durchsetzt. - Tipp: 2:0

SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert SpVg Schonnebeck Schonnebeck 19:30 PUSH

Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19 Bei unserem Spiel möchte ich lieber keinen Tipp abgeben, aber wir werden auf jeden Fall alles reinwerfen, um da etwas mitznehmen. Ich denke, dass man bei Velbert aber auch diesmal wieder davon ausgehen darf, dass die ganz oben mitspielen werden. - Tipp: -

In Dingden ist es sicherlich nicht leicht, aber ich gehe mal davon aus, dass die Ratinger versuchen werden, ihren Start mit zwei Unentschieden wettzumachen. Da gab es ja wohl zuletzt ein paar personelle Probleme. Da spielt mit Lukas Korytowski ein sehr guter Freund von mir. Ich denke mal, er wird das Siegtor erzielen. - Tipp: 1:2

Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:00 PUSH

Die Baumberger sind immer eine Wundertüte. An einem guten Tag können die jeden schlagen, und wenn Robin Hömig und Louis Klotz fit bleiben, spielen die auch eine gute Rolle. Der KFC hat aber auch wirklich sinnvoll aufgerüstet. - Tipp: 2:2

ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck

Das wird sicher auch ein knappes Ding. Sonsbeck hat bisher zweimal die Punkte geteilt, die Essener stehen bisher noch ohne Punkte da. Genau an diesem Umstand werden die Gastgeber aber sicherlich dringend etwas ändern wollen. - Tipp: 1:0

SV Scherpenberg - TSV Meerbusch

Das finde ich jetzt echt schwer. Die Scherpenberger sind mit vier Punkten bisher gut gestartet, der TSV Meerbusch hat noch gar nichts auf die Habenseite bekommen. Eine dritte Niederlage werden die nicht mit nach Hause bringen wollen. - Tipp: 2:2

SC St. Tönis - 1. FC Monheim

In dieser Partie sollten auf jeden Fall auch auf beiden Seiten Tore fallen. St. Tönis hat eine gute Mannschaft, und die Monheimer haben sich im Sommer auch ordentlich verstärkt. - Tipp: 2:2

FC Büderich - Wuppertaler SV

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich Wuppertaler SV Wuppertaler SV 15:30 PUSH

In Büderich zu spielen ist immer ganz unangenehm, die haben vor allem nach vorne ein paar wirklich gut Jungs. Die Wuppertaler sind aktuell schwer einzuschätzen, hatten such den Start sicherlich anders vorgestellt. Tipp: 2:2

So lief der Oberliga-Tipp bisher: 1. André Nückel (Leiter FuPa Niederrhein) - 8 Punkte

2. Sven Schützek (Trainer SV Scherpenberg) - 6 Punkte (zwei Spiele noch offen)