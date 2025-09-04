OL-Tipp mit Erkan Ari: Topspiel-Sieg für 04/19, Klatsche für Büderich

Insgesamt 384 Mal ist Erkan Ari laut FuPa-Datenbank in der Oberliga Niederrhein zum Einsatz gekommen. Unter anderem für Union Solingen, die Sportfreunde Baumberg und zuletzt Ratingen 04/19 zog der inzwischen 38-Jährige die Fäden im Mittelfeld.
In der laufenden Spielzeit schnürt der Routinier für Landesliga-Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03 die Schuhe. Die Klingenstädter hinterließen bereits mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen eine klare Duftmarke: "Als Mannschaft sind wir natürlich super in die Saison gestartet, auch wenn wir noch besseren Fußball spielen können. Drei Siege aus drei Spielen zeigt aber auch die individuelle Qualität bei uns in der Mannschaft", ist sich Ari sicher. "Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, weil wir auch viele Ausfälle hatten. Aber wir haben auch so einen geilen Teamgeist, dass wir das gut kompensieren können."
Ihn persönlich haben jedoch Blessuren zurückgeworfen, weswegen es bislang für nicht mehr als zwei Jokereinsätze reichte: "Ich fühle mich noch nicht so gut, weil ich auch angeschlagen in der Vorbereitung war, hatte zwei Kurzeinsätze, aber jetzt wieder einen Rückschlag, weil die Muskulatur da nicht mehr ganz mitgemacht hat."
Das Geschehen in der Oberliga hat Ari unterdessen noch im Blick, kämpfen dort schließlich noch einige seiner Weggefährten wöchentlich um Punkte: "Ich spreche noch oft mit meinen Ex-Mitspielern. Ob es jetzt die Jungs aus Ratingen sind, oder Spieler wie Tim Kleefisch, der nach Monheim gewechselt ist. Mit denen bin ich im ständigen Austausch."
So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:
Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte
Wenn es ein Sonntagsspiel wäre, würde ich auf Hilden tippen, aber an einem Freitagabend aus Hilden bis nach Kleve ist es eine enorme Strecke – besonders im Berufsverkehr –, deswegen tippe ich da auf einen Punkt für Kleve.
Tipp: 1:1
Für mich hatte Baumberg über die Jahre immer eine der besten Mannschaften, auch spielerisch. Im vergangenen Jahr hatten sie etwas Verletzungspech, aber ich glaube, dass mein Freund Salah El Halimi (Cheftrainer in Baumberg, Anm. d. Red.) die Mannschaft wieder in Form bekommen hat und setzte daher auf einen klaren Sieg für die Baumberger, die bis auf das Spiel gegen Homberg (2:4) gut in die Saison gekommen sind.
Tipp: 3:0 für die Sportfreunde Baumberg
In Sonsbeck ist es immer unangenehm, weil sie auch immer übers Kollektiv kommen. Ich tippe dennoch auf Homberg, da die Mannschaft schon zusammengewachsen ist und auch schon letztes Jahr gute Partien abgeliefert hat.
Tipp: 2:1 für den VfB Homberg
Bei Jüchen spielen ein paar Spieler, die ich kenne, die auch lange in der Oberliga aktiv waren. Ob es ein Tim Kosmala oder ein Merveil Tekadiomona ist. Ich finde, Jüchen hat eine richtig gute Mannschaft.
Tipp: 2:0 für den VfL Jüchen-Garzweiler
Da habe ich auf beiden Seiten Freude. Bei Meerbusch den Christoph Peters und in Monheim Tim Kleefisch und Zissis Alexandris. Ich tippe hier auf Monheim, weil Alexandris auch treffen wird.
Tipp: 2:1 für den 1. FC Monheim
Ich finde, mein Ex-Klub ist sehr gut aufgestellt, mit guten Verpflichtungen. Wenn die Jungs als Mannschaft zusammenrücken, eine Einheit werden, dann werden sie ein Wörtchen um den Aufstieg mitsprechen.
Schonnebeck muss erstmal die drei Granaten vorne (Arne Wessels, Conor Tönnies, Artur Golubiyskij) ersetzen, die in die Regionalliga gewechselt sind. Ansonsten haben sie auch eine gute Abwehr und haben eigentlich immer guten Fußball gespielt. Aber ich sage gegen Ratingen wird es nicht reichen.
Tipp: 2:1 für Ratingen 04/19
Zu Dingden kann ich nicht viel sagen, da hatte ich irgendwann mit Baumberg mal ein Niederrheinpokalspiel gehabt (Anm.: Baumberg traf tatsächlich 2016/17 auf Dingden im Pokal, zu diesem Zeitpunkt spielte Ari aber nicht mehr für den Verein). Ich kenne dafür die Qualitäten von Bekim Kastrati (Cheftrainer für St. Tönis, Anm. d. Red.) und tippe deswegen auf einen Auswärtssieg.
Tipp: 2:1 für den SC St. Tönis
Ich glaube nicht, dass Büderich so spielen wird wie im vergangenen Jahr. Die haben einige Spieler verloren. Bei so einem großen Umbruch dauert es etwas, bis sich die Mannschaft findet.
Der KFC Uerdingen ist individuell sehr gut besetzt und in der Hinsicht auch erfahren, deswegen denke ich, dass das eine klare Angelegenheit wird.
Tipp: 5:0 für den KFC Uerdingen
Ich denke, es wird langsam Zeit, dass der ETB in die Puschen kommt. Sie hatten ja auch einen kleinen Umbruch, deshalb könnten die sich so langsam finden. Zwar war jetzt zuletzt ihr Highlight gegen den 1. FC Köln (1:9), aber ich denke, dass die Beine davon nicht zu müde sein werden.
Biemenhorst hat mir im vergangenen Jahr zwar auch gefallen, aber von der individuellen Qualität sehe ich den ETB etwas weiter vorne.
Tipp: 2:1 für den ETB SW Essen