OL-Tipp mit Daniel Klinger: St. Tönis besiegt KFC, Coup für Dingden

Als einziges Team der Oberliga Niederrhein musste bislang nur Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler keine Niederlage einstecken. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Neusser drei von vier Mal per Punkteteilung das Feld verließen, doch scheint das Team von Trainer Daniel Klinger schon früh auf dem neuen Niveau angekommen.
Der 39-jährige Klinger kennt die fünfthöchste Spielklasse bereits von Stationen als Spieler beim TuS Bösinghoven und TSV Meerbusch, doch führt er mit Beginn der laufenden Saison zum ersten Mal einen Verein von der Seitenlinie durch die höchste Amateurklasse des Niederrheins.
Mit ordentlich Vorerfahrung versucht er sich also am 5. Spieltag unseres Expertentipps und scheut sich auch nicht vor einer Prognose seines eigenen Vereins. Das Ranking führt bislang weiter Simon Büttgenbach an. Erkan Ari hatte mit seinen Tipps vom vergangenen Spieltag nicht das Glück auf seiner Seite.
So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:
Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte
Ein Krefelder Derby. Bekim Kastrati macht über Jahre einen sehr guten Job, ich setzte deshalb auf St. Tönis. Den KFC habe ich jetzt gegen Sonsbeck gesehen und muss sich mit seiner neuen Mannschaft vielleicht noch etwas finden.
Tipp: 2:1 für den SC St. Tönis
Es wird ein offenes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Ich hoffe mal, dass wir wieder einen Sieg einfahren.
Tipp: 1:0 für den VfL Jüchen-Garzweiler
Frintrop ist sehr heimstark - so wie wir, nur auf dem Kunstrasen. Sie treffen auf eine gute Baumberger Mannschaft, deshalb reicht es nicht ganz für einen Sieg.
Tipp: 2:2
Heimstarke Holzheimer treffen auf unangenehme Sonsbecker, die auch schon seit Jahren mit Heinrich Losing einen super Job machen. Am Ende wird es ein leistungsgerechtes Unentschieden.
Tipp: 1:1
Homberg trifft hier auf eine robuste Biemenhorster Mannschaft. Dennoch sehe ich den VfB als die spielstärkste Mannschaft der Liga, die auf dem Rasenplatz auch noch einen gewissen Heimvorteil hat.
Tipp: 3:1 für den VfB Homberg
Büderich kommt frisch von dem 10:2-Sieg im Pokal gegen Uedesheim. Doch der ETB ist zu Hause auch besonders stark. Am Ende setzte ich deshalb auf den Essener Heimvorteil am Uhlenkrug.
Tipp: 2:1 für den ETB Schwarz-Weiß Essen
Dingden ist im Aufwind, Schonnebeck muss auf dem ungewohnten Naturrasen ran. Deshalb setzte ich hier auf eine Überraschung.
Tipp: 2:1 für den SV BW Dingden
Ratingen ist für mich einer der Aufstiegsfavoriten. Sie treffen auf eine Mannschaft aus Kleve, die noch ihre Form finden muss. Zusätzlicher Vorteil ist, dass Ratingen noch auf dem gleichen Kunstrasen spielt, auf dem sie trainieren. Ich setze hier auf einen Sieg des Favoriten.
Tipp: 3:1 für Germania Ratingen 04/19
In Hilden auf dem Kunstrasen ist immer sehr unangenehm zu spielen. Meerbusch sucht noch nach seiner Form. Ich setzte hier auf Hilden.
Tipp: 2:1 für den VfB Hilden