OL-Tipp mit Erkan Ari: Topspiel-Sieg für 04/19, Klatsche für Büderich

Insgesamt 384 Mal ist Erkan Ari laut FuPa-Datenbank in der Oberliga Niederrhein zum Einsatz gekommen. Unter anderem für Union Solingen, die Sportfreunde Baumberg und zuletzt Ratingen 04/19 zog der inzwischen 38-Jährige die Fäden im Mittelfeld.

In der laufenden Spielzeit schnürt der Routinier für Landesliga-Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03 die Schuhe. Die Klingenstädter hinterließen bereits mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen eine klare Duftmarke: "Als Mannschaft sind wir natürlich super in die Saison gestartet, auch wenn wir noch besseren Fußball spielen können. Drei Siege aus drei Spielen zeigt aber auch die individuelle Qualität bei uns in der Mannschaft", ist sich Ari sicher. "Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, weil wir auch viele Ausfälle hatten. Aber wir haben auch so einen geilen Teamgeist, dass wir das gut kompensieren können."

Ihn persönlich haben jedoch Blessuren zurückgeworfen, weswegen es bislang für nicht mehr als zwei Jokereinsätze reichte: "Ich fühle mich noch nicht so gut, weil ich auch angeschlagen in der Vorbereitung war, hatte zwei Kurzeinsätze, aber jetzt wieder einen Rückschlag, weil die Muskulatur da nicht mehr ganz mitgemacht hat."

Das Geschehen in der Oberliga hat Ari unterdessen noch im Blick, kämpfen dort schließlich noch einige seiner Weggefährten wöchentlich um Punkte: "Ich spreche noch oft mit meinen Ex-Mitspielern. Ob es jetzt die Jungs aus Ratingen sind, oder Spieler wie Tim Kleefisch, der nach Monheim gewechselt ist. Mit denen bin ich im ständigen Austausch."

So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:

Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG) - 12 Punkte Daniel Beine (Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte