OL-Tipp mit Tim Schrick: HSG wird zum Favoriten-Schreck, Kleve gewinnt

Nach einer lehrreichen Zeit bei VVV-Venlo ist Tim Schrick vergangenen Sommer wieder zurück nach Deutschland zum SC St. Tönis gewechselt. Seine bisherige Vita kann sich definitiv sehen lassen. Der 22-jährige Keeper wechselte von seinem Heimatverein DJK/VfL Giesenkirchen, bei dem er in der C-Jugend in der Niederrheinliga spielte, über zwei U-Bundesliga-Jahre beim Wuppertaler SV in die Niederlande. Dort verbrachte er drei Saisons, ehe er den Lockrufen in die Oberliga in den YAYLA Sportpark folgte.
Stammplatz-Garantie ist bei der Mannschaft von Bekim Kastrati keine Selbstverständlichkeit. In der laufenden Saison hat er in neun Einsätzen zwei Mal die Null halten können – ein ordentlicher Wert. Die Mannschaft musste anfangs erst einmal warm werden: „Die ersten Spiele waren echt schwer, und für mich ist es ja auch die erste Saison in der Oberliga“, erzählt er. Doch er hat eine Entwicklung im Team gesehen: „Mittlerweile sind wir fünf Spiele ungeschlagen und auf einem guten Weg.“
Ein ganz besonderer Moment in der laufenden Spielzeit war definitiv der furiose Einzug ins Niederrheinpokal-Halbfinale gegen den VfB Hilden. Zwar stand Schrick in dieser Partie nicht im Kasten, war dennoch überglücklich: „Das war für mich echt sehr besonders“, blickt er zurück und schielt mit einem Auge schon auf den größten deutschen Pokal-Wettbewerb: „Wir sind jetzt echt nah am DFB-Pokal-Traum dran. Jetzt kommt der FC Büderich im Halbfinale und dann stehst du vielleicht sogar gegen den MSV im Finale.“
Und gegen den VfB Hilden wird es für den Sport Club auch am Freitagabend (12. Dezember, 19.30 Uhr) gehen. Bei einem Sieg würde Kastratis Mannschaft am VfB vorbeiziehen und auf dem vierten Tabellenplatz überwintern.
So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:
1. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte
2. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
3. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte
4. Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG)/ Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte
6. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte
7. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
8. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg)/Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop) - 8 Punkte
9. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte
10. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen) - 4 Punkte
13. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte
Ich denke das Spiel wird ähnlich wie auch schon im Niederrheinpokal aussehen – ein Kampf. Hilden ist offensiv sehr schnell unterwegs gepaart mit ner wirklich guten Defensive. Ich denke am Ende werden wir auf jeden Fall machen.
Tipp: -
Ratingen war mein erstes Oberliga-Spiel – da haben wir 2:2 gespielt. Aktuell sind sie in Topform, stehen auf dem ersten Platz mit 35 Punkten. Gegen Monheim habe ich vor zwei Wochen gespielt. Meiner Ansicht nach haben sie da einen sehr schmeichelhaften Elfmeter bekommen, der dann zum 2:2-Ausgleich geführt hat. Monheim ist definitiv keine schlechte Mannschaft, Ratingen wird das Ding aber machen.
Tipp: 3:1 für den Spitzenreiter
Gegen ETB war ich selber gar nicht da, gegen Meerbusch haben wir leider 0:1 verloren. Beide Teams sind wirklich super, vor allem hat Meerbusch gegen uns gut gespielt, wobei wir da in einer Phase waren, wo wir noch nicht so fest zusammengewachsen waren. Aber man muss halt wirklich sagen, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann – ich geh auf Unentschieden.
Tipp: 2:2
Gegen Sonsbeck haben wir ja jetzt erst am Wochenende 2:1 gewonnen. Die haben natürlich eine super Mannschaft mit einem sehr großen Stürmer. Biemenhorst war für uns am Anfang der Saison dran, die kann ich nicht ganz so gut einschätzen. Aber ich denke, Sonsbeck wird nach der Niederlage gegen uns wieder gewinnen.
Tipp: 3:1 für Sonsbeck
Gegen Baumberg haben wir auch zuletzt gespielt und gegen Büderich haben wir am Anfang der Saison 5:0 gewonnen – die hatten ja auch Probleme, so wie wir. Bei Büderich ist für mich auch ein Faktor, dass sie im Pokal gegen Wuppertal gewonnen haben, da kommt man auch nicht einfach so weiter. Baumberg steht in der Tabelle gut da, deswegen gehe ich von einem Sieg für Baumberg aus.
Tipp: 1:0 für die Sportfreunde
Holzheim ist ein wirklich guter Aufsteiger; gegen sie haben wir 4:2 verloren. Schonnebeck steht auf dem zweiten Platz und hatte bis auf das erste Saisonspiel einen guten Saisonstart. Die Holzheimer sind aber eine richtige Kämpfer-Mannschaft, deswegen gehe ich davon aus, dass Holzheim das machen wird. Aber definitiv keine einfache Aufgabe, sie werden es sich aber erkämpfen.
Tipp: 1:2
Bei Kleve weiß ich, dass sie vor allem durch ihren Rasen sehr heimstark sind – gerade in dieser Jahreszeit. Die sind für mich so ein wenig das Überraschungsteam der Liga. Und die Form der Homberger spricht nicht unbedingt für sie, deswegen gehe ich auf den Heimsieg für Kleve.
Tipp: 2:1
Das ist ein Hammer! Uerdingen war auf jeden Fall einer der stärksten Gegner, gegen die ich je gespielt habe. Das Spiel war unfassbar anspruchsvoll für mich. Jüchen macht sich als Aufsteiger aber auch sehr gut. Uerdingen wird dann am Ende aber doch über die Stärke ihrer Spieler kommen und das Ding machen.
Tipp: 1:3 für den KFC
Das ist auch ein krasses Spiel. Auffällig bei Frintrop ist natürlich der Riese im Sturm – Yannick Reiners. Dingden ist auf jeden Fall ein ekliger Gegner, vor allem weil wir im Hochsommer da spielen mussten. Frintrop ist an sich nicht weniger einfach zu bespielen, hatte gegen uns mit dem 7:1 aber einfach einen Ausrutscher. Gegen Ratingen haben sie zuletzt auch nicht schlecht gespielt. Im Großen und Ganzen wird Dingden, mit der ganzen Oberliga-Erfahrung, das Spiel gewinnen.
Tipp: Ein gutes 3:1 für Dingden