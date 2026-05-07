OL-Tipp: Björn Matzel setzt auf Ratingen und Hilden

Björn Matzel prognostiziert im FuPa-Experten-Tipp den 31. Spieltag. – Foto: Michael Gohl

In der laufenden Saison ist Björn Matzel als Doppelspitze mit Christian Dorda für die Erste Mannschaft des ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein verantwortlich und hat so die Essener dank einer deutlich verbesserten Rückrunde auf den aktuell sechsten Platz der höchsten Verbandsspielklasse geführt. In der kommenden Saison wird er die Verantwortung für die Mannschaft allein tragen, nun gibt er im FuPa-Oberliga-Experten-Tipp aber erstmal seine Prognosen für den kommenden 31. Spieltag ab.

Die Jüchener sind sehr heimstark, auch wenn sie zuletzt ein wenig geschwächelt haben. Dennoch denke ich, dass sie daheim auch auf einen versöhnlichen Saisonabschluss aus sind. - Tipp: 1:0

Ich denke, dass die Ratinger sich in diesem Spiel ganz klar durchsetzen werden. Nach dem Erfolg der Vorwoche gegen uns vermute ich, dass sie jetzt absolut wieder in der Spur sind. - Tipp: 3:0

SC St. Tönis - Sportfreunde Baumberg

Ich versuche, mich gerade an das Spiel der St. Töniser gegen uns zurückzuerinnern. Es ist aber auf jeden Fall so, dass die Mannschaft sehr heim- und auch spielstark ist. Die Baumberger hatten nicht so eine Serie zwischendurch wie wir, mit der wir uns jetzt aus allem heraushalten können. - Tipp: 3:1 1. FC Monheim - Adler Union Frintrop

Das Spiel müssen gefühlt ja beide gewinnen, wobei es für die Adler sicher schon etwas ungewohnt sein wird, auf dem Rasen zu spielen. Ich denke aber, dass sie trotzdem einen Punkt mitnehmen. - Tipp: 1:1 VfB 03 Hilden - Holzheimer SG

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden Holzheimer SG Holzheim 15:30 PUSH

Gegen die Hildener haben wir ja vor zwei Wochen gewonnen, aber die werden für mich keinen Knacks haben, denn zur Wahrheit gehört auch, dass sie schon sehr gedrückt und gepresst haben, wir auch etwas Glück hatten. - Tipp: 4:1 Blau-Weiß Dingden - ETB SW Essen

In diesem Spiel geht es ja nur noch um ein paar Plätze in der Tabelle. Fakt ist aber, dass Dingden als Aufsteiger eine gute Saison gespielt hat, sie kommen über Einheit und Charakter. Aber ich bin da jetzt trotzdem mal selbstbewusst. - Tipp: 1:2 SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:00 live PUSH

Zu dem Spiel möchte ich gar nicht viel sagen und einfach nur den Tipp abgeben. - Tipp: 1:1 1. FC Kleve - FC Büderich

Für den 1. FC Kleve ist das ja schon fast der letzte Strohhalm, deshalb denke ich, sie werden das Spiel ziehen. - Tipp: 2:1 TSV Meerbusch - SV Biemenhorst

Das müsste vom Papier her ja eigentlich eine klare Sache sein, aber bei Meerbusch scheint ein Stück weit die Luft raus zu sein, was natürlich auch nicht ganz unnormal ist. Ich trauen Biemenhorst da einen Punkt zu. - Tipp: 1:1