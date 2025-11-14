OL-Tipp mit Sebastian Amendt: Einige Serien reißen

Sebastian Amendt ist ein besonderer Rückkehrer beim SV Blau-Weiß Dingden. Der 41-Jährige lief vor knapp einem Jahrzehnt zuletzt für die Dingdener als Spieler auf – damals aber noch in der Kreisliga A. Seither gingen Amendt und der Verein einen eigenen wie erfolgreichen Weg. Amendt verdiente sich unter anderem als Trainer für den FC Kray und TuS Haltern seine Sporen und hat seit dieser Saison als Cheftrainer die Dingdener Zügel in der Hand – diesmal aber in der Oberliga.

Als Aufsteiger schlagen sich die Blau-Weißen bislang mehr als achtungsvoll, blieben zuletzt vier Mal in Folge ungeschlagen und kassierten in dieser Phase sogar keinen Gegentreffer. Leichte Anlaufschwierigkeiten bescheinigte Amendt seinem Team dennoch: "Man hat gemerkt, dass wir als Mannschaft etwas brauchen, um in die Liga zu kommen", sagt er "Wir hatten in den ersten vier Spielen drei Elfmeter gegen uns und hatten da einfach noch gewisse Anpassungsschwierigkeiten, haben aber von vornherein als Mannschaft funktioniert und viel investiert."

So möchte Amendt der aktuell erfolgreichen Phase auch nicht allzu viel Bedeutung beimessen: "Wir wissen es einzuordnen, dass das eine Momentaufnahme ist und dass wir dauerhaft weiterarbeiten müssen. Für mich war wichtig, dass wir uns von Rückschlägen nicht runtermachen lassen, weder im Spiel noch im Saisonverlauf und das hat die Mannschaft bis jetzt sehr gut umgesetzt."

Mit dem mannschaftlichen Erfolg im Rücken lässt sich vielleicht auch befreit ins Tippspiel gehen. Ex-Oberligaspieler Gino Mastrolonardo hatte am vergangenen Spieltag jedenfalls keine großen Erfolg mit seinen Voraussagen.

