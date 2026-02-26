 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

OL-Tipp: Marcel Winkens setzt auf Favoritensiege von Ratingen und KFC

Das erwartet Marcel Winkens, Trainer des TSV Meerbusch, vom 21. Spieltag der Oberliga Niederrhein.

von Sascha Köppen · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Marcel Winkens hat sich die Partien des 21. Spieltags der Oberliga vorgenommen.
Marcel Winkens hat sich die Partien des 21. Spieltags der Oberliga vorgenommen. – Foto: Ludwig Sauels

Mit dem VfL Jüchen war Marcel Winkens ganz kurz vor der Oberliga, ehe sich die Wege der beiden Partien getrennt haben. In die höchste Spielklasse des Fußballverbandes Niederrhein ging es für den Trainer dennoch, als es ihn zum TSV Meerbusch zog. Dort liegt er mit seinem Team aktuell nach 20 Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz - vor Teams wie der SpVg Schonnebeck, dem VfB Homberg oder den Sportfreunden Baumberg. Für uns tippt Winkens nun den 21. Spieltag der Oberliga - und setzt dabei auch "Frühlingsgefühle", denn er rechnet bei dem zu erwartenden, guten Fußballwetter auf viele Tore.

Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen

  • 1. Marcio Blank (Spieler VfB Homberg) - 17 Punkte
  • 2. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte
  • 3. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
  • 4. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte
  • 5. Simon Büttgenbach (damals Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte
  • 7. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte
  • 8. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
  • 9. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen) - 8 Punkte
  • 12. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte
  • 13. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte
  • 17. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
  • 18. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

So tippt Marcel Winkens den 21. Spieltag:

Adler Union Frintrop - VfL Jüchen

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
19:30
Die Frintroper sind zu Hause sehr stark, die Jüchener hingegen haben auswärts noch nicht so stabil gespielt. Ich denke, da werden am Ende die Punkte geteilt. - Tipp: 1:1

Ratingen 04/19 - SpVg Schonnebeck

Morgen, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
19:30
Die Schonnebecker haben sich noch nicht richtig gefunden, während die Ratinger die Auftaktniederlage in diesem Jahr gut weggesteckt haben. Sie verfügen auch über den für mich ausgeglichensten Kader mit viel Erfahrung. - Tipp: 2:1

VfB Homberg - SV Sonsbeck

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:00
Das wird eine enge Kiste. Die Sonsbecker stecken derzeit wirklich in einem Tief, auch wenn ich Heinrich Losing da echt etwas gönnen würde. - Tipp: 1:1

Holzheimer SG - Sportfreunde Baumberg

Das Problem der Holzheimer ist, dass ihnen einfach der Stürmer fehlt, der vorne für die Tore sorgt. Bei den Baumbergern hängt viel davon ab, mit welcher Mannschaft sie antreten können. In Bestbesetzung sind die Sportfreunde sehr stark. - Tipp: 0:2

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:30

1. FC Monheim - TSV Meerbusch

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00live
Das Spiel möchte ich natürlich nur ungerne tippen. Unser Problem sind die vielen Ausfälle, da ist der Ausgang immer eine Wundertüte. Aber auch bei Monheim ist die Frage, wer da auf dem Platz sehen wird. - Tipp: -

VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:30
Die Hildener sind zu Hause eine Macht, eine absolute Top-Mannschaft, die zurecht da oben steht. Bei den Klevern ist das Problem, dass es immer schwerer wird zu punkten, je länger das Erfolgserlebnis zurückliegt. - Tipp: 3:0

SC St. Tönis - Blau-Weiß Dingden

So., 01.03.2026, 14:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
14:30live
Das finde ich gar nicht so einfach, weil ich eigentlich relativ viel von Dingden halte. Das ist eine Mannschaft, die es taktisch eigentlich oft sehr gut macht. Aber die St. Töniser sind vor allem in der Offensive eben auch eine echt gute Mannschaft. - Tipp: 3:1

KFC Uerdingen - FC Büderich

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00live
Die Uerdinger sind gut ins neue Jahr gestartet, und der Umstand, dass da scheinbar etwas Ruhe einkehrt, sollte der Mannschaft Auftrieb geben. Wenn es da voll wird, muss man als Spieler ja auch voll da sein. - Tipp: 3:0

ETB SW Essen - SV Biemenhorst

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00
Auch das finde ich wieder schwierig. Die Essener stehen definitiv schlechter da, als sie sind. Und Biemenhorst ist auch immer mal für eine Überraschung gut. Aber am Ende setze ich in Essen doch auf die Gastgeber. - Tipp: 4:2