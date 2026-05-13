OL-Tipp: Jens Kröll erwartet KFC-Reaktion und Büdericher Derbysieg

Jens Kröll tippt den 32. Spieltag der Oberliga Niederrhein. – Foto: Arno Wirths

Auch am 32. Spieltag der Oberliga Niederrhein haben wir wieder einen FuPa-Experten-Tipp für Euch, und den gibt diesmal jemand ab, von dem ihr als Oberliga-Beobachter warhscheinlich nicht selten bei FuPa etwas gelesen habt. Denn Jens Kröll ist nicht nur beim SV Sonsbeck in die Öffentlichkeitsarbeit eingebunden, er tickert auch häufig, und nicht nur die Spiele seines Herzensvereins. Dadurch hat er es auch schon zum "FuPaner des Jahres" geschafft. Diesmal lässt er uns wissen, was er von den neun Partien des Wochenendes erwartet.

Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen

1. Marcio Blank (Spieler VfB Homberg) - 17 Punkte

2. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler), Sven Kreyer (Spieler Ratingen 04/19), Bekim Kastrati (Trainer SC St. Tönis) - 15 Punkte

5. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte

6. Tim Wilke (Trainer SV Budberg), Jannis Pütz (Spieler SV Sonsbeck) - 13 Punkte

8. Simon Büttgenbach (damals Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden) - 12 Punkte

10. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst), Klaus Keisers (Spieler SV Sonsbeck), Tim Galleski (ehem. Spieler FC Monheim), Pascale Talarski (ehem. Spieler KFC und TSV Meerbusch und jetzt A-Jugend-Trainer dort) - 10 Punkte

14. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte

15. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen), Tim Schneider (Trainer VfB 03 Hilden), Schorsch Mewes (Sportlicher Leiter 1. FC Kleve), Tim Heubach (Spieler VfL Jüchen) - 8 Punkte

21. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck), Marcel Winkens (Trainer TSV Meerbusch), Björn Matzel (Trainer ETB SW Essen) - 6 Punkte

24. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte

28. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte

29. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte

Das sind die Tipps zum 32. Spieltag der Oberliga:

Adler Union Frintrop - VfB Hilden

Fr., 15.05.2026, 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop VfB 03 Hilden VfB Hilden 19:30 live PUSH

Die Frintroper waren jetzt zuletzt wieder in ganz guter Verfassung, aber für die Hildener geht es natürlich nach wie vor um alles, deshalb sind sie für mich der Favorit. - Tipp: 1:2

FC Monheim - SC St. Tönis

Die Monheimer stecken mittendrin im Abstiegskampf und brauchen daher natürlich absolut jeden Punkt. Sollte es für Fortuna in der Zweiten Liga schlecht laufen, könnten die Monheimer am Ende bei vier Absteigern runter müssen. In diesem Spiel ist St. Tönis jedenfalls zu stark, die spielen eine starke Saison. - Tipp: 1:3

SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:00 live PUSH

Auf das Spiel bin ich natürlich besonders gespannt. Unsere Jungs haben es in den beiden vorigen Partien richtig stark gemacht, und gegen einen direkten Konkurrenten wollen wir das natürlich auch fortsetzen. - Tipp: 2:1 SV Biemenhorst - VfL Jüchen

Die Biemenhorster stehen ja inzwischen als Absteiger fest, sie sind aber sicherlich dennoch um einen vernünftigen Abschluss der Saison bemüht. Die Jüchener hatten am vorigen Wochenende personell große Probleme, das wird sich sicherlich nicht komplett aufgelöst haben. Aber in diesem Spiel sollten sie die Punkte mitnehmen. - Tipp: 1:2 FC Büderich - TSV Meerbusch

Die Büdericher stecken wie auch Monheim tief unten drin, dürfen eigentlich keinen Punkt liegenlassen. Für Meerbusch geht es nicht mehr um so viel. Ich denke, die Büdericher werden nach der Niederlage in Kleve eine Reaktion zeigen. - Tipp: 3:2 KFC Uerdingen - 1. FC Kleve

Vom Ergebnis der Uerdinger war ich am vorigen Wochenende sehr überrascht, damit hätte ich niemals gerechnet. Bei der Reaktion, die ich jetzt erwarte, würde ich die Uerdinger mal mit dem FC Bayern vergleichen. Da wird für Kleve nichts zu holen sein. - Tipp: 4:1 Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck

Auch ein schönes Derby, in diesem Fall von zwei Mannschaften, für die es weder nach oben noch nach unten um etwas geht. Beide werden es etwas ausklingen lassen. Im Hinspiel gab es viele Tore, diesmal für mich keinen Sieger. - Tipp: 2:2 VfB Homberg - Blau-Weiß Dingden

Was beim VfB Homberg passiert ist, das ist für mich sehr, sehr verwunderlich. Die haben eigentlich gar keine schlechte Mannschaft und gehören mindestens in die Oberliga. Die Dingdener hingegen sind seit vorigem Wochenende durch. Es könnte sein, dass sie nicht ganz bei 100 Prozent sind. - Tipp: 2:1 Holzheimer SG - Ratingen 04/19

Ratingen ist für mich der Top-Favorit auf den Aufstieg, sie müssen jetzt nur die Nerven behalten. Ich denke, dass die Holzheimer da am Sonntag nicht der Stolperstein für die Ratinger sein werden. - Tipp: 0:2