OL-Tipp: Marcel Winkens setzt auf Favoritensiege von Ratingen und KFC

Marcel Winkens hat sich die Partien des 21. Spieltags der Oberliga vorgenommen. – Foto: Ludwig Sauels

Mit dem VfL Jüchen war Marcel Winkens ganz kurz vor der Oberliga, ehe sich die Wege der beiden Partien getrennt haben. In die höchste Spielklasse des Fußballverbandes Niederrhein ging es für den Trainer dennoch, als es ihn zum TSV Meerbusch zog. Dort liegt er mit seinem Team aktuell nach 20 Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz - vor Teams wie der SpVg Schonnebeck, dem VfB Homberg oder den Sportfreunden Baumberg. Für uns tippt Winkens nun den 21. Spieltag der Oberliga - und setzt dabei auch "Frühlingsgefühle", denn er rechnet bei dem zu erwartenden, guten Fußballwetter auf viele Tore.

Die Frintroper sind zu Hause sehr stark, die Jüchener hingegen haben auswärts noch nicht so stabil gespielt. Ich denke, da werden am Ende die Punkte geteilt. - Tipp: 1:1

Die Schonnebecker haben sich noch nicht richtig gefunden, während die Ratinger die Auftaktniederlage in diesem Jahr gut weggesteckt haben. Sie verfügen auch über den für mich ausgeglichensten Kader mit viel Erfahrung. - Tipp: 2:1

Das wird eine enge Kiste. Die Sonsbecker stecken derzeit wirklich in einem Tief, auch wenn ich Heinrich Losing da echt etwas gönnen würde. - Tipp: 1:1 Holzheimer SG - Sportfreunde Baumberg

Das Problem der Holzheimer ist, dass ihnen einfach der Stürmer fehlt, der vorne für die Tore sorgt. Bei den Baumbergern hängt viel davon ab, mit welcher Mannschaft sie antreten können. In Bestbesetzung sind die Sportfreunde sehr stark. - Tipp: 0:2

1. FC Monheim - TSV Meerbusch

Das Spiel möchte ich natürlich nur ungerne tippen. Unser Problem sind die vielen Ausfälle, da ist der Ausgang immer eine Wundertüte. Aber auch bei Monheim ist die Frage, wer da auf dem Platz sehen wird. - Tipp: - VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve

Die Hildener sind zu Hause eine Macht, eine absolute Top-Mannschaft, die zurecht da oben steht. Bei den Klevern ist das Problem, dass es immer schwerer wird zu punkten, je länger das Erfolgserlebnis zurückliegt. - Tipp: 3:0

SC St. Tönis - Blau-Weiß Dingden

Das finde ich gar nicht so einfach, weil ich eigentlich relativ viel von Dingden halte. Das ist eine Mannschaft, die es taktisch eigentlich oft sehr gut macht. Aber die St. Töniser sind vor allem in der Offensive eben auch eine echt gute Mannschaft. - Tipp: 3:1 KFC Uerdingen - FC Büderich

Die Uerdinger sind gut ins neue Jahr gestartet, und der Umstand, dass da scheinbar etwas Ruhe einkehrt, sollte der Mannschaft Auftrieb geben. Wenn es da voll wird, muss man als Spieler ja auch voll da sein. - Tipp: 3:0 ETB SW Essen - SV Biemenhorst

Auch das finde ich wieder schwierig. Die Essener stehen definitiv schlechter da, als sie sind. Und Biemenhorst ist auch immer mal für eine Überraschung gut. Aber am Ende setze ich in Essen doch auf die Gastgeber. - Tipp: 4:2