OL-Tipp mit Yannick Reiners: ETB mit Schwung, viele Tore in Büderich

Seit dem Jahre 2001 gehört Yannick Reiners der DJK Adler Union Frintrop an. In seinen beinahe also fast 25 Jahren im Verein, ist es für den Vollblutsstürmer derzeit die zweite Spielzeit in der Oberliga Niederrhein. Naturgemäß kann der 2,05 Meter groß gewachsene Angreifer seine beeindruckenden Torquoten aus der Landes - und zuvor Bezirksliga nicht auch auf dem höheren Niveau problemlos bestätigen, so ist es in der fünfthöchsten Spielklasse für das gesamte Team eine andere Herangehensweise. "Wir müssen in der Oberliga unseren Spielstil natürlich ein bisschen anpassen", sagt er, stellt aber auch klar: "Ich bin mir aber auch nicht zu schade, in Defensiv-Zweikämpfe zu fliegen. Ich bin ja immer über Ecken mit hinten, muss alles rausköpfen."
Schon in der Saison 2022/23 war Reiners mit Frintrop in der Oberliga vertreten, verpasste den Klassenerhalt damals nur denkbar knapp um einen Punkt. Reiners selbst sieht sich und seine Teamkollegen seitdem deutlich besser aufgestellt. Mit Ausnahme der 1:7-Schlappe gegen en SC St. Tönis konnte er kaum ernsthafte Fehlleistungen vernehmen: "Ansonsten waren wir in jedem Spiel gut drin. Was das angeht, wussten wir diesmal besser, was für eine Intensität auf uns zukommt. Darauf haben wir uns diesmal auch explizit vorbereitet."
In dieser Saison gilt also noch der Fokus dem erstmaligen Oberliga-Klassenerhalt. Könnte Reiners danach vielleicht auch mal irgendwann den Schritt aus dem gewohnten Umfeld in Frintrop wagen? "Vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall schon", antwortete er darauf. "Ich habe über die Jahre immer mal wieder Angebote gehabt, habe mir auch manchmal die Sachen angehört. Aber ich spiele hier mit meinen besten Kollegen zusammen. Dass wir das jetzt mittlerweile auf so einem Niveau auch machen können, macht einfach Spaß."
Bevor es für Reiners selbst am Samstag gegen Tabellenführer Ratingen 04/19 um Punkte geht, hat er sich für unseren Experten-Tipp die Ehre gegeben. Der zu schlagende Bestwert bleibt weiterhin bei 15 Punkten, erzielt durch Daniel Klinger vom VfL Jüchen-Garzweiler.
So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:
1. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte
2. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
3. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte
4. Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG)/ Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte
6. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte
7. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
8. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg) - 8 Punkte
9. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte
10. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen) - 4 Punkte
13. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte
Ich glaube, Biemenhorst ist aktuell auch in einer schwierigen Phase, so wie wir damals auch länger kein Spiel gewonnen. Gegen Baumberg vor zwei Jahren sind wir das erste Mal relativ blöd unter die Räder gekommen (1:7). Da hat man schon gesehen, was für eine ungemeine Qualität in der Mannschaft steckt. Da sind auch noch viele Leute von vor zwei Jahren ja, für mich gehört sie zu den Top-Fünf-Mannschaften der Liga.
Das Spiel gegen Biemenhorst (5:0) war sicherlich eines unserer besseren Spiele. Aber auch da haben wir uns in der ersten Halbzeit schwer getan. Ich glaube, hier wird sich am Ende die Qualität von Baumberg durchsetzen.
Tipp: 3:1 für die Sportfreunde Baumberg
Ratingen, auch was die Transfers im Sommer angeht, ist von der Qualität und in der Breite wahrscheinlich das Beste, was die Liga zu bieten hat. Wir werden uns aber natürlich nicht verstecken. Wir haben letzte Woche endlich wieder gewonnen. Auch gegen Hilden (2:1), eine Top-Mannschaft. Wir werden alles in die Waagschale werfen. Zu Hause sind wir sowieso immer schwieriger zu bespielen. Und dann werden wir versuchen, denen das Spiel so unangenehm wie möglich zu machen, um damit irgendwie einen Punkt oder Punkte mitzunehmen.
Tipp: -
Dingden kennen wir aus unserer letzten Saison, war dort vor allem sehr heimstark. Das einzige Spiel, was sie dann zu Hause verloren haben, war auch gegen uns. Gegen Holzheim haben wir erstmals gespielt. Eine sehr unangenehme Mannschaft. Ich glaube, das könnte ein Spiel auf Augenhöhe werden.
Tipp: 1:1
Der "Höhenflug" von St. Tönis hat vor zwei Jahren angefangen, wo sie in der Hinrunde zu uns kamen, eigentlich als abgeschlagener Tabellenletzter. Gegen uns haben sie ein richtig starkes Spiel gezeigt. Da haben wir glücklich ein 0:0 geholt. Ab da ging es für sie stetig aufwärts. In der letzten Saison haben sie sogar lange oben mitgespielt. Von der individuellen Qualität haben wir zu spüren bekommen, was sie können.
Sonsbeck hatte zuletzt viele Personalprobleme, immer einen kleinen Kader und musste sich damit irgendwie durchkämpfen. Es ist aber auch ein seit Jahren gestandener Oberligist und ein bisschen unser Kryptonit. Gegen Sonsbeck konnten wir noch nie gewinnen, auch wenn wir oft nah dran waren - selbst im Testspiel. Ich glaube aber, dass St. Tönis sich durchsetzen wird.
Tipp: 2:1 für den SC St. Tönis
Monheim war für uns dieses Jahr auch ein Neuland. Wir haben das erste Mal gegen sie gespielt (1:2). Mit Talha Demir und Co. haben sie viel individuelle Qualität in der Offensive. Gegen uns waren sie 60 Minuten die bessere Mannschaft, wir konnten uns durch eine Umstellung aber wieder reinkämpfen. Hilden ist das Gegenteil zu Sonsbeck für uns, dagegen haben wir noch gar nicht verloren. Letzte Woche (2:1) haben wir uns damit auch ein bisschen aus der Krise freigeschossen. Aber auch sie verfügen natürlich auch über eine gute Qualität und wollen sicherlich eine neue Serie starten. Schwierig. Ich setzte mal auf Hilden.
Tipp: 1:0 für den VfB Hilden
Homberg ist sicherlich eine der Top-Mannschaften der Liga. Sehr eklig, vor allem auf dem eigenen Platz zu bespielen. Sie haben sich am Anfang der Saison vielleicht auch ein bisschen mehr vorgenommen. Wir haben tatsächlich in den letzten beiden Jahren, wo wir gegen sie gespielt haben relativ gut aussehen. Konnten jetzt auch zumindest unentschieden spielen. (2:2).
Schonnebeck möchte mit Sicherheit die Derby-Niederlage wiedergutmachen. Ich glaube, über die Qualität von Schonnebeck braucht man nicht mehr viel zu reden. Die haben in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, was sie drauf haben. Ich rechne mit einem ausgeglichenen Spiel.
Tipp: 2:2
ETB hat letzte Woche den Derby-Sieg gegen die SpVg Schonnebeck (5:3) geholt. Ich glaube, den Schwung können sie schon gut mitnehmen. Dort ist natürlich auch eine gute Qualität in der Mannschaft, auch wenn sie aktuell sicherlich noch den eigenen Ansprüchen hinterherlaufen. Sind nicht so gut in die Saison gekommen, aber mittlerweile wieder gefestigt. Kleve hat jetzt aber auch zuletzt einen Lauf gehabt und sich ein bisschen freigeschwommen. Ich glaube aber, dass der ETB den Schwung mitnimmt und knapp gewinnen wird.
Tipp: 2:1 für den ETB Schwarz-Weiß Essen
Den KFC habe ich mir gegen Ratingen (2:2) unter der Woche angeschaut. Haben ein gutes Spiel gezeigt, hätten sie auch durchaus gewinnen können. Uns haben sie in der ersten Halbzeit dominiert (2:1). Überragend gespielt, auch verdient geführt. In der zweiten Hälfte haben wir sie dann gut bekämpft und hätten am Ende noch ausgleichen können. Doch wenn sie die PS auf die Straße bringen und gelassen werden, dann ist das schon ganz schwer zu verteidigen.
Meerbusch für mich ein bisschen eine Wundertüte. Wir konnten 3:0 gewinnen, waren aber auch besonders motiviert, weil wir wegen Meerbusch auch zuvor abgestiegen sind. Ich glaube, dass der KFC einen Heimsieg holt.
Tipp: 3:1 für den KFC Uerdingen
Vor zwei Jahren konnten wir beide Spiele gegen Büderich gewinnen, jetzt haben wir leider verloren (2:3). Büderich ist für mich auch eine Art Wundertüte. Hatten gegen Mannschaften, die tendenziell eher unten stehen ihre Schwierigkeiten, können aber auch gegen die von oben überraschen.
Gegen Jüchen haben wir zum ersten Mal gespielt. Sie hatten zu dem Zeitpunkt jedes Heimspiel gewonnen, dort konnten wir immerhin ein 0:0 mitnehmen. Mein Bruder (Nils Reiners, Anm.d.Red.) hat auch noch einen Elfmeter gehalten. Jüchen ist ja besonders heimstark, Büderich könnte das Ding also zu Hause ziehen.
Tipp: 3:2 für den FC Büderich