OL-Tipp: Jannis Pütz holt 13 Punkte und schiebt sich auf Platz fünf

– Foto: Gesthüsen

Jannis Pütz findet man nicht nur als Spieler auf der Internetseite des SV Sonsbeck, sondern auch auf der von Borussia Mönchengladbach. Denn am Controller ist Pütz noch erfolgreicher, als er das als Fußballer in der Oberliga ist. Er vertritt Borussia in der Bundesliga der E-Sportler, und das extrem erfolgreich. Erst vor gut einer Woche gewann er gemeinsam mit seinem Partner Lukas Wolff den DFB-ePokal. Nun soll er unter Beweis stellen, ob er auch den 26. Spieltag der Oberliga Niederrhein in unserem FuPa-Experten-Tipp präzise voraussagen kann.

Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen

1. Marcio Blank (Spieler VfB Homberg) - 17 Punkte

2. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler), Sven Kreyer (Spieler Ratingen 04/19) - 15 Punkte

4. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte

5. Tim Wilke (Trainer SV Budberg), Jannis Pütz (Spieler SV Sonsbeck) - 13 Punkte

7. Simon Büttgenbach (damals Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden) - 12 Punkte

9. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst), Klaus Keisers (Spieler SV Sonsbeck) - 10 Punkte

11. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte

12. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen), Tim Schneider (Trainer VfB 03 Hilden), Schorsch Mewes (Sportlicher Leiter 1. FC Kleve) - 8 Punkte

17. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck), Marcel Winkens (Trainer TSV Meerbusch) - 6 Punkte

19. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte

23. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte

24. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Das sind die Tipps zum 26. Spieltag:

Sportfreunde Baumberg - Blau-Weiß Dingden

VfB Homberg - SC St. Tönis Die Baumberger spielen ja inzwischen in ihrem neuen Stadion, sie waren für uns aber auswärts immer unangenehm. Ich halte sie in diesem Spiel, auch wenn es insgesamt nicht nach Wunsch läuft, immer noch für die bessere Mannschaft. - Tipp: 2:1

Was da in Homberg passiert, ist wirklich ein großes Rätsel für mich. Die waren früher wirklich immer ein sehr schwierig zu bespielender Gegner. Und ich denke auch nicht, dass sie gegen St. Tönis ihren Negativ-Lauf stoppen können. - Tipp: 1:2

FC Büderich - FC Monheim

Das Spiel werden die Monheimer gewinnen, weil ich als Mannschaft insgesamt von denen mehr überzeugt bin. Bei den Büderichern kommen noch die Abgänge im Winter dazu. - Tipp: 1:4

KFC Uerdingen - Adler Union Frintrop

Natürlich haben die Uerdinger zuletzt auch in Holzheim verloren, aber irgendwie fehlt mir die Fantasie, auch wenn die Frintroper sich zuletzt doch gefangen haben, wie sie in Uerdingen gewinnen wollen. - Tipp: 2:0 ETB Schwarz-Weiß Essen - Holzheimer SG

Die Holzheimer haben zwar zuletzt eine gute Serie hingelegt, aber die Essener haben sich ja auch gefangen, und irgendwie überzeugen die mich auch mehr. Ich war zwar beim Rückspiel gegen Schwarz-Weiß nicht dabei, kennen da aber auch noch einige Spieler. - Tipp: 3:1 TSV Meerbusch - 1. FC Kleve

Aus dem 1. FC Kleve wird man auch nicht wirklich schlau. Sie verlieren oft knapp, holen Punkte gegen Teams, wo man das gar nicht erwarten würde. Jetzt fehlt auch noch Niklas Klein-Wiele, der für mich der Kopf der Mannschaft ist. In Meerbusch ist es zudem auch nie leicht. - Tipp: 3:1 VfL Jüchen-Garzweiler - SpVg Schonnebeck

Wenn man hier auf Jüchen setzt, tippt man eigentlich inzwischen nicht mehr auf eine Überraschung. Ich denke, dass die Jüchener trotz der jüngsten Spiele hier ihren Heimvorteil nutzen werden. Tipp: 2:0

SV Sonsbeck - Ratingen 04/19

Wir waren in unseren Spielen zuletzt oft etwas unglücklich, aber ich hoffe doch, dass da für uns vielleicht etwas möglich ist. Das Spiel in Ratingen war aus meiner Sicht eigentlich sehr ausgeglichen. - Tipp: 1:1 SV Biemenhorst - VfB 03 Hilden

Das sind für mich zwei Mannschaften, bei denen viel über die Geschlossenheit und den Kampf abläuft, bei den Hildenern dann natürlich mit sehr guter Qualität. - Tipp: 0:2