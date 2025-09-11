 2025-09-10T07:23:22.987Z

Daniel Klinger tippt den 5. Spieltag der Oberliga Niederrhein.
Daniel Klinger tippt den 5. Spieltag der Oberliga Niederrhein. – Foto: Markus Becker

OL-Tipp mit Daniel Klinger: St. Tönis besiegt KFC, Coup für Dingden

Daniel Klinger, Chefcoach des VfL Jüchen-Garzweiler, tippt den 5. Spieltag der Oberliga-Niederrhein.

Als einziges Team der Oberliga Niederrhein musste bislang nur Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler keine Niederlage einstecken. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Neusser drei von vier Mal per Punkteteilung das Feld verließen, doch scheint das Team von Trainer Daniel Klinger schon früh auf dem neuen Niveau angekommen.

Der 39-jährige Klinger kennt die fünfthöchste Spielklasse bereits von Stationen als Spieler beim TuS Bösinghoven und TSV Meerbusch, doch führt er mit Beginn der laufenden Saison zum ersten Mal einen Verein von der Seitenlinie durch die höchste Amateurklasse des Niederrheins.

Mit ordentlich Vorerfahrung versucht er sich also am 5. Spieltag unseres Expertentipps und scheut sich auch nicht vor einer Prognose seines eigenen Vereins. Das Ranking führt bislang weiter Simon Büttgenbach an. Erkan Ari hatte mit seinen Tipps vom vergangenen Spieltag nicht das Glück auf seiner Seite.

So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:

  1. Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG) - 12 Punkte
  2. Daniel Beine (Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte
  3. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
  4. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03) - 3 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte

SC St. Tönis - KFC Uerdingen

Sa., 13.09.2025, 16:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
16:00live

Ein Krefelder Derby. Bekim Kastrati macht über Jahre einen sehr guten Job, ich setzte deshalb auf St. Tönis. Den KFC habe ich jetzt gegen Sonsbeck gesehen und muss sich mit seiner neuen Mannschaft vielleicht noch etwas finden.

Tipp: 2:1 für den SC St. Tönis

1. FC Monheim - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00live

Es wird ein offenes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Ich hoffe mal, dass wir wieder einen Sieg einfahren.

Tipp: 1:0 für den VfL Jüchen-Garzweiler

DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Baumberg

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00

Frintrop ist sehr heimstark - so wie wir, nur auf dem Kunstrasen. Sie treffen auf eine gute Baumberger Mannschaft, deshalb reicht es nicht ganz für einen Sieg.

Tipp: 2:2

Holzheimer SG - SV Sonsbeck

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:30

Heimstarke Holzheimer treffen auf unangenehme Sonsbecker, die auch schon seit Jahren mit Heinrich Losing einen super Job machen. Am Ende wird es ein leistungsgerechtes Unentschieden.

Tipp: 1:1

VfB Homberg - SV Biemenhorst

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00

Homberg trifft hier auf eine robuste Biemenhorster Mannschaft. Dennoch sehe ich den VfB als die spielstärkste Mannschaft der Liga, die auf dem Rasenplatz auch noch einen gewissen Heimvorteil hat.

Tipp: 3:1 für den VfB Homberg

ETB SW Essen - FC Büderich

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00

Büderich kommt frisch von dem 10:2-Sieg im Pokal gegen Uedesheim. Doch der ETB ist zu Hause auch besonders stark. Am Ende setzte ich deshalb auf den Essener Heimvorteil am Uhlenkrug.

Tipp: 2:1 für den ETB Schwarz-Weiß Essen

SV Blau-Weiß Dingden - SpVg Schonnebeck

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00

Dingden ist im Aufwind, Schonnebeck muss auf dem ungewohnten Naturrasen ran. Deshalb setzte ich hier auf eine Überraschung.

Tipp: 2:1 für den SV BW Dingden

Ratingen 04/19 - 1. FC Kleve

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
16:00

Ratingen ist für mich einer der Aufstiegsfavoriten. Sie treffen auf eine Mannschaft aus Kleve, die noch ihre Form finden muss. Zusätzlicher Vorteil ist, dass Ratingen noch auf dem gleichen Kunstrasen spielt, auf dem sie trainieren. Ich setze hier auf einen Sieg des Favoriten.

Tipp: 3:1 für Germania Ratingen 04/19

VfB Hilden - TSV Meerbusch

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:30

In Hilden auf dem Kunstrasen ist immer sehr unangenehm zu spielen. Meerbusch sucht noch nach seiner Form. Ich setzte hier auf Hilden.

Tipp: 2:1 für den VfB Hilden

