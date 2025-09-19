OL-Tipp mit Salah El Halimi: Ratingen bleibt oben, Jüchen ungeschlagen

Schon seit über einem Jahrzehnt leitet Salah El Halimi die Geschicke bei den Sportfreunden Baumberg. Mit dem Meistertitel 2024, dem Fast-Abstieg in der Saison darauf, zählte der Übungsleiter mit seinem Team für die laufenden Saison wieder zum erweiterten Favoritenkreis auf die Top-Plätze. Nach bislang fünf Punkten aus den ersten fünf Spielen laufen die SFB zwar aber noch den Erwartungen hinterher. Für El Halimi aber noch kein Grund zur Sorge: "Die Ergebnisse sind das, was uns nicht zufriedenstellt. Für die Spiele und den Aufwand, den wir betreiben, haben wir nicht den Ertrag eingefahren. Das macht sich so ein bisschen in der Tabelle bemerkbar. Aber ganz ehrlich: Wir sind überzeugt von uns selbst und davon, dass wir vieles richtig machen. Deswegen ist die Stimmung auch sehr gut."
Für ihn und seine Schützlinge geht es am Samstag ins Derby mit dem 1. FC Monheim, gegen den die SFB seit fünf Spielen ungeschlagen sind: "Natürlich tut so eine Statistik gut fürs Selbstvertrauen. Aber das ist auch so schon groß genug, dass wir das Spiel wie jedes andere erfolgreich bestreiten und gewinnen wollen."
Den sportlichen Erfolg anvisiert, versucht sich El Halimi nun im Tippspiel, wo es die in der Vorwoche von Daniel Klinger aufgestellte 15-Punkte-Marke zu überspringen gilt.
So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:
Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte
Ich glaube, dass gerade für so eine Mannschaft wie Kleve eine Überraschung möglich ist, wobei Dingden defensiv sehr stark ist. Deswegen tippe ich auf ein Unentschieden.
Tipp: 0:0
Schonnebeck hat wieder in die Spur gefunden und macht es momentan richtig gut. Vor allem – und das ist besonders wichtig für eine Spitzenmannschaft – stimmen die Ergebnisse. St. Tönis hatte jetzt einen Durchhänger, sind nicht so gut gestartet, wie sie es selbst wohl auch gedacht haben. Die sind so ein bisschen wacklig, deswegen ist Schonnebeck für mich stabiler und gewinnt zu Hause.
Tipp: 2:1 für die SpVg Schonnebeck
Ein sehr ausgeglichenes Spiel zwischen guten Mannschaften, die Höhen und Tiefen hatten, wo man aber nie weiß an welchem Spieltag das Hoch oder Tief kommt. Ich glaube aber, dass Uerdingen das auf seine Seite ziehen wird.
Tipp: 2:1 für den KFC Uerdingen
Beide Mannschaften sind gut drauf. Es ist wird ein hart umkämpftes Spiel mit dem hoffentlich besseren Ende für uns.
Tipp: 2:1 für die Sportfreunde Baumberg
Ich glaube, dass Sonsbeck momentan so gut drauf ist, dass sie das Ding in einem Heimspiel ziehen. Adler Frintrop ist gerade zu Hause eine unheimliche Macht, aber ich glaube auswärts auf dem Rasen werden sie ihre Probleme haben.
Tipp: 2:0 für den SV Sonsbeck
Jüchen ist in einer richtig guten Form und hält sehr gut mit, als wenn es eine Mannschaft wäre, die seit Jahren in der Oberliga spielt. Natürlich haben sie auch gute Spieler da drin. Hilden hatte einen sehr durchwachsenen Start. Ich tippe hier aber trotzdem auf ein Unentschieden.
Tipp: 1:1
Theoretisch sind die Rollen klar verteilt. Der Tabellenführer gegen eine Mannschaft, die weit unten steht und zuletzt auch, glaube ich, sehr schlechte Ergebnisse geholt hat. Deswegen tippe ich hier auch auf Ratingen.
Tipp: 3:1 für Ratingen 04/19
Sehr schwierig. Katastrophaler Start für Büderich, aber dann top die Kurve gekriegt. Momentan sind sie auf einem Erfolgsritt. Stellt sich die Frage, wie sie das in dieses Spiel mitnehmen. Traue ich ihnen aber gut zu. Homberg ist eine Top-Mannschaft, die aber sehr tagesformabhängig für Überraschungen gut ist. Ich tippe schiedlich-friedlich auf ein Remis.
Tipp: 1:1
Der SV Biemenhorst ist für mich momentan die größte Überraschung. Vor allem, weil sie sehr viele Tore schießen, was auch ihren Offensivstil zeigt. Holzheim ist eher defensiv eine sehr starke Mannschaft, die sich besonders auf ihre Konter verlässt.
Tipp: 3:1 für den SV Biemenhorst