OL-Tipp mit Daniel Klinger: St. Tönis besiegt KFC, Coup für Dingden

Als einziges Team der Oberliga Niederrhein musste bislang nur Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler keine Niederlage einstecken. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Neusser drei von vier Mal per Punkteteilung das Feld verließen, doch scheint das Team von Trainer Daniel Klinger schon früh auf dem neuen Niveau angekommen.

Der 39-jährige Klinger kennt die fünfthöchste Spielklasse bereits von Stationen als Spieler beim TuS Bösinghoven und TSV Meerbusch, doch führt er mit Beginn der laufenden Saison zum ersten Mal einen Verein von der Seitenlinie durch die höchste Amateurklasse des Niederrheins.

Mit ordentlich Vorerfahrung versucht er sich also am 5. Spieltag unseres Expertentipps und scheut sich auch nicht vor einer Prognose seines eigenen Vereins. Das Ranking führt bislang weiter Simon Büttgenbach an. Erkan Ari hatte mit seinen Tipps vom vergangenen Spieltag nicht das Glück auf seiner Seite.

So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:

Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG) - 12 Punkte Daniel Beine (Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03) - 3 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte