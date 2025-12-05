OL-Tipp mit Yannick Reiners: ETB mit Schwung, viele Tore in Büderich

Seit dem Jahre 2001 gehört Yannick Reiners der DJK Adler Union Frintrop an. In seinen beinahe also fast 25 Jahren im Verein, ist es für den Vollblutsstürmer derzeit die zweite Spielzeit in der Oberliga Niederrhein. Naturgemäß kann der 2,05 Meter groß gewachsene Angreifer seine beeindruckenden Torquoten aus der Landes - und zuvor Bezirksliga nicht auch auf dem höheren Niveau problemlos bestätigen, so ist es in der fünfthöchsten Spielklasse für das gesamte Team eine andere Herangehensweise. "Wir müssen in der Oberliga unseren Spielstil natürlich ein bisschen anpassen", sagt er, stellt aber auch klar: "Ich bin mir aber auch nicht zu schade, in Defensiv-Zweikämpfe zu fliegen. Ich bin ja immer über Ecken mit hinten, muss alles rausköpfen."

Schon in der Saison 2022/23 war Reiners mit Frintrop in der Oberliga vertreten, verpasste den Klassenerhalt damals nur denkbar knapp um einen Punkt. Reiners selbst sieht sich und seine Teamkollegen seitdem deutlich besser aufgestellt. Mit Ausnahme der 1:7-Schlappe gegen en SC St. Tönis konnte er kaum ernsthafte Fehlleistungen vernehmen: "Ansonsten waren wir in jedem Spiel gut drin. Was das angeht, wussten wir diesmal besser, was für eine Intensität auf uns zukommt. Darauf haben wir uns diesmal auch explizit vorbereitet."

In dieser Saison gilt also noch der Fokus dem erstmaligen Oberliga-Klassenerhalt. Könnte Reiners danach vielleicht auch mal irgendwann den Schritt aus dem gewohnten Umfeld in Frintrop wagen? "Vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall schon", antwortete er darauf. "Ich habe über die Jahre immer mal wieder Angebote gehabt, habe mir auch manchmal die Sachen angehört. Aber ich spiele hier mit meinen besten Kollegen zusammen. Dass wir das jetzt mittlerweile auf so einem Niveau auch machen können, macht einfach Spaß."

Bevor es für Reiners selbst am Samstag gegen Tabellenführer Ratingen 04/19 um Punkte geht, hat er sich für unseren Experten-Tipp die Ehre gegeben. Der zu schlagende Bestwert bleibt weiterhin bei 15 Punkten, erzielt durch Daniel Klinger vom VfL Jüchen-Garzweiler.

So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:

1. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte

2. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte

3. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte

4. Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG)/ Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte

6. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte

7. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte

8. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg) - 8 Punkte

9. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte

10. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen) - 4 Punkte

13. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte