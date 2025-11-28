Sunay Acar stand zuletzt für den 1. FC Bocholt in Amt und Würden. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

OL-Tipp mit Sunay Acar: Remis im Essener Derby, KFC gewinnt knapp Sunay Acar, ehemaliger Spieler und Trainer des VfB Homberg, tippt den 15. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen VfL Jüchen Holzheim DJK Frintrop + 14 weitere

Sunay Acar hinterließ als Spieler unter anderem in der fünftklassigen Oberliga Nordrhein und der Niederrheinliga für den ETB Schwarz-Weiß Essen und seinen Heimatklub VfB Homberg seine Spuren. Als Trainer erlebte er seine einzige Oberliga-Saison mit dem SV Straelen, die vorzeitig endete. Zuletzt stand der 47-Jährige in der Vorsaison für den 1. FC Bocholt in der Regionalliga West an der Seitenlinie. Auch heute verfolgt er das Geschehen in der Oberliga weiterhin aufmerksam: "Ich habe dieses Jahr schon viele Spiele gesehen“, berichtet er im Gespräch mit FuPa Niederrhein. Besonders im Fokus stehen für ihn dabei seine Ex-Klubs: "Ich habe oft Schwarz-Weiß Essen und den VfB Homberg gesehen. Nach Homberg habe ich ja nur zehn Minuten Fahrt. Wenn dort ein interessantes Spiel ist, schaue ich schon mal vorbei.“ Auf einen Favoriten im Rennen um die Meisterschaft möchte er sich aber noch nicht festlegen: "Ich glaube, es wird ein Vier- oder Fünfkampf, bei dem sich gegen März oder April zeigt, welche Mannschaft den tiefsten Kader hat." Ob er sich vorstellen kann, erneut einen Oberligisten zu trainieren, beantwortet Acar offen: "Ich habe nie an eine bestimmte Liga gedacht. Es kann die Oberliga sein, es kann die Regionalliga sein – wichtig ist, dass ein Verein klare sportliche Ideen hat und die Strukturen vorhanden sind, um gute Leistungen abzurufen." Im Experten-Tippspiel setzt Daniel Klinger vom VfL Jüchen-Garzweiler weiter die Benchmark. Mit etwas Glück und Verzögerung könnte ihn Sebastian Amendt aus der Vorwoche sogar noch überholen, dafür muss er aber beim noch ausstehenden Spiel zwischen dem 1. FC Kleve und FC Büderich genau richtig liegen. So lief der bisherige FuPa-Expertentipp: 1. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte

2. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte

3. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte

4. Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG)/ Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden* - 12 Punkte

6. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte

7. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte

8. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg) - 8 Punkte

9. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte

10. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich) und Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn) - 4 Punkte

12. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte *Eine Partie für den Tipp von Sebastian Amendt wird noch wiederholt. Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte

Ratingen 04/19 - Holzheimer SG Heute, 19:30 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen Holzheimer SG Holzheim 19:30 live PUSH

Ratingen macht ungefähr das Gleiche, wie wir früher in Straelen. Mit einem Umbruch, neuem Trainer und einer neuen Mannschaft. Du hast mit dem Ali Hassan Hammoud einen Stürmer, der in der Liga immer einen Unterschied machen kann, der vielleicht nicht immer ganz viele Tore macht, aber sehr viel arbeitet in der Mannschaft. Dazu gibt es noch Sven Kreyer vorne drin, der schon einige Tore schon gemacht hat und für mich ein Unterschiedsspieler ist und Emre Demircan, der der Dreh- und Angelpunkt in dieser Mannschaft ist. Ich sehe sehr viel Potenzial in Ratingen und wenn alle gesund bleiben, werden sie ganz, ganz lange oben um den Aufstieg mitspielen. Gegen Holzheim wird es dennoch knapp. Holzheim war kurz im Aufschwung, muss jetzt aber wieder Punkte holen. Tipp: 3:1 für Ratingen 04/19

1. FC Kleve - KFC Uerdingen

Kleve habe ich diese Saison ein bisschen stärker erwartet. Mit dem Umut Akpinar haben sie dort einen Trainer, den ich persönlich kenne und schätze. Uerdingen ist gerade im Aufschwung und hat auch Ruhe im Umfeld. Und wenn das weiter so bleibt und die Mannschaft ihre Leistung abruft, wird der KFC auch sehr lange oben mitspielen. Mit Alexander Lipinski haben sie dazu auch einen sehr guten Oberliga-Spieler, der den Unterschied machen kann. Ich tippe auf einen knappen Auswärtssieg. Tipp: 2:1 für den KFC Uerdingen VfL Jüchen-Garzweiler - SV Biemenhorst

Die beiden Mannschaften habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß nur, dass Biemenhorst den Trainer gewechselt hat (nun mit Jürgen Stratmann, Anm.d.Red.) und Jüchen als Aufsteiger sehr souverän spielt. Deswegen setze ich hier auf Jüchen-Garzweiler. Tipp: 2:0 für den VfL Jüchen-Garzweiler Sportfreunde Baumberg- SV Sonsbeck

Morgen, 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SV Sonsbeck SV Sonsbeck 16:00 live PUSH

Baumberg ist so eine Wundertüte. Wenn die Jungs dort ihre Leistungen abrufen und so ein bisschen Spielfreude entwickeln, dann ist das eine Mannschaft, die für mich spielerisch zu den besten der Liga gehört. Sonsbeck wird in meinen Augen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Sie haben jetzt noch fünf Punkte Vorsprung und mit Heinrich Losing einen sehr guten Trainer, den ich von früher noch kenne. Ich glaube, dass sich Sonsbeck im oberen Mittelfeld irgendwann eintrudeln wird, aber bleibe dabei, das Baumberg zu Hause gewinnen wird. Tipp: 3:1 für die Sportfreunde Baumberg TSV Meerbusch - FC Büderich

Meerbusch hatte am Anfang ganz viele Schwierigkeiten, das habe ich auch verfolgt und auch einmal vor Ort gesehen. Letztes Jahr haben sie sehr lange gegen den Nichtabstieg gespielt und haben sich jetzt wirklich stabilisiert. Büderich ist auch so eine Mannschaft, die ungemein stark sein kann, wenn du sie spielen lässt, setze insgesamt aber auf einen Heimsieg von Meerbusch. Tipp: 2:1 für den TSV Meerbusch SV Blau-Weiß Dingden - VfB Homberg

Der VfB Homberg ist mein Heimatverein, da würde ich nie gegen tippen, außer ich habe sie selbst als Gegner. Es ist eine gute, junge Mannschaft und hat mit Stefan Janßen einen guten Trainer. Ich habe sie jetzt schon sehr oft gesehen. Wenn sie ein, zwei individuelle Fehler drin haben, lassen sie aktuell noch viele Punkte liegen. Es ist aber trotzdem eine Mannschaft, die ich im oberen Drittel sehe und die irgendwann unter den ersten fünf landen wird. Ich glaube, dass sie jetzt am Wochenende nicht ganz sattelfest gewinnen werden, sich aber knapp durchsetzen. Tipp: 2:1 für den VfB Homberg SpVg Schonnebeck - ETB Schwarz-Weiß Essen

Für mich war Schonnebeck zu meiner Zeit in Straelen das beste Team hinter uns. Das war damals ein richtig geiles Spiel, mit einem tollen Trainer (Dirk Tönnies, Anm.d.Red.), der schon sehr lange in der Oberliga agiert und es immer schafft, seiner Mannschaft die eigene Handschrift zu verpassen. Schwarz-Weiß Essen ist mit dem Trainerwechsel ein bisschen im Aufschwung. Ich werde wahrscheinlich vor Ort sein und glaube, dass es ein torreiches Spiel sein wird. Tipp: 2:2 VfB Hilden - DJK Adler Union Frintrop

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 15:30 PUSH

Frintrop ist so eine Überraschungsmannschaft, denke ich. Ich habe sie gegen Schwarz-Weiß Essen gesehen (0:2), dort haben sie verloren. Es ist aber auch eine Mannschaft, die sehr homogen ist, die physisch stark ist und sehr viel läuft, mit dem langen Stürmer vorne drin (Yannick Reiners, Anm.d.Red.). Mit den vielen langen Bällen ist es eine Mannschaft, die immer bis zum Ende geht, aber ich glaube, dass sie hier den Kürzeren ziehen. Hilden ist auch sehr gut drauf und für mich auch so ein Geheimfavorit. Tipp: 2:0 für den VfB Hilden SC St. Tönis - 1. FC Monheim