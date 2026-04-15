OL-Tipp mit Tim Galleski: „Faustpfand“ Grotenburg schlägt zu

Tim Galleski hat in der Winterpause der laufenden Spielzeit beim 1. FC Monheim seine Schuhe an den Nagel gehängt. Bei Hertha BSC hat der Berliner in der U19-Bundesliga sowie der Regionalliga Nordost gekickt und ist dann an den Niederrhein zu Fortuna Düsseldorfs „Zwoten“ gewechselt. Über TuRu 80 ist er schließlich 2020 in Monheim gelandet und hat dort den Abstieg in die Landesliga und direkten Wiederaufstieg miterlebt. Am 28. Spieltag der Oberliga Niederrhein traut er seinen ehemaligen Kollegen einen Sieg am Uhlenkrug zu, beim Topspiel in der Grotenburg wird es keinen Sieger geben und der VfB Homberg holt seinen nächsten Sieg.
Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte
Jüchen ist immer sehr heimstark. Zu Hause haben sie beste Abwehr mit den wenigsten Gegentoren und vor ein paar Wochen hab ich auch das Spiel gegen Monheim gesehen, da waren die auch echt unbequem. Auch wenn Meerbusch zuletzt gute Ergebnisse gefahren hat, würde ich mit Jüchen gehen.
Tipp: 2:1
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Uerdingen natürlich immer mit dem Faustpfand „Grotenburg“, das einzigartig in der Liga. Wenn es aber eine Mannschaft es hinkriegen kann, sich darauf einzustellen und eine entsprechende Leistung hinzulegen, dann ist es Hilden. Haben jetzt auch eine brutale Serie gespielt mit vielen Toren.
Tipp 2:2
Holzheim gegen St. Tönis finde ich schwierig. In Holzheim ist es immer schwer auf dem Kunstrasen, aber St. Tönis ist eine sehr abgezockte und eingespielte Truppe, bei der ich es immer ekelig fand zu spielen.
Tipp: 1:2
Unsere Bilanz am Uhlenkrug war nie gut, aber seitdem da das Stadion renoviert wurde ist es besser geworden. Außerdem weiß ich ja, was meine Jungs drauf haben, deswegen trau ich denen da auf jeden Fall was zu.
Tipp: 1:2
Das finde ich spannend, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was Homberg da unten verloren hat. Weil ich immer fand, dass die eine gute Truppe haben und es nie angenehm war da zu spielen, egal ob im Stadion oder auf dem Kunstrasen. Eigentlich ist die Qualität der Mannschaft für diesen Tabellenplatz viel zu gut.
Tipp: 2:0
Das ist ehrlich gesagt das schwierigste Spiel. Weil Baumberg – und das meine ich positiv – immer eine absolute Wundertüte ist. Die dürften zu Hause in ihrem neuen Stadion garnicht so erfolgreich gewesen sein, da müsste der Knoten aber so langsam mal platzen. Normalerweise haben sie sich immer zum Ende der Saison hin gefangen, dass es dann vernünftig geendet ist.
Tipp: 3:1
Tabellarisch ist es ne relative klare Nummer. Ich finde aber Sonsbeck immer gut strukturiert, eklig zu bespielen, immer eine geschlossene Truppe und eben ein Heimspiel auf Rasen, was Schonnebeck nicht gewohnt ist. Wobei die das in der Regel auch nicht interessiert. Bei "Blochis" Abschiedstournee werden die sicher keine Lust haben nur „Kaffeeklatsch“ zu machen.
Tipp: 2:2
Ich hab nur ein einziges Mal gegen Biemenhorst gespielt, das war im August und da kann ich mich echt garnicht mehr so gut dran erinnern. Biemenhorst hat aber zuletzt nochmal gut gepunktet und mit Luca Puhe einen absoluten Key-Player.
Tipp: 2:1
Ich weiß überhaupt nicht, wie die Gegebenheiten in Büderich sind, da hab ich noch nie gespielt. Ratingen versucht es jetzt schon so lange – ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie es sich jetzt auf den letzten Metern noch nehmen werden. Zumal die auch viele Spiele Richtung Ende auf ihre Seite ziehen.
Tipp: 1:2