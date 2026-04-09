OL-Tipp: Bekim Kastrati will mit St. Tönis den KFC überholen

Bekim Kastrati hat sich im Tipp den 27. Spieltag der Oberliga vorgenommen. – Foto: Jens Terhardt

Für den SC St. Tönis ist es eine fast maßgeschneiderte Saison. Die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati steht im Finale des Niederrheinpokals, als Vierter in der Oberliga hat das Team sogar noch Kontakt nach ganz oben, es fehlt nur ein Punkt zum KFC Uerdingen. Den würden die St. Töniser sogar überholen, wenn die Prognose von Kastrati für den 27. Spieltag eintrifft. "Zuletzt habe ich auch mal für uns getippt, da haben wir verloren. Wenn das jetzt schiefgeht, tippe ich nie mehr für uns", sagt er amüsiert. Grund zur Freude darf er nach dieser bisherigen Saison allemal haben.

Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen

1. Marcio Blank (Spieler VfB Homberg) - 17 Punkte

2. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler), Sven Kreyer (Spieler Ratingen 04/19) - 15 Punkte

4. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte

5. Tim Wilke (Trainer SV Budberg), Jannis Pütz (Spieler SV Sonsbeck) - 13 Punkte

7. Simon Büttgenbach (damals Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden) - 12 Punkte

9. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst), Klaus Keisers (Spieler SV Sonsbeck) - 10 Punkte

11. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte

12. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen), Tim Schneider (Trainer VfB 03 Hilden), Schorsch Mewes (Sportlicher Leiter 1. FC Kleve) - 8 Punkte

17. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck), Marcel Winkens (Trainer TSV Meerbusch) - 6 Punkte

19. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte

23. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte

24. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Das sind die Tipps zum 27. Spieltag:

Ratingen 04/19 - SV Biemenhorst

Blau-Weiß Dingden - SV Sonsbeck Die Ratinger werden als eines der Top-Teams zu Hause nur ganz schwer zu besiegen sein. Ich denke, dass sie das Spiel durch ihre starke Offensive für sich entscheiden werden. - Tipp: 3:1.

Das ist auch so ein schwieriges Spiel. Dingden ist zu Hause für den Gegner sehr schwierig zu bespielen, hat zuletzt auch gut gepunktet. Aber Sonsbeck braucht die Punkte dringender, und ich denke, dass Heinrich Losing die Sonsbecker gut einstellen wird. Ich tippe für das Team, das die Punkte noch dringender braucht. - Tipp: 1:2

SpVg Schonnebeck - Sportfreunde Baumberg

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:00 PUSH

Die Schonnebecker sind natürlich zu Hause sehr stark. Die Baumberger haben oft mit großem Verletzungspech zu kämpfen, so auch in dieser Saison. Schwierige Sache auch für die Baumberger, die langsam einen Sieg brauchen, das wird in Schonnebeck aber sehr, sehr schwer. - Tipp: 2:1

1. FC Kleve - VfL Jüchen-Garzweiler

Kleve braucht ganz klar einen Sieg, sonst wird es für sie ganz, ganz schwer. Jüchen ist aber eine Top-Mannschaft, die defensiv sehr stark dasteht. Da Kleve aber unbedingt die drei Punkte braucht, tippe ich da mal für das Heimteam. - Tipp: 1:0. SC St. Tönis - TSV Meerbusch

Der eine oder andere sagt vielleicht, dass man die eigenen Spiele nicht tippen soll. Ich mache es jetzt trotzdem, weil ich großes Vertrauen in meine Mannschaft habe. Wir sind gut drauf, spielen zu Hause, es gibt keinen Grund, das nicht positiv zu sehen. Auch wenn ich weiß, dass Horst Riege mich jetzt sicherlich anrufen wird. - Tipp: 1:0 Holzheimer SG - VfB Homberg

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr Holzheimer SG Holzheim VfB Homberg VfB Homberg 15:00 PUSH

Das ist sehr schwer zu tippen, finde ich. Holzheim braucht durchaus noch die Punkte, aber Homberg erst recht. Die Homberger haben aber jetzt eine sehr schwere Phase. Ich tippe, dass es auch hier keinen Sieger geben wird. - Tipp: 1:1 Adler Union Frintrop - ETB SW Essen

Frintrop ist für mich eine sehr sympathische Mannschaft, ETB hat allerdings inzwischen wieder zu seiner Form gefunden. - Tipp: 2:2. 1. FC Monheim - KFC Uerdingen

Monheim ist durch die beiden Niederlagen zuletzt unnötig unten dringeblieben. Der KFC Uerdingen benötigt natürlich auch jeden Punkt, um oben dabeizubleiben. Das ist auch sehr schwer, da tippe ich nochmal ein Unentschieden. Tipp: 2:2 VfB 03 Hilden - FC Büderich

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden FC Büderich FC Büderich 15:30 PUSH

Die Büdericher haben vorige Woche einen extrem wichtigen Sieg eingefahren. Aber die Hildener liefern da schon eine unglaubliche Story ab. Acht Siege in Folge, ich glaube auch, dass in diesem Spiel einige Tore fallen werden. - Tipp: 4:2.