OL-Tipp: Klaus Keisers setzt auf sein Team - und auf Baumberg im Derby

Klaus Keisers tippt den 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein. – Foto: Arno Wirths

Der SV Sonsbeck wartet auf den großen Befreiungsschlag in der Oberliga Niederrhein, und Angreifer Klaus Keisers ist einer der Kandidaten, die sich in der Regel nicht zweimal bitten lassen, wenn sie den Ball in Abschlussposition bekommen. Bevor es für ihn und sein Team am Freitag bei Adler Union Frintrop in Essen ernst wird, tippt er aber noch 23. Spieltag im FuPa-Oberliga-Experten-Tipp.

Das ist ein sehr interessantes Spiel. Die beiden sehe ich eigentlich als die Mannschaften, von denen es eine am Ende machen wird. Denn auch die Meerbuscher spielen eine gute Saison, hatten nun aber den überraschenden Trainerwechsel. Da muss man sehen, ob und wie sie sich von dem 0:5 erholt haben. - Tipp: 3:1 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg

Die Hildener haben derzeit einen großartigen Lauf, bringen als Mannschaft aber einfach auch absolut alles mit. Die Jüchener gefallen mir eigentlich auch gut, sie fahren die Punkte aber doch überwiegend zu Hause ein. - Tipp: 2:1

Oh, gleich zu Beginn unser Spiel. In Frintrop erwarte ich für uns schon ein ekliges Spiel, aber das wären im Abstiegskampf natürlich Big Points für uns. Dann tippe ich mal auf einen knappen Sieg für uns. - Tipp: 1:2

Heißes Derby. Das sind allerdings zwei Vereine, zu denen es für uns zwar weit ist, wo ich aber eigentlich immer gerne hinfahre. Das sind beides Mannschaften, die für echt guten Fußball stehen. - Tipp: 1:2 Blau-Weiß Dingden - 1. FC Kleve

Die Teams stecken beide mit uns im Abstiegskampf. Kleve hat zuletzt das 0:0 gegen Ratingen geholt, ich bin mal gespannt, ob sie jetzt ins Rollen kommen. Aber Dingden macht das auch eigentlich immer sehr solide, hat zudem den Heimvorteil. - Tipp: 2:1 SC St. Tönis - SpVg Schonnebeck

Das ist ein Spiel, bei dem ich davon ausgehe, dass man sich das richtig gut anschauen kann. Auch das wird für mich eng, ich würde aber mal vermuten, dass da mehr Tore fallen. - Tipp: 3:2 ETB SW Essen - KFC Uerdingen

Das nächste sehr interessante Spiel. Die Essener haben jetzt dreimal in Folge gewonnen, der KFC ist aber eigentlich auch nicht schlecht gestartet, auch wenn es zuletzt wieder die Niederlage gegen St. Tönis gegeben hat, das verlieren die ja gefühlt immer. - Tipp: 2:2 VfB Homberg - FC Büderich

Die Homberger haben eigentlich eine wirklich schlechte Phase, sind aber zu Hause eigentlich immer besser, Büderich hat zuletzt auch spät verloren. Wer hier das erste Tor schießt, gewinnt am Ende das Spiel, und das könnten die Homberger sein. - Tipp: 2:0 Holzheimer SG - SV Biemenhorst

Beide Teams gehen mit Rückenwind in das Spiel. Die Holzheimer durch das späte 2:2 in der Vorwoche bei, was für uns schon bitter war, die Biemenhorster dank des 3:0 gegen Homberg. - Tipp: 1:1