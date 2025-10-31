OL-Tipp mit Tim Wilke: Remis für Biemenhorst, klarer Sieg für Homberg

Qualitativ, sportlich und tabellarisch fehlt beim SV Budberg eigentlich nicht mehr allzu viel bis in die fünfthöchste Spielklasse, doch für Cheftrainer Tim Wilke ist der Blick in die Oberliga kein Ausdruck sportlicher Sehnsucht, sondern schlichte Fußballleidenschaft: "Ich schaue gerne und regelmäßig durch alle Amateur-Ligen – von der Oberliga bis in die Kreisligen. Der Sonntagabend ist bei mir fest dafür reserviert, mich einfach durch die Ligen zu scrollen“, erzählt der Coach.

Natürlich sei die Oberliga "eine interessante Liga, einfach weil man da sehr nah dran ist“. Trotzdem, betont Wilke, habe das für den SVB keine unmittelbare Bedeutung: "Was uns persönlich betrifft, schaue ich fast gar nicht in die Oberliga rein. Wir versuchen uns komplett von dieser Tabellensituation freizumachen.“ Der Trainer erinnert daran, dass der Verein nach der langen Tabellenführung im Vorjahr bewusst einen anderen Weg gehen wolle: "Letztes Jahr hat uns das nicht gutgetan, sich zu sehr über die Tabelle zu definieren und dadurch Druck zu spüren.“

Statt vom Aufstieg zu träumen, steht für Wilke Bodenständigkeit im Vordergrund. "Die Oberliga wäre für uns schon ein ordentliches Pfund“, sagt er offen. "Wir machen auch gerade drei Schritte auf einmal – vom Bezirksliga-Aufsteiger zu zwei Topplatzierungen in der Landesliga. Das ist viel für den Verein, die Mannschaft und uns als Trainerteam.“ Sein Fazit: "Ich schaue gerne in die Oberliga, aber nicht, weil wir den Anspruch hätten, dort bald zu spielen. Sondern einfach, weil ich fußballverrückt bin und mich gerne links und rechts informiere.“

Während sein Team also sich im Topspiel gegen den ESC Rellinghausen wieder einem potenziellen Aufstiegsplatz nähern könnte, darf Wilke auch im Ranking der Experten auf eine gute Platzierung hoffen. Torsten Schedler, Trainer des FC Büderich, hatte dahingehend am vergangenen Spieltag nicht das Glück auf seiner Seite.

So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:

Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG) - 12 Punkte Daniel Beine (Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg) - 8 Punkte Jesse Weißenfels (Spielender Co-Trainer Büdericher SV, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte Torsten Schedler (Trainer FC Büderich) - 4 Punkte Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte