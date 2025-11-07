OL-Tipp mit Gino Mastrolonardo: Remis im Kellerduell, 04/19 siegt

Mit insgesamt 306 Einsätzen in der fünfthöchsten Spielklasse am Niederrhein (unter anderem auch noch in der Niederrheinliga) gehört Gino Mastrolonardo zu den zehn Spielern mit den meisten Oberliga-Partien überhaupt. Kurios dabei: Keiner seiner früheren Vereine ist heute noch in dieser Spielklasse vertreten. Zu Beginn lief der 35-jährige Mittelfeldmann für den SC Düsseldorf-West auf, später für die Zweitvertretung von RW Oberhausen und anschließend über neun Jahre für den TV Jahn Hiesfeld – allesamt Klubs, die inzwischen in den Kreisligen angekommen sind. "In Hiesfeld war es eine schöne Zeit. Es ist eigentlich auch ein ordentlicher Verein, konnte das Niveau Richtung Oberliga oder Landesliga aber nicht mehr halten.“

Zuletzt trug Mastrolonardo das Trikot der Sportfreunde Hamborn, die mittlerweile ebenfalls eine Klasse tiefer spielen. Seit dieser Saison ist er für den Duisburger SV aktiv und zeigt dort mit bislang vier Treffern und drei Vorlagen, dass er nichts von seiner Qualität eingebüßt hat.

Entsprechend hält sich seine Fan-Sympathie im aktuellen Oberliga-Feld in Grenzen: "Hauptsächlich beobachtet man, wo die Reisen von alten Weggefährten hingehen“, sagt Mastrolonardo. "Ratingen 04/19 hätte es vielleicht mal verdient aufzusteigen, da sie jetzt schon seit Ewigkeiten in der Oberliga sind und wohl auch das Ziel haben, mal in die Regionalliga zu kommen."

Mit entsprechender Neutralität kommt vielleicht auch automatisch der Erfolg im Tippspiel. Die Krone trägt derzeit weiterhin Daniel Klinger vom VfL Jüchen-Garzweiler mit 15 Punkten, Tim Wilke vom SV Budberg schaffte in der Vorwoche jedoch auch den Sprung in die Top drei.

So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:

Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG) - 12 Punkte Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg) - 8 Punkte Jesse Weißenfels (Spielender Co-Trainer Büdericher SV, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte Torsten Schedler (Trainer FC Büderich) - 4 Punkte Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte