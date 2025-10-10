Jubel auf dem Feld - und auch im Tippspiel? – Foto: Markus Becker

OL-Tipp mit Emre Demircan: Knappe Siege für den KFC und Schonnebeck Emre Demircan, zusammen mit Luca Puhe ligaweit der beste Torjäger, tippt den 9. Spieltag in der Oberliga Niederrhein.

Statistisch läuft Emre Demircan auf ein persönliches Rekordjahr zu. Mit bislang sieben Toren fehlt dem Offensivmann nur noch ein weiterer Treffer um seine eigene Bestmarke egalisieren. Seine Kaltschnäuzigkeit macht sich bislang auch im mannschaftlichen Erfolg bemerkbar. Ratingen 04/19 führt das Feld weiter an, wobei Demircan in Sachen Punkteausbeute noch weiter Potenzial nach oben sieht. Für den Oberliga-Tipp schaut der 28-Jährige jedoch nicht nur auf das eigene Team, sondern in das gesamte Umfeld. Besondere Sympathien waren ihm im Bezug zum 1. FC Monheim anzumerken, da dort sein langjähriger Weggefährte Tim Klefisch die Fäden im Mittelfeld zieht. So lief der bisherige FuPa-Expertentipp: Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG) - 12 Punkte Daniel Beine (Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg) - 8 Punkte Jesse Weißenfels (Spielender Co-Trainer Büdericher SV, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte

Ratingen 04/19 – SV Sonsbeck

Wir spielen zu Hause in unserem Wohnzimmer, hatten dort bislang erst ein Spiel, das haben wir gegen Jüchen 1:0 gewonnen. Daran wollen wir anknüpfen und unsere Serie fortsetzen. Sonsbeck spielt seitdem sie in die Oberliga aufgestiegen sind eine ordentliche Rolle. Ich denke, niemand hat damit gerechnet, dass sie jetzt so gut drauf sein werden. Gegen eine sehr zusammengewachsene Mannschaft wird es sehr schweres Spiel, aber da wir zu Hause in unserem Stadion spielen, sehe ich uns im Vorteil. Tipp: 2:0 für Ratingen 04/19 1.FC Kleve – TSV Meerbusch

In Kleve zu spielen ist immer so eine Sache, das ist dort im positiven Sinne auch sehr eklig für die Gegner. Kleve hat eine ordentliche Mannschaft, genau wie Meerbusch, dort sind aber auch viele junge Spieler mit einem neuen Trainer. Ich denke, dass das so ein 2:2-Spiel wird. Tipp: 2:2 SpVg Schonnebeck – VfL Jüchen-Garzweiler

Das ist schon ein Topspiel. Schonnebeck ist zwei Mal in Folge Vizemeister geworden, das vergangene Jahr war bis zum letzten Spiel für sie überragend. Jüchen hat für einen Aufsteiger ordentlich für Furore gesorgt. Wir hatten es selbst sehr schwer gegen sie zu Hause. Die haben eine erfahrene Mannschaft, die auch Fußball zocken kann. Schonnebeck spielt einen super Fußball, lässt den Ball ordentlich laufen. Ich rechne mit einem knappen Sieg für Schonnebeck. Tipp: 2:1 für die SpVg Schonnebeck. SV Blau-Weiß Dingden – Sportfreunde Baumberg

Ich finde Dingden spielt für einen Aufsteiger auch eine gute Rolle, viele hätten damit nicht unbedingt gerechnet. Gegen Baumberg haben wir unglücklich verloren – ein Remis wäre für beide Mannschaften in Ordnung gegangen. Mit der Qualität in der Baumberger Mannschaft, glaube ich, dass sie das Spiel gewinnen werden. Tipp: 3:0 für die Sportfreunde Baumberg Holzheimer SG – ETB Schwarz-Weiß Essen

Für Holzheim sieht es nach den Ergebnissen ganz gut aus. Der ETB läuft den eigenen Ansprüchen vielleicht etwas hinterher, haben nicht so viele Punkte geholt, wie sie sich das erhofft haben. Ich denke aber, dass da irgendwann die Wende kommen muss, womit sie eine Siegesserie starten. Und am Wochenende gegen Holzheim könnte diese Serie losgetreten werden. Tipp: 3:1 für die ETB Schwarz-Weiß Essen DJK Adler Union Frintrop – KFC Uerdingen

Für die Zuschauer ist das Spiel eine tolle Sache. Frintrop hat eine sehr gute Kulisse, Uerdingen hat sowieso immer die Fans im Rücken. Von der Qualität würde ich sagen, dass der KFC das Spiel macht, aber Frintrop ist auch eine sehr eingespielte Mannschaft, die für Überraschungen sorgen konnte. Ich gehe aber trotzdem mit dem KFC. Tipp: 2:1 für den KFC Uerdingen 1.FC Monheim – FC Büderich

Monheim hat sehr viele junge Spieler. Mit dem Kapitän Tim Klefisch habe ich immer noch sehr guten Kontakt, mit Zissis Alexandris auch. Ich denke die Jungs werden das machen, auch wenn ich finde, dass Büderich seit Jahren auch eine ordentliche Rolle in der Oberliga spielt. Tipp: 2:1 für den 1. FC Monheim VfB Hilden – SV Biemenhorst

In Hilden zu spielen ist immer sehr schwer, sie haben eine sehr hohe Qualität in der Mannschaft, sind aber nicht besonders gut in die Saison gestartet. Ich denke, dass sie gegen Biemenhorst wieder gut auftreten und einen Heimsieg einfahren. Tipp: 3:1 für den VfB Hilden SC St. Tönis – VfB Homberg