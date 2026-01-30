OL-Tipp mit José Manuel Concellón: Jüchen bleibt heimstark

José Manuel Concellón tippt den 18. Spieltag der Oberliga Niederrhein. – Foto: J.C.

In der Oberliga Niederrhein ist die Winterpause ab sofort Geschichte, ab Freitagabend stehen wieder Ligaspiele auf dem Programm. Dann ist gleich Spitzenreiter Ratingen 04/19 wieder gefordert, und das auch noch im Derby gegen den VfB 03 Hilden, in dem es fast immer hoch her geht. Auch zum Auftakt gibt es wieder einen Experten-Tipp, diesmal hat sich José Manuel Concellón die Spiele des 18. Spieltags vorgenommen. Die Partie seiner Ratinger tippt der Geschäftsführer zwar nicht, lässt Euch aber trotzdem wissen, was er von den übrigen Partien des Spieltags erwartet.

1. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte 2. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte 3. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte 4. Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG) / Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte 6. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte 7. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte 8. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg) / Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop) - 8 Punkte 9. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte 10. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen) - 4 Punkte 13. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte 14. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte

Die Tipps zum 18. Spieltag:

Ratingen 04/19 - VfB Hilden

Unser eigenes Spiel würde ich nur sehr ungern tippen. Das Hinspiel haben wir gewonnen, im Pokal verloren, ich würde mich freuen, wenn wir wieder dran wären.

SF Baumberg - KFC Uerdingen - abgesagt

SV Biemenhorst - SC St. Tönis

Das wird eine ganz klare Sache für den SC St. Tönis. Die haben eine ganz starke Mannschaft und wollen ja auch oben dranbleiben. - Tipp: 0:3

Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim

Ich denke, dieses Spiel sollte am Ende an die Gäste des 1. FC Monheim gehen. - Tipp: 1:2 SpVg Schonnebeck - Adler Union Frintrop

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 15:00 PUSH

Auch ein Derby, da geht es ja immer darum, wie man das Spiel körperlich annimmt, wie das auch bei unserem Spiel der Fall ist. Am Ende sollte den Schonnebeckern als Topteam aber auch das gelingen. - Tipp: 2:0 1. FC Kleve - Holzheimer SG

Ein echtes Kellerduell, in dem eigentlich beide Mannschaften einen Sieg brauchen. Ich denke, dass sie am Ende die Punkte teilen. - Tipp: 1:1 TSV Meerbusch - VfB Homberg

In der Tabelle sind die beiden Mannschaften zwar nah beieinander, ich denke aber, dass die Homberger das Spiel für sich entscheiden werden. - Tipp: 1:3 VfL Jüchen - ETB Schwarz-Weiß Essen

Die Essener müssen zwar auch langsam damit beginnen, Punkte zu holen, aber die Jüchener sind zu Hause immer sehr stark, dennoch ist das Spiel ein bisschen auch eine Wundertüte. - Tipp: 1:0 SV Sonsbeck - FC Büderich