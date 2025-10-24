Torsten Schedler tippt den 11. Spieltag der Oberliga. – Foto: Spielerprofil

OL-Tipp mit Torsten Schedler: Büderich siegt in Ratingen, KFC verliert Torsten Schedler, Trainer des FC Büderich, tippt den 11. Spieltag der Oberliga Niederrhein. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen VfL Jüchen Holzheim DJK Frintrop + 15 weitere

Der FC Büderich hat einen Lauf. Nach einem personellen Umbruch in der zurückliegenden Transferperiode scheint sich das Team von Sebastian Siebenbach und Torsten Schedler immer besser einzufinden, eindrucksvoll untermauert durch zuletzt vier Pflichtspielsiege in Folge. So konnte sich das Trainerteam mit dem noch formbaren Mannschaftskern immer weiter verbessern. Vor dem 11. Spieltag sind sogar wieder die absoluten Top-Platzierungen in Sichtweite. "Wir haben einfach gute junge Spieler dabei, die gewillt sind, die auch Fußball spielen können. Aber man weiß das ja auch. Das muss man dann herauskitzeln", sagt Schedler. Die Wachstumsschmerzen mit null Punkten aus den ersten drei Partien waren deshalb rückblickend auch zu verschmerzen. "Das musste sich ja alles auch erstmal einspielen und die Mannschaft musste sich finden. Viele Jungs spielen zum ersten Mal Oberliga. Da kommt so langsam dann auch das Selbstvertrauen, gerade über die Siege gegen den ETB SW Essen und KFC Uerdingen (jeweils 4:1)." Mit jenem Selbstvertrauen und Selbstverständnis geht Schedler auch in den Experten-Tipp für die Oberliga. Für seine Mannschaft steht bereits am Freitagabend der Kracher beim Tabellenführer Ratingen 04/19 vor der Brust, den Schedler als eine besonders "abgezockte" Mannschaft einschätzt. Seiner Truppe räumt er gleichzeitig aber auch sehr gute Chancen ein. Für den Spitzenplatz im Tipp-Ranking braucht es jedenfalls weiterhin 15 Punkte, die von Daniel Klinger, Trainer des VfL Jüchen-Garzweiler erstmals verzeichnet wurden. Ratingens Knipser Emre Demircan verpasste den Sprung auf Platz eins entsprechend nur knapp. So lief der bisherige FuPa-Expertentipp: Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG) - 12 Punkte Daniel Beine (Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg) - 8 Punkte Jesse Weißenfels (Spielender Co-Trainer Büdericher SV, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte

Ratingen 04/19 - FC Büderich

Wir sind natürlich gerade im positiven Aufwind, was Ratingen ja auch ist. Gegen den Tabellenführer ist es Freitagabend einfach ein schönes Pflichtspiel, was wir mit drei Siegen aus der englischen Woche angehen. (Anm. d. Red.: Schedler tippt das Spiel seiner eigenen Mannschaft, möchte jedoch, dass daraus resultierende Punkte für die Gesamtwertung nicht berücksichtigt würden)

Tipp: 2:1 für den FC Büderich VfB Hilden - KFC Uerdingen

Morgen, 15:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:00 live PUSH

Ich glaube, dass der VfB Hilden gewinnen wird, weil er nach unserem Spiel (2:4) etwas wiedergutzumachen hat. Wir konnten ihnen den Schneid damals ganz gut abkaufen, deshalb muss die Mannschaft eine Reaktion zeigen und ich glaube, dass Hilden auch in der Lage ist, den KFC Uerdingen zu Hause zu schlagen. Tipp: 2:1 für den VfB Hilden 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen

Ich glaube, dass der ETB aufgrund des Trainerwechsels vor zwei Wochen auch jetzt nochmal die Oberhand behalten wird gegen Monheim und tippe daher auf einen Auswärtssieg. Tipp: 2:1 für den ETB Schwarz-Weiß Essen SV Blau-Weiß Dingden - SV Biemenhorst

Dingden hatten wir im Pokal (2:1 n.V.), da haben wir uns nicht so clever angestellt. Biemenhorst hat aktuell einen absoluten Abwärtstrend, das kann ich mir gar nicht erklären, warum sie gerade so negativ performen, haben auch die schlechteste Defensive der Liga. Sie kommen ohnehin auch zuerst über die Offensive, wo sie mit Luca Puhe gut besetzt sind. Ich glaube, dass Biemenhorst wieder mit einem Sieg an der Reihe ist. Tipp: 3:2 für den SV Biemenhorst SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck SV Sonsbeck SV Sonsbeck 15:00 PUSH

Sonsbeck ist eine kompakte Mannschaft, die einen guten Start erwischt hat. Manchmal haben sie dabei auch Spiele gewonnen, die sie nicht unbedingt hätten gewinnen müssen. Ich glaube auch mit dem aktuellen Trend an einen klaren Sieg für Schonnebeck. Tipp: 2:0 für die SpVg Schonnebeck 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg

Tipp: Baumberg habe ich schon oft gesehen, vier bis fünf Mal, weil sie gegen unsere Gegner immer zwei Wochen vorher spielen. Ich halte sie für eine gestandene Mannschaft mit Spielern, die wissen, was sie tun. Kleve habe ich noch gar nicht diese Saison gesehen, aber auch nicht viel Positives gehört. Tipp: 3:0 für die Sportfreunde Baumberg TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler

Jüchen-Garzweiler habe ich auch schon gesehen, die haben einen guten Saisonstart hingelegt und können damit bislang auch schon zufrieden sein. Letzte Woche haben sie wieder gewonnen, nachdem sie zuvor eine Weile auf einen Sieg gewartet haben. Für den TSV Meerbusch ist mit dem Spiel von Marcel Winkens gegen seinen alten Verein zusätzliche Brisanz gegeben. Ich glaube, dass sich Meerbusch langsam berappelt und fängt. Tipp: 1:1 DJK Adler Union Frintrop - VfB Homberg

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop VfB Homberg VfB Homberg 15:00 live PUSH

Mir hat Frintrop sehr gut gegen uns gefallen. Da haben sie es eigentlich gar nicht schlecht gemacht, auch wenn sie schlussendlich das Nachsehen gehabt haben (2:3). Vor der Saison habe ich ja Homberg sogar als Meisterschaftsfavorit erklärt, weil ich sie in der Breite für sehr stark befinde. Sie sind leider noch nicht konstant genug. Ich glaube aber, dass Homberg die Qualität hat auch in Frintrop zu gewinnen. Tipp: 3:1 für den VfB Homberg SC St. Tönis - Holzheimer SG