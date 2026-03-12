OL-Tipp: Klaus Keisers setzt auf sein Team - und auf Baumberg im Derby

Der SV Sonsbeck wartet auf den großen Befreiungsschlag in der Oberliga Niederrhein, und Angreifer Klaus Keisers ist einer der Kandidaten, die sich in der Regel nicht zweimal bitten lassen, wenn sie den Ball in Abschlussposition bekommen. Bevor es für ihn und sein Team am Freitag bei Adler Union Frintrop in Essen ernst wird, tippt er aber noch 23. Spieltag im FuPa-Oberliga-Experten-Tipp.
Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen
- 1. Marcio Blank (Spieler VfB Homberg) - 17 Punkte
- 2. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte
- 3. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
- 4. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte
- 5. Simon Büttgenbach (damals Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte
- 7. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte
- 8. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
- 9. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen), Tim Schneider (Trainer VfB 03 Hilden) - 8 Punkte
- 13. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck), Marcel Winkens (Trainer TSV Meerbusch) - 6 Punkte
- 15. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte
- 19. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
- 20. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte
Die Tipps zum 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein
Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck
Oh, gleich zu Beginn unser Spiel. In Frintrop erwarte ich für uns schon ein ekliges Spiel, aber das wären im Abstiegskampf natürlich Big Points für uns. Dann tippe ich mal auf einen knappen Sieg für uns. - Tipp: 1:2
VfB 03 Hilden - VfL Jüchen-Garzweiler
Die Hildener haben derzeit einen großartigen Lauf, bringen als Mannschaft aber einfach auch absolut alles mit. Die Jüchener gefallen mir eigentlich auch gut, sie fahren die Punkte aber doch überwiegend zu Hause ein. - Tipp: 2:1
Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch
Das ist ein sehr interessantes Spiel. Die beiden sehe ich eigentlich als die Mannschaften, von denen es eine am Ende machen wird. Denn auch die Meerbuscher spielen eine gute Saison, hatten nun aber den überraschenden Trainerwechsel. Da muss man sehen, ob und wie sie sich von dem 0:5 erholt haben. - Tipp: 3:1
1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg
So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Heißes Derby. Das sind allerdings zwei Vereine, zu denen es für uns zwar weit ist, wo ich aber eigentlich immer gerne hinfahre. Das sind beides Mannschaften, die für echt guten Fußball stehen. - Tipp: 1:2
Blau-Weiß Dingden - 1. FC Kleve
So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Die Teams stecken beide mit uns im Abstiegskampf. Kleve hat zuletzt das 0:0 gegen Ratingen geholt, ich bin mal gespannt, ob sie jetzt ins Rollen kommen. Aber Dingden macht das auch eigentlich immer sehr solide, hat zudem den Heimvorteil. - Tipp: 2:1
SC St. Tönis - SpVg Schonnebeck
So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Das ist ein Spiel, bei dem ich davon ausgehe, dass man sich das richtig gut anschauen kann. Auch das wird für mich eng, ich würde aber mal vermuten, dass da mehr Tore fallen. - Tipp: 3:2
ETB SW Essen - KFC Uerdingen
So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Das nächste sehr interessante Spiel. Die Essener haben jetzt dreimal in Folge gewonnen, der KFC ist aber eigentlich auch nicht schlecht gestartet, auch wenn es zuletzt wieder die Niederlage gegen St. Tönis gegeben hat, das verlieren die ja gefühlt immer. - Tipp: 2:2
VfB Homberg - FC Büderich
So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Die Homberger haben eigentlich eine wirklich schlechte Phase, sind aber zu Hause eigentlich immer besser, Büderich hat zuletzt auch spät verloren. Wer hier das erste Tor schießt, gewinnt am Ende das Spiel, und das könnten die Homberger sein. - Tipp: 2:0
Holzheimer SG - SV Biemenhorst
So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Beide Teams gehen mit Rückenwind in das Spiel. Die Holzheimer durch das späte 2:2 in der Vorwoche bei, was für uns schon bitter war, die Biemenhorster dank des 3:0 gegen Homberg. - Tipp: 1:1