OL-Tipp: Für Schorsch Mewes bleibt Ratingen der Remis-König

Wenn der Begriff "Legende des Amateurfußballs" auf irgendjemanden am Niederrhein zutrifft, dann ist ohne Zweifel die Rede von "Schorsch" Mewes. Der Sportliche Leiter des 1. FC Kleve hat bei so vielen Stationen am Niederrhein seine Spuren hinterlassen, dass man diese kaum noch zählen kann, und er kennt deshalb natürlich nahezu jeden, der im heimischen Amateurfußball Rang und Namen hat. Deshalb haben wir ihn gebeten, am 24. Spieltag seine Expertise in den FuPa-Oberliga-Experten-Tipp einfließen zu lassen, was der 77-Jährige auch gerne getan hat. "Beim letzten Mal lag ich voll daneben", erklärte er dabei lachend. Wie wird es diesmal ausgehen? Auf jeden Fall hofft er auf drei Punkte für seinen 1. FC Kleve.
Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen
- 1. Marcio Blank (Spieler VfB Homberg) - 17 Punkte
- 2. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte
- 3. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
- 4. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte
- 5. Simon Büttgenbach (damals Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden) - 12 Punkte
- 7. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst), Klaus Keisers (Spieler SV Sonsbeck) - 10 Punkte
- 9. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
- 10. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen), Tim Schneider (Trainer VfB 03 Hilden) - 8 Punkte
- 14. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck), Marcel Winkens (Trainer TSV Meerbusch) - 6 Punkte
- 16. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte
- 20. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
- 21. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte
Das sind die Tipps zu den Partien des 24. Spieltags:
VfL Jüchen - Ratingen 04/19
Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
Jüchen hat zu Hause noch gar nicht verloren, während die Ratinger sich zuletzt ja doch sehr auf Unentschieden eingeschossen haben. Ich sage einfach mal, dass das so bleibt. - Tipp:
2:2.
Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden
Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr
Die Baumberger machen doch immer mal wieder einen Fehler zu viel, während die Hildener da inzwischen einen unglaublichen Lauf entwickelt haben. - Tipp: 1:2.
ETB SW Essen - SC St. Tönis
So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Die Essener haben zwar zuletzt gegen den KFC Uerdingen verloren, sich aber inzwischen eigentlich wieder komplett gefangen. Bei St. Tönis weiß man nie, ob die inzwischen nicht doch ein wenig die große Chance im Niederrheinpokal im Kopf haben. - Tipp: 2:1.
SV Sonsbeck - FC Monheim
Bei dem Spiel mache ich mal einen Wunschtipp: Ich war ja selbst in Sonsbeck Trainer, der aktuelle Coach Heinrich Losing war Spieler bei mir. - Tipp:
2:0
SV Biemenhorst - Adler Union Frintrop
So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
Das ist ein wirklich gutes Duell. Da wird sicherlich viel davon abhängen, ob die Frintroper Luca Puhe im Biemenhorster Sturm in den Griff bekommen. - Tipp: 2:2
FC Büderich - Holzheimer SG
So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
Die Büdericher sind unglaublich schwer einzuschätzen, da ist eigentlich immer alles möglich. Sie sind aber auf jeden Fall nach wie vor in der Offensive wirklich richtig stark. - Tipp: 2:0
KFC Uerdingen - VfB Homberg
So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Noch nicht ein Spiel haben die Homberger in diesem Jahr gewonnen, während die Uerdinger sich ja inzwischen doch ein wenig von den zwei Heimniederlagen erholt zu haben scheinen. - Tipp: 3:0
1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck
So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Da muss ich ja für uns tippen, zumal wir gegen die großen Mannschaften schon ein paarmal ganz gut ausgesehen haben, wie beim 0:0 gegen Ratingen oder auch beim 1:0 zu Hause gegen den KFC Uerdingen. - Tipp: 2:1
TSV Meerbusch - BW Dingden
So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Mein alter Kollege Horst Riege fiebert ja auch immer mit uns, deshalb wünsche ich den Meerbuschern in dem Spiel auch einen Sieg. - Tipp: 3:0