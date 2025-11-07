OL-Tipp mit Gino Mastrolonardo: Remis im Kellerduell, 04/19 siegt

Mit insgesamt 306 Einsätzen in der fünfthöchsten Spielklasse am Niederrhein (unter anderem auch noch in der Niederrheinliga) gehört Gino Mastrolonardo zu den zehn Spielern mit den meisten Oberliga-Partien überhaupt. Kurios dabei: Keiner seiner früheren Vereine ist heute noch in dieser Spielklasse vertreten. Zu Beginn lief der 35-jährige Mittelfeldmann für den SC Düsseldorf-West auf, später für die Zweitvertretung von RW Oberhausen und anschließend über neun Jahre für den TV Jahn Hiesfeld – allesamt Klubs, die inzwischen in den Kreisligen angekommen sind. "In Hiesfeld war es eine schöne Zeit. Es ist eigentlich auch ein ordentlicher Verein, konnte das Niveau Richtung Oberliga oder Landesliga aber nicht mehr halten.“
Zuletzt trug Mastrolonardo das Trikot der Sportfreunde Hamborn, die mittlerweile ebenfalls eine Klasse tiefer spielen. Seit dieser Saison ist er für den Duisburger SV aktiv und zeigt dort mit bislang vier Treffern und drei Vorlagen, dass er nichts von seiner Qualität eingebüßt hat.
Entsprechend hält sich seine Fan-Sympathie im aktuellen Oberliga-Feld in Grenzen: "Hauptsächlich beobachtet man, wo die Reisen von alten Weggefährten hingehen“, sagt Mastrolonardo. "Ratingen 04/19 hätte es vielleicht mal verdient aufzusteigen, da sie jetzt schon seit Ewigkeiten in der Oberliga sind und wohl auch das Ziel haben, mal in die Regionalliga zu kommen."
Mit entsprechender Neutralität kommt vielleicht auch automatisch der Erfolg im Tippspiel. Die Krone trägt derzeit weiterhin Daniel Klinger vom VfL Jüchen-Garzweiler mit 15 Punkten, Tim Wilke vom SV Budberg schaffte in der Vorwoche jedoch auch den Sprung in die Top drei.
So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:
Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte
Mit Stefan Janßen und Fabian Schmidtke (Trainer und Co-Trainer in Homberg, Anm. d. Red.) sind hier zwei Trainer, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe. Unter anderem dann auch mit Spielern wie Kilian Schaar und Julian Bode. Als Duisburger verfolgt man vielleicht den VfB Homberg auch ein bisschen intensiver und deswegen tippe ich auch zugunsten meinen ehemaligen Weggefährten.
Tipp: 2:1 für den VfB Homberg
Seitdem es die Oberliga gibt, spielt Ratingen schon dort - eigentlich ähnlich wie der ETB. Aber ich sehe Ratingen als Tabellenführer ein Stück stärker und tippe deshalb auf einen torreichen Heimsieg.
Tipp: 3:2 für Ratingen 04/19
Ein typisches Kellerduell. Ich glaube, dass wahrscheinlich beide Mannschaften ein bisschen zu viel Respekt haben, um heute direkt Vollgas zu geben. Stattdessen könnte die Partie jeweils relativ vorsichtig angegangen werden, um das Spiel nicht zu verlieren. Grundsätzlich rechne ich mit einem sehr ausgeglichenen Spiel und tippe daher auf ein Unentschieden.
Tipp: 1:1
Gegen Dingden habe ich in der Vorsaison in der Landesliga noch selbst gespielt. Er war eine spielerisch starke Mannschaft, auch kämpferisch eindrucksvoll. Konditionell waren sie auch sehr gut und sind letztendlich verdient aufgestiegen. Auf dem höheren Niveau denke ich aber, dass sich der KFC durchsetzen wird.
Tipp: 3:1 für den KFC Uerdingen
Baumberg ist auch schon seit Jahren relativ stabil, in einem Jahr sogar Meister geworden. Mit Louis Klotz ist dort auch noch ein alter Weggefährte, der dort spielt. In Jüchen sind auf der anderen Seite ein paar Spieler, die man kennt, die auch schon höherklassig aktiv waren. Das macht auf jeden Fall viel aus, alleine durch die Erfahrung daraus.
Ich habe es selbst auch erlebt, dass wir in der Oberliga mit Hamborn ebenfalls viel Erfahrung auf dem Platz hatten. In Kombination mit vielen jungen, spritzigen Spielern kann man mit solch einem Mix schon viel erreichen. Ich halte hier aber mit Baumberg und sage, dass sie damit oben weiter dranbleiben.
Tipp: 1:0 für die Sportfreunde Baumberg
Hier denke ich, dass Schonnebeck seiner Favoritenrolle gerecht wird. Sie haben in den letzten Jahren auch immer oben mitgespielt, sind aktuell auch wieder oben dabei und haben meiner Meinung nach einen enorm starken Kader, gepaart mit vielen erfahrenen und vielen jungen Spielern. Wie man anhand der Tabelle sieht, sind sie auf einem guten Weg, ihre Topscorer (Arne Wessels und Conor Tönnies, Anm. d. Red.) ersetzt zu bekommen. Ich denke, dass sie mit Ratingen auch lange oben dranbleiben und vielleicht aufsteigen werden.
Tipp: 2:0 für die SpVg Schonnebeck
Frintrop ist eine kämpferische, sehr groß gewachsene Truppe, die auch immer für Gefahr sorgen kann. St. Tönis sucht ein bisschen die Spuren, nachdem die letzte Saison noch sehr erfolgreich war. Das wird dieses Jahr dann doch deutlich schwieriger werden.
Man muss sogar schauen, dass man am genügend Punkte sammelt, um nicht ganz unten rein zu rutschen. Die Sensationssaison im Vorjahr spricht eigentlich dafür, dass die mit dem Trainerteam um Bekim Kastrati die richtigen Ansätze wählen, danach sind aber auch einige Spieler gegangen.
Tipp: 2:1 für die DJK Adler Union Frintrop
Beide Teams verfolge ich relativ wenig, weil leider der Bezug fehlt. Gegen Monheim habe ich noch des Öfteren gespielt, auch schon mit Hiesfeld und Hamborn. Dort war es immer sehr unangenehm. Holzheim ist relativ stabil in die Oberliga gestartet. Den einen oder anderen kenne ich auch aus der Mannschaft und denke, dass sie souverän die Klasse halten werden. Insgesamt gehe ich aber hier mit Monheim.
Tipp: 2:1 für den 1. FC Monheim
Den Bezug zu Sonsbeck habe ich mit Marco de Stefano und Jan Fauseweh (ehemalige Mitspieler aus Hamborn, Anm.d.Red.). Zu Meerbusch hatte ich lange Zeit einen guten Draht, weil dort auch viele Kumpels gespielt hatten. Natürlich wurde in den letzten Jahren da auch viel umgekrempelt. Unter anderem ist dort aber noch Moritz Körner, der Co-Trainer, ein Kumpel von mir.
Gegen Sonsbeck habe ich eigentlich persönlich immer gerne gespielt. Wobei ich jetzt nicht behaupten kann, dass ich persönlich da eine 100-Prozentige Siegquote vorweisen kann. Das war aber immer ein Gegner, gegen den man auf dem Rasen dort gerne gespielt hat. Für die jetzige Paarung kann ich mich auf keinen Sieger festlegen.
Tipp: 2:2