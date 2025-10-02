Weißenfels, hier noch in Jubelpose für die SSVg Velbert. – Foto: Michael Mietz

OL-Tipp mit Jesse Weißenfels: 04/19 bleibt oben, Riesenlob für Losing Jesse Weißenfels, ehemaliger Drittligastürmer, tippt den 7. Spieltag der Oberliga Niederhein. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen VfL Jüchen Holzheim DJK Frintrop + 16 weitere

Die Oberliga Niederrhein markierte in gewisser Weise den Rahmen der Laufbahn von Jesse Weißenfels. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der Stürmer in der Jugend von Borussia Mönchengladbach, ehe er in der Saison 2013/14 beim SV Sonsbeck erstmals nachhaltig in Erscheinung trat. Nach 19 Tore aus 19 Spielen wurden auch höherklassige Teams auf den Torriecher von Weißenfels aufmerksam, so bewies er diesen auch zwei Jahre später in der Regionalliga West für die Sportfreunde Lotte, wurde mit 20 Treffern gar Torschützenkönig. Bei Preußen Münster wagte er auch den Schritt in die 3. Liga. Gegen Ende seiner aktiven Karriere zog es ihn schließlich zurück in die Oberliga Niederrhein, zunächst zur SSVg Velbert und später zum VfB Homberg. Heute ist der 33-Jährige als spielender Co-Trainer beim A-Ligisten Büdericher SV tätig. Auch wenn sein letzter Einsatz in der fünfthöchsten Spielklasse fast zwei Jahre in der Vergangenheit liegt, verfolgt Weißenfels das dortige Geschehen weiterhin: "Dadurch, dass ich in Sonsbeck, Velbert und in Homberg selbst gespielt habe, schaue ich immer mal wieder rein. Ein guter Freund von mir spielt jetzt auch noch in Dingden, also bin ich da noch im Bilde." Besonders angesprochen auf seinen Ex-Klub Sonsbeck gerät er ins Schwärmen, hatte dort selbst auch schon vor seinem Engagement in Velbert einige Male mittrainiert: " Ich muss sagen, die haben einen fantastischen Trainer (Heinrich Losing, Anm.d.Red.). Da war ich erstaunt, wie gut er das Training in der Oberliga macht, ich habe ja auch Trainer in der 3. Liga gesehen und das war so schon sehr professionell." So lief der bisherige FuPa-Expertentipp: Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG) - 12 Punkte Daniel Beine (Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg) - 8 Punkte Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03) - 3 Punkte Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte

Weißenfels wurde Torschützenkönig für die SF Lotte. – Foto: nicht mehr verfügbar

VfL Jüchen-Garzweiler – SV Blau-Weiß Dingden

Ich glaube, auswärts in Jüchen wird es schwer. Die haben eine relativ erfahrene Oberliga-Truppe, auch wenn sie gerade erst aufgestiegen sind. Da sind viele Jungs dabei, die lange Jahre in der Oberliga gespielt haben oder auch noch früher mit mir in Gladbach. Ich glaube, das wird eine sichere Nummer für Jüchen, die auch schon viele Punkte sammeln konnten. Tipp: 2:0 für den VfL Jüchen-Garzweiler >>> Folgt dem FuPa-WhatsApp-Kanal zur Oberliga Niederrhein Sportfreunde Baumberg – Ratingen 04/19 Heute, 17:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg Ratingen 04/19 Ratingen 17:00 live PUSH Ich tippe hier auf den Tabellenführer, wobei ich glaube, dass das ein brutal schwieriges Spiel wird. In Baumberg ist es immer eklig zu spielen. Das ist eine „Zocker-Mannschaft“, die können super spielen, aber ich glaube, dass sich am Ende die Qualität von Ratingen durchsetzt. Tipp: 2:1 für Ratingen 04/19 KFC Uerdingen – Holzheimer SG

Morgen, 18:00 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen Holzheimer SG Holzheim 18:00 live PUSH

Das ist schwierig für mich, weil ich Holzheim überhaupt nicht einschätzen kann. Sie sind ja auch als Aufsteiger sehr erfolgreich. Uerdingen kriegt es irgendwie noch gar nicht hin mit dem neuen Kader. Es ist zusätzlich schwierig mit dem Umfeld, da ist ganz viel Druck dahinter. Ich glaube, dass Uerdingen es nicht schafft den Bock umzustoßen. Tipp: 1:1 ETB Schwarz-Weiß Essen – VfB Homberg

Homberg spielt eine gute Saison, hat einen guten Lauf. ETB gilt es aber nicht zu unterschätzen, auch eine Mannschaft mit viel Qualität. Ich glaube, dass Homberg unter Stefan Janßen sehr solide ist. Sodass sie nicht diese Ausreißer nach oben haben und unfassbar gut spielen, aber gleichzeitig auch nie wirklich schlecht performen. So sind sie sehr eklig zu bespielen. Tipp: 2:1 für den VfB Homberg 1.FC Kleve – SC St. Tönis

Kleve hat einen größeren Umbruch mitgemacht und hat sich damit noch gar nicht so gut präsentieren können und hängt deshalb ganz unten mit drin. St. Tönis ist eine solide Oberliga-Mannschaft, die dort einen in Anführungszeichen „einfachen“ Sieg einfahren kann. Tipp: 2:0 für den SC St. Tönis TSV Meerbusch – SpVg Schonnebeck

Schonnebeck hat einen sehr guten Trainer (Dirk Tönnies, Anm.d.Red.) und spielt über die Jahre einen sehr attraktiven Fußball in der Oberliga mit vielen Toren. Meerbusch hat noch keine gute Saison gespielt, hat auch einen Umbruch mitgemacht. Deshalb glaube ich, dass Schonnebeck mit der Offensive ganz klar gewinnen wird. Tipp: 3:0 für die SpVg Schonnebeck SV Sonsbeck – VfB Hilden

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck VfB 03 Hilden VfB Hilden 15:00 live PUSH

Ich glaube, Hilden ist eine eklige Mannschaft. Schon seit Jahren in der Oberliga und auch eine eingeschworene Truppe, aber ich glaube, dass sie besonders über die Heimstärke kommen, hier aber auswärts ranmüssen. Sonsbeck ist auch fußballerisch eine sehr gute Mannschaft, die immer gut auf den Gegner eingestellt ist. Sie werden von ihrem Top-Trainer profitieren und sich mit ihrer Heimstärke durchsetzen. Tipp: 2:1 für den SV Sonsbeck >>> Folgt dem FuPa-WhatsApp-Kanal zur Oberliga Niederrhein SV Biemenhorst – 1. FC Monheim

Daniel Beine (Cheftrainer SV Biemenhorst, Anm.d.Red.) kenne ich auch. Ich glaube, dass er ein sehr ambitionierter Trainer ist und sich sehr akribisch vorbereitet. Monheim ist noch nicht so gut in der Saison drin. Biemenhorst ist zu Hause eine Macht und eine eingeschworene Truppe, die seit Jahren zusammenspielt. Tipp: 2:1 für den SV Biemenhorst FC Büderich – DJK Adler Union Frintrop

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 15:30 PUSH