Allgemeines

OL-Tipp mit José Manuel Concellón: Jüchen bleibt heimstark

In unserem Oberliga-Experten-Tipp ist diesmal José Manuel Concellón an der Reihe, der Geschäftsführer des Spitzenreiters Ratingen 04/19. Das erwartet er vom 18. Spieltag.

von Sascha Köppen · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser
José Manuel Concellón tippt den 18. Spieltag der Oberliga Niederrhein.
José Manuel Concellón tippt den 18. Spieltag der Oberliga Niederrhein. – Foto: J.C.

In der Oberliga Niederrhein ist die Winterpause ab sofort Geschichte, ab Freitagabend stehen wieder Ligaspiele auf dem Programm. Dann ist gleich Spitzenreiter Ratingen 04/19 wieder gefordert, und das auch noch im Derby gegen den VfB 03 Hilden, in dem es fast immer hoch her geht. Auch zum Auftakt gibt es wieder einen Experten-Tipp, diesmal hat sich José Manuel Concellón die Spiele des 18. Spieltags vorgenommen. Die Partie seiner Ratinger tippt der Geschäftsführer zwar nicht, lässt Euch aber trotzdem wissen, was er von den übrigen Partien des Spieltags erwartet.

So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:

1. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte
2. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
3. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte
4. Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG) / Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte
6. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte
7. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
8. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg) / Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop) - 8 Punkte
9. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte
10. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen) - 4 Punkte
13. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
14. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte

Die Tipps zum 18. Spieltag:

Ratingen 04/19 - VfB Hilden

Heute, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
19:30live
Unser eigenes Spiel würde ich nur sehr ungern tippen. Das Hinspiel haben wir gewonnen, im Pokal verloren, ich würde mich freuen, wenn wir wieder dran wären.

SF Baumberg - KFC Uerdingen - abgesagt

Morgen, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Abgesagt

SV Biemenhorst - SC St. Tönis

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:15live
Das wird eine ganz klare Sache für den SC St. Tönis. Die haben eine ganz starke Mannschaft und wollen ja auch oben dranbleiben. - Tipp: 0:3

Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live
Ich denke, dieses Spiel sollte am Ende an die Gäste des 1. FC Monheim gehen. - Tipp: 1:2

SpVg Schonnebeck - Adler Union Frintrop

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00
Auch ein Derby, da geht es ja immer darum, wie man das Spiel körperlich annimmt, wie das auch bei unserem Spiel der Fall ist. Am Ende sollte den Schonnebeckern als Topteam aber auch das gelingen. - Tipp: 2:0

1. FC Kleve - Holzheimer SG

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00
Ein echtes Kellerduell, in dem eigentlich beide Mannschaften einen Sieg brauchen. Ich denke, dass sie am Ende die Punkte teilen. - Tipp: 1:1

TSV Meerbusch - VfB Homberg

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00live
In der Tabelle sind die beiden Mannschaften zwar nah beieinander, ich denke aber, dass die Homberger das Spiel für sich entscheiden werden. - Tipp: 1:3

VfL Jüchen - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00live
Die Essener müssen zwar auch langsam damit beginnen, Punkte zu holen, aber die Jüchener sind zu Hause immer sehr stark, dennoch ist das Spiel ein bisschen auch eine Wundertüte. - Tipp: 1:0

SV Sonsbeck - FC Büderich

So., 01.02.2026, 14:30 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
14:30live
Die Sonsbecker kenne ich ganz gut, das ist eine sehr kampfstarke Mannschaft. Vor allem zu Hause sind sie sehr stark, ich denke, die werden das auch für sich entscheiden. - Tipp: 2:0.

