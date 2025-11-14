OL-Tipp mit Sebastian Amendt: Einige Serien reißen

Sebastian Amendt ist ein besonderer Rückkehrer beim SV Blau-Weiß Dingden. Der 41-Jährige lief vor knapp einem Jahrzehnt zuletzt für die Dingdener als Spieler auf – damals aber noch in der Kreisliga A. Seither gingen Amendt und der Verein einen eigenen wie erfolgreichen Weg. Amendt verdiente sich unter anderem als Trainer für den FC Kray und TuS Haltern seine Sporen und hat seit dieser Saison als Cheftrainer die Dingdener Zügel in der Hand – diesmal aber in der Oberliga.
Als Aufsteiger schlagen sich die Blau-Weißen bislang mehr als achtungsvoll, blieben zuletzt vier Mal in Folge ungeschlagen und kassierten in dieser Phase sogar keinen Gegentreffer. Leichte Anlaufschwierigkeiten bescheinigte Amendt seinem Team dennoch: "Man hat gemerkt, dass wir als Mannschaft etwas brauchen, um in die Liga zu kommen", sagt er "Wir hatten in den ersten vier Spielen drei Elfmeter gegen uns und hatten da einfach noch gewisse Anpassungsschwierigkeiten, haben aber von vornherein als Mannschaft funktioniert und viel investiert."
So möchte Amendt der aktuell erfolgreichen Phase auch nicht allzu viel Bedeutung beimessen: "Wir wissen es einzuordnen, dass das eine Momentaufnahme ist und dass wir dauerhaft weiterarbeiten müssen. Für mich war wichtig, dass wir uns von Rückschlägen nicht runtermachen lassen, weder im Spiel noch im Saisonverlauf und das hat die Mannschaft bis jetzt sehr gut umgesetzt."
Mit dem mannschaftlichen Erfolg im Rücken lässt sich vielleicht auch befreit ins Tippspiel gehen. Ex-Oberligaspieler Gino Mastrolonardo hatte am vergangenen Spieltag jedenfalls keine großen Erfolg mit seinen Voraussagen.
So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:
1. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte
2. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
3. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte
4. Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG) - 12 Punkte
5. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte
6. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
7. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg) - 8 Punkte
8. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte
9. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich) und Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn) - 4 Punkte
11. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte
Wir haben gegen beide 0:0 gespielt. Ich glaube, dass Uerdingen mit sehr vielen jungen Zuschauern, die sie aus der Grundschule angelockt haben, einfach noch ein bisschen mehr auf den Platz bringen und nach einem spannenden Spiel knapp gewinnen wird.
Tipp: 3:2 für den KFC Uerdingen
Monheim ist aktuell gut drauf. Frintrop wird sicherlich darauf bedacht haben, zu Hause die Niederlage zu vermeiden. Da sie aber auf eigenem Platz immer ein Tor schießen, glaube ich, dass sie das auch beibehalten werden.
Tipp: 1:1
Ich glaube, dass Biemenhorst einfach sehr viel Qualität nach vorne hat und zum ersten Mal unentschieden spielt, irgendwann reißt so eine Serie ja auch mal. Ich glaube auch, dass Biemenhorst bis jetzt noch nicht alle Stärken auf dem Platz gezeigt hat. Und deswegen ist da sicherlich auch einiges noch möglich. Da bin ich sicher.
Tipp: 2:2
St. Tönis hat aktuell auswärts noch nicht so viele Punkte geholt. Allerdings gehe ich mal vom umgedrehten Ergebnis aus – Baumberg hat hoch verloren, St. Tönis hoch gewonnen. Ich habe vor der Saison Baumberg zugetraut, den Weg nach oben zu finden. Deswegen tippe ich auf einen klaren Heimsieg.
Tipp: 4:1 für die Sportfreunde Baumberg
Holzheim hat zu Hause noch nicht verloren. Hilden ist nach einem nicht so guten Start jetzt in Form. Deswegen glaube ich, dass die Serie der Holzheimer reißt und Hilden das Spiel auswärts knapp gewinnen wird.
Tipp: 3:2 für den VfB Hilden
Erstmal weiß ich, dass die Tabellensituation für den ETB gerade nicht das widerspiegelt, was die Mannschaft kann. Und da sehe ich sie eher in der Favoritenrolle. Ich tippe auf ein 1:1 und erwarte von meiner Mannschaft, dass sie mir zeigt, dass ich nicht gut tippen kann.
Tipp: 1:1
Ratingen hat mich bislang absolut überzeugt und ist definitiv zurecht an der Spitze. Ich habe eigentlich in den Spielen zuvor schon gegen ein, zwei Serien getippt. Ich glaube aber nicht, dass sie dort gewinnen, weil Homberg in den Topspielen immer richtig gut drauf ist. Ich tue mich noch schwer, ob ich auf einen Unentschieden oder auf einen Sieg tippe, lege mich hier aber auf keinen Sieger fest.
Tipp: 2:2
Ich glaube, das hier viele Tore fallen werden. Gegen Büderich haben wir schon zweimal gespielt (0:0 in der Liga, 1:2 n.V. im Pokal, Anm.d.Red.). Sie haben sehr viel Qualität in der Mannschaft und stehen vielleicht noch nicht dort, wo sie stehen könnten. Kleve wird mit Schwung aus dem Sieg gegen Biemenhorst kommen.
Tipp: 5:3 für den FC Büderich
Jüchen ist natürlich immer heimstark gewesen. Im Spiel wird sehr viel Defensive drin sein. Bei Sonsbeck glaube ich, dass man die aktuelle Phase schon stark am Personal ausmachen kann. Ich glaube, wenn da zwei, drei sehr starke Spieler ausgefallen sind, bringt das eine Mannschaft auch schnell in eine Negativspirale. Das ist dann auch nicht immer ganz so einfach. Mit Klaus Keisers ist ein Qualitätsgarant zurück und hat auch schon wieder getroffen. Von daher bin ich da sehr gespannt, denn sie hatten ja wirklich einen guten Saisonstart und sind ein Verein, der immer für Stabilität gestanden hat, haben vielleicht nur jetzt eine Herausforderung, da gegen diesen Strom anzuschwimmen.
Tipp: 1:1