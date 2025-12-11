OL-Tipp mit Tim Schrick: HSG wird zum Favoriten-Schreck, Kleve gewinnt

Nach einer lehrreichen Zeit bei VVV-Venlo ist Tim Schrick vergangenen Sommer wieder zurück nach Deutschland zum SC St. Tönis gewechselt. Seine bisherige Vita kann sich definitiv sehen lassen. Der 22-jährige Keeper wechselte von seinem Heimatverein DJK/VfL Giesenkirchen, bei dem er in der C-Jugend in der Niederrheinliga spielte, über zwei U-Bundesliga-Jahre beim Wuppertaler SV in die Niederlande. Dort verbrachte er drei Saisons, ehe er den Lockrufen in die Oberliga in den YAYLA Sportpark folgte.

Stammplatz-Garantie ist bei der Mannschaft von Bekim Kastrati keine Selbstverständlichkeit. In der laufenden Saison hat er in neun Einsätzen zwei Mal die Null halten können – ein ordentlicher Wert. Die Mannschaft musste anfangs erst einmal warm werden: „Die ersten Spiele waren echt schwer, und für mich ist es ja auch die erste Saison in der Oberliga“, erzählt er. Doch er hat eine Entwicklung im Team gesehen: „Mittlerweile sind wir fünf Spiele ungeschlagen und auf einem guten Weg.“

Ein ganz besonderer Moment in der laufenden Spielzeit war definitiv der furiose Einzug ins Niederrheinpokal-Halbfinale gegen den VfB Hilden. Zwar stand Schrick in dieser Partie nicht im Kasten, war dennoch überglücklich: „Das war für mich echt sehr besonders“, blickt er zurück und schielt mit einem Auge schon auf den größten deutschen Pokal-Wettbewerb: „Wir sind jetzt echt nah am DFB-Pokal-Traum dran. Jetzt kommt der FC Büderich im Halbfinale und dann stehst du vielleicht sogar gegen den MSV im Finale.“

Und gegen den VfB Hilden wird es für den Sport Club auch am Freitagabend (12. Dezember, 19.30 Uhr) gehen. Bei einem Sieg würde Kastratis Mannschaft am VfB vorbeiziehen und auf dem vierten Tabellenplatz überwintern.

So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:

1. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte

2. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte

3. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte

4. Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG)/ Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte

6. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte

7. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte

8. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg)/Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop) - 8 Punkte

9. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte

10. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen) - 4 Punkte

13. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte