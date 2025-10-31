OL-Tipp mit Tim Wilke: Remis für Biemenhorst, klarer Sieg für Homberg

Qualitativ, sportlich und tabellarisch fehlt beim SV Budberg eigentlich nicht mehr allzu viel bis in die fünfthöchste Spielklasse, doch für Cheftrainer Tim Wilke ist der Blick in die Oberliga kein Ausdruck sportlicher Sehnsucht, sondern schlichte Fußballleidenschaft: "Ich schaue gerne und regelmäßig durch alle Amateur-Ligen – von der Oberliga bis in die Kreisligen. Der Sonntagabend ist bei mir fest dafür reserviert, mich einfach durch die Ligen zu scrollen“, erzählt der Coach.
Natürlich sei die Oberliga "eine interessante Liga, einfach weil man da sehr nah dran ist“. Trotzdem, betont Wilke, habe das für den SVB keine unmittelbare Bedeutung: "Was uns persönlich betrifft, schaue ich fast gar nicht in die Oberliga rein. Wir versuchen uns komplett von dieser Tabellensituation freizumachen.“ Der Trainer erinnert daran, dass der Verein nach der langen Tabellenführung im Vorjahr bewusst einen anderen Weg gehen wolle: "Letztes Jahr hat uns das nicht gutgetan, sich zu sehr über die Tabelle zu definieren und dadurch Druck zu spüren.“
Statt vom Aufstieg zu träumen, steht für Wilke Bodenständigkeit im Vordergrund. "Die Oberliga wäre für uns schon ein ordentliches Pfund“, sagt er offen. "Wir machen auch gerade drei Schritte auf einmal – vom Bezirksliga-Aufsteiger zu zwei Topplatzierungen in der Landesliga. Das ist viel für den Verein, die Mannschaft und uns als Trainerteam.“ Sein Fazit: "Ich schaue gerne in die Oberliga, aber nicht, weil wir den Anspruch hätten, dort bald zu spielen. Sondern einfach, weil ich fußballverrückt bin und mich gerne links und rechts informiere.“
Während sein Team also sich im Topspiel gegen den ESC Rellinghausen wieder einem potenziellen Aufstiegsplatz nähern könnte, darf Wilke auch im Ranking der Experten auf eine gute Platzierung hoffen. Torsten Schedler, Trainer des FC Büderich, hatte dahingehend am vergangenen Spieltag nicht das Glück auf seiner Seite.
So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:
Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte
Ich glaube, dass es ähnlich wird wie im Pokalspiel (2:1 n.V.) – ein Spiel auf Augenhöhe. Das ging mit 1:1 in die Verlängerung. Ich glaube aber auch daran, dass am Ende die Büdericher knapp die Nase vorne haben, weil sie einfach mit Kevin Weggen einen Spieler haben, der entscheidende Spiele dann auch in die richtige Richtung ziehen kann.
Tipp: 3:2 für den FC Büderich
Hier bin ich irgendwie nah dran. Ich weiß gar nicht warum, vielleicht weil ich so viele Protagonisten kenne. Gegen Sonsbeck spielen wir auch immer wieder, dazu gibt es auch noch diese alte "Terfloth-Verbundenheit" (Luca Terfloth spielte Jahre lang in Sonsbeck, Mike Terfloth derzeit in Budberg, zuvor in Kleve, Anm.d.Red.). So hat man irgendwie das Gefühl, man kennt und weiß alles.
Ich glaube, es sind aktuell zwei kriselnde Mannschaften. Die Sonsbecker vor vier Wochen noch himmelhoch jauchzend. Jetzt aufgrund der schweren Personallage fühlt es sich schwierig an. Kleve wie jedes Jahr, am Anfang der Saison, ein bisschen der Tabelle und der Musik hinterherlaufend. Die Spiele letztes Jahr waren sehr eng (0:0, 1:1, Anm.d.Red.). Da würde ich dieses Jahr auch irgendwie mitgehen.
Tipp: 1:1
Eins von den beiden Spielen, wo ich keinen richtigen Zugriff habe, aber ich glaube, aus der Entfernung beurteilen zu können, dass Baumberg nach der letzten schweren Saison extrem gut im Tritt ist. Aktuell sehe ich Baumberg ein bisschen vorne, auch wenn die aktuelle Form und die Verfassung auf jeden Fall Meerbusch recht gibt.
Tipp: 3:1 für die Sportfreunde Baumberg
St. Tönis ist ergebnistechnisch für mich die Wundertüte der Liga. Da geht von 5:2-Auswärtssiegen bis 2:4-Heimniederlagen irgendwie alles. In beide Richtungen fallen auch unheimlich viele Tore, wenn sie spielen. Der Ausfall von Mario Knops wird denen mit Sicherheit überhaupt nicht schmecken, ein absoluter Unterschiedsspieler. Ich tippe hier mal auf ein charmantes und interessantes Unentschieden.
Tipp: 3:3
Aus der Ferne würde ich behaupten, dass die beiden sehr gut in der Oberliga angekommen sind, was übrigens für fast alle Aufsteiger gilt. Normalerweise sagt man auch immer, dass der Schritt von der Landes- in die Oberliga besonders groß ist. Holzheim zuletzt mit dem überraschenden Auswärtssieg gegen St. Tönis, Frintrop auch stark gegen Homberg. Deswegen gehe ich hier mit einem leistungsgerechten Unentschieden.
Tipp: 1:1
Hier bin ich gerne befangen, weil mein sehr sympathischer Kollege Emir Demiri den Sprung nach Homberg gemacht hat. Er war ja in Budberg, ist dort auch aus der Jugend groß geworden. Ich mag ihn als Menschen und als Fußballer sehr gerne. Und Homberg ist in gewisser Hinsicht auch nah an uns dran – allein schon räumlich gesehen. Dazu heimstark mit einer guten Offensive. Wir haben mit Marcio Blank letztes Jahr auch gegeneinander gespielt (Blank stand damals für den SV Scherpenberg auf dem Platz, Anm.d.Red.). Die beiden Jungs aus der Landesliga machen da einen richtig guten Job.
Tipp: 4:1 für den VfB Homberg
Hier handelt es sich meiner Meinung nach um zwei absolute Oberliga-Top-Teams der letzten Jahre, die beide gerade so ein bisschen den eigenen tabellarischen Ansprüchen hinterherlaufen. Aber dennoch ist es ein absolut spannendes Verfolgerduell mit hoher sportlicher Qualität.
Tipp: 1:1
Mein erster Impuls war, dass ich auf jeden Fall für Biemenhorst und meinen alten Kumpel Jürgen Stratmann tippe (seit dieser Woche Interimstrainer, Anm.d.Red.). Wir kennen uns lange und schätzen uns auch. Das reichte sogar bis in alte Bezirksligazeiten zurück. Er beim SV Haldern und ich beim MSV Moers. Das ist einer der angenehmsten Kollegen, die es hier im Fußballkreis gibt aus meiner Sicht. Als ich dann aber gesehen habe, gegen wen sie am Sonntag spielen, ist mir der Tipp in die Hose gerutscht.
Mit Sicherheit werden die Alarmsignale in Biemenhorst alle angeschaltet sein. Alle Synapsen werden auf jeden Fall an sein und Jürgen wird die Jungs richtig einstellen und heiß machen.
Mit Schonnebeck kommt natürlich gerade auch eine Mannschaft, die gut im Tritt ist, die diese Wellenbewegung abgelegt hat, auch viele Tore gegen Sonsbeck geschossen hat (6:0). Mit dem Trainereffekt und der Sympathie für Jürgen Stratmann tipp ich auf ein Unentschieden.
Tipp: 2:2