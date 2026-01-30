OL-Tipp mit José Manuel Concellón: Jüchen bleibt heimstark

In der Oberliga Niederrhein ist die Winterpause ab sofort Geschichte, ab Freitagabend stehen wieder Ligaspiele auf dem Programm. Dann ist gleich Spitzenreiter Ratingen 04/19 wieder gefordert, und das auch noch im Derby gegen den VfB 03 Hilden, in dem es fast immer hoch her geht. Auch zum Auftakt gibt es wieder einen Experten-Tipp, diesmal hat sich José Manuel Concellón die Spiele des 18. Spieltags vorgenommen. Die Partie seiner Ratinger tippt der Geschäftsführer zwar nicht, lässt Euch aber trotzdem wissen, was er von den übrigen Partien des Spieltags erwartet.
So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:
1. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte
2. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
3. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte
4. Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG) / Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte
6. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte
7. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
8. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg) / Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop) - 8 Punkte
9. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte
10. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen) - 4 Punkte
13. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
14. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte
Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: