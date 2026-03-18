OL-Tipp: Für Schorsch Mewes bleibt Ratingen der Remis-König

Schorsch Mewes tippt die Oberligaspiele des 24. Spieltags. – Foto: Arno Wirths

Wenn der Begriff "Legende des Amateurfußballs" auf irgendjemanden am Niederrhein zutrifft, dann ist ohne Zweifel die Rede von "Schorsch" Mewes. Der Sportliche Leiter des 1. FC Kleve hat bei so vielen Stationen am Niederrhein seine Spuren hinterlassen, dass man diese kaum noch zählen kann, und er kennt deshalb natürlich nahezu jeden, der im heimischen Amateurfußball Rang und Namen hat. Deshalb haben wir ihn gebeten, am 24. Spieltag seine Expertise in den FuPa-Oberliga-Experten-Tipp einfließen zu lassen, was der 77-Jährige auch gerne getan hat. "Beim letzten Mal lag ich voll daneben", erklärte er dabei lachend. Wie wird es diesmal ausgehen? Auf jeden Fall hofft er auf drei Punkte für seinen 1. FC Kleve.

Die Essener haben zwar zuletzt gegen den KFC Uerdingen verloren, sich aber inzwischen eigentlich wieder komplett gefangen. Bei St. Tönis weiß man nie, ob die inzwischen nicht doch ein wenig die große Chance im Niederrheinpokal im Kopf haben. - Tipp: 2:1. SV Sonsbeck - FC Monheim

Die Baumberger machen doch immer mal wieder einen Fehler zu viel, während die Hildener da inzwischen einen unglaublichen Lauf entwickelt haben. - Tipp: 1:2.

Jüchen hat zu Hause noch gar nicht verloren, während die Ratinger sich zuletzt ja doch sehr auf Unentschieden eingeschossen haben. Ich sage einfach mal, dass das so bleibt. - Tipp: 2:2.

SV Biemenhorst - Adler Union Frintrop

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 15:15 PUSH

Das ist ein wirklich gutes Duell. Da wird sicherlich viel davon abhängen, ob die Frintroper Luca Puhe im Biemenhorster Sturm in den Griff bekommen. - Tipp: 2:2 FC Büderich - Holzheimer SG

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich Holzheimer SG Holzheim 15:30 PUSH

Die Büdericher sind unglaublich schwer einzuschätzen, da ist eigentlich immer alles möglich. Sie sind aber auf jeden Fall nach wie vor in der Offensive wirklich richtig stark. - Tipp: 2:0 KFC Uerdingen - VfB Homberg

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen VfB Homberg VfB Homberg 15:00 PUSH

Noch nicht ein Spiel haben die Homberger in diesem Jahr gewonnen, während die Uerdinger sich ja inzwischen doch ein wenig von den zwei Heimniederlagen erholt zu haben scheinen. - Tipp: 3:0 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck

Da muss ich ja für uns tippen, zumal wir gegen die großen Mannschaften schon ein paarmal ganz gut ausgesehen haben, wie beim 0:0 gegen Ratingen oder auch beim 1:0 zu Hause gegen den KFC Uerdingen. - Tipp: 2:1 TSV Meerbusch - BW Dingden

Mein alter Kollege Horst Riege fiebert ja auch immer mit uns, deshalb wünsche ich den Meerbuschern in dem Spiel auch einen Sieg. - Tipp: 3:0

Bei dem Spiel mache ich mal einen Wunschtipp: Ich war ja selbst in Sonsbeck Trainer, der aktuelle Coach Heinrich Losing war Spieler bei mir. - Tipp: 2:0