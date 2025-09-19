OL-Tipp mit Salah El Halimi: Ratingen bleibt oben, Jüchen ungeschlagen

Schon seit über einem Jahrzehnt leitet Salah El Halimi die Geschicke bei den Sportfreunden Baumberg. Mit dem Meistertitel 2024, dem Fast-Abstieg in der Saison darauf, zählte der Übungsleiter mit seinem Team für die laufenden Saison wieder zum erweiterten Favoritenkreis auf die Top-Plätze. Nach bislang fünf Punkten aus den ersten fünf Spielen laufen die SFB zwar aber noch den Erwartungen hinterher. Für El Halimi aber noch kein Grund zur Sorge: "Die Ergebnisse sind das, was uns nicht zufriedenstellt. Für die Spiele und den Aufwand, den wir betreiben, haben wir nicht den Ertrag eingefahren. Das macht sich so ein bisschen in der Tabelle bemerkbar. Aber ganz ehrlich: Wir sind überzeugt von uns selbst und davon, dass wir vieles richtig machen. Deswegen ist die Stimmung auch sehr gut."

Für ihn und seine Schützlinge geht es am Samstag ins Derby mit dem 1. FC Monheim, gegen den die SFB seit fünf Spielen ungeschlagen sind: "Natürlich tut so eine Statistik gut fürs Selbstvertrauen. Aber das ist auch so schon groß genug, dass wir das Spiel wie jedes andere erfolgreich bestreiten und gewinnen wollen."

Den sportlichen Erfolg anvisiert, versucht sich El Halimi nun im Tippspiel, wo es die in der Vorwoche von Daniel Klinger aufgestellte 15-Punkte-Marke zu überspringen gilt.

So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:

Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG) - 12 Punkte Daniel Beine (Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03) - 3 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte