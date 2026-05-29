OL-Tipp mit Jonas Theuerzeit: Im Tabellenkeller bleibt es düster

Den 33. Spieltag der Oberliga Niederrhein tippt für uns Jonas Theuerzeit von der Holzheimer SG, wo er im Laufe der Saison zu einem unverzichtbaren Stammspieler avancierte. Seine Jugend hat der 23-Jährige bei Borussia Mönchengladbach verbracht, worauf der Sprung ins Ausland zu VVV-Venlo in die Eerste Divisie folgte. In der Spielzeit 2024/25 lief er in sechs Landesliga-Partien für den ASV Süchteln auf. Nach der laufenden Saison soll für ihn ein neues Kapitel aufgeschlagen werden – wohin es geht, steht bislang noch nicht fest.
Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen
- 1. Marcio Blank (Spieler VfB Homberg) - 17 Punkte
- 2. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler), Sven Kreyer (Spieler Ratingen 04/19), Bekim Kastrati (Trainer SC St. Tönis) - 15 Punkte
- 5. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
- 6. Tim Wilke (Trainer SV Budberg), Jannis Pütz (Spieler SV Sonsbeck) - 13 Punkte
- 8. Simon Büttgenbach (damals Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden) - 12 Punkte
- 10. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst), Klaus Keisers (Spieler SV Sonsbeck), Tim Galleski (ehem. Spieler FC Monheim), Pascale Talarski (ehem. Spieler KFC und TSV Meerbusch und jetzt A-Jugend-Trainer dort) - 10 Punkte
- 14. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
- 15. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen), Tim Schneider (Trainer VfB 03 Hilden), Schorsch Mewes (Sportlicher Leiter 1. FC Kleve), Tim Heubach (Spieler VfL Jüchen) - 8 Punkte
- 21. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck), Marcel Winkens (Trainer TSV Meerbusch), Björn Matzel (Trainer ETB SW Essen), Jens Kröll (Öffentlichkeitsarbeit SV Sonsbeck und "FuPaner des Jahres") - 6 Punkte
- 25. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte
- 29. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
- 30. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte
Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte
TSV Meerbusch - KFC Uerdingen
Uerdingen ist gerade so ne Sache, weil die sich ja zuletzt so ein wenig den Aufstieg verspielt haben. Ich glaube aber trotzdem, dass die weiterhin dran bleiben wollen und in Meerbusch gewinnen.
Tipp: 2:1 für den KFC.
SpVg Schonnebeck - VfB Homberg
Homberg muss eigentlich gewinnen und Schonnebeck steht oben drin. Für uns wäre ja schon wichtig, wenn Schonnbeck das Ding macht. Deswegen gehe ich da auch auf Schonnebeck.
Tipp: 2:0 für Schonnebeck.
SV Sonsbeck - SC St. Tönis
So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
St. Tönis ist durch und gegen uns waren die auch sehr stark – da hatten wir keine Schnitte. Jetzt haben die die letzten Spiele auch etwas nachgelassen, aber eben auch die Partie gegen Duisburg gehabt. Ich glaube, das bringt auch immer etwas Selbstvertrauen mit.
Tipp: Mit dem DFB-Pokal im Rücken gewinnt der SC 3:1.
Ratingen 04/19 - DJK Adler Union Frintrop
So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Ich kann mir vorstellen, dass bei Ratingen am Ende die Qualität siegt. Und die müssen gewinne, um an Hilden dranzubleiben.
Tipp: Theuerzeit geht von einem sicheren 3:1-Sieg für den Favoriten aus.
Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG
So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Dingden ist auch schon durch und wir müssen punkten. Deswegen sag ich wir gewinnen knapp und eng ein ekelhaftes Spiel.
Tipp: Seine HSG gewinnt 2:1.
1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
ETB fand ich auch sehr ekelhaft gegen uns und wenn die genauso in Kleve spielen, kann ich mir vorstellen, dass sie sehr klar gewinnen.
Tipp: ETB macht dem 1. FC das Leben ganz schwer – 3:1 für die Essener.
VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich
So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
In Jüchen ist es einfach immer ekelhaft zu spielen – das durften wir auch erfahren. Büderich muss punkten, um da unten noch irgendwie rauszukommen. Und auch Jüchen ist noch mit drin als neunter Platz. Ich sag Jüchen gewinnt das, denn wenn die ein Tor machen, stellen die sich komplett hinten rein und es wird richtig schwer.
Tipp: Jüchen gewinnt 1:0.
Sportfreunde Baumberg - SV Biemenhorst
So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Da Biemenhorst sowieso schon abgestiegen ist und nichts mehr zu verlieren hat und es immer ekelhaft ist gegen solche Mannschaften zu spielen, sage ich, dass Biemenhorst in Baumberg gewinnt.
Tipp: Der Absteiger setzt sich 2:0 durch.
VfB 03 Hilden - FC Monheim
So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
Das Spiel ist für mich ziemlich klar, auch weil Monheim gegen uns ziemlich ungefährlich war. Hilden kann aufsteigen, deswegen geh ich auf den VfB.
Tipp: Hilden spielt das 3:1 runter.