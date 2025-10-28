 2025-10-28T14:00:10.282Z

Allgemeines
Jesco Neumann spricht im Podcast über den Sieg seiner Mannschaft gegen den SC St. Tönis.
Jesco Neumann spricht im Podcast über den Sieg seiner Mannschaft gegen den SC St. Tönis. – Foto: Ralph Görtz

OL-Podcast: Turnaround der HSG, Machtdemonstration von Schonnebeck

Im Oberliga-Niederrhein-Podcast schaut unser Host Anton Wagener auf den 11. Spieltag mit besonderem Fokus auf der Holzheimer SG und der SpVg Schonnebeck, beide jeweils siegreich am vergangenen Wochenende.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

6:0 hieß am Ende für die SpVg Schonnebeck gegen den personell arg gebeutelten SV Sonsbeck. Für die Schwalben war es gleichzeitig ein wichtiger Erfolg, um an Tabellenführer Ratingen 04/19 dranzubleiben, gleichzeitig untermauerte der Vizemeister des Vorjahres damit auch, dass seine Offensive an einem guten Tag richtig heiß laufen kann. Entsprechend zufrieden gab sich Trainer-Urgestein Dirk Tönnies im Format "Stimmen von der Seitenlinie."

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Gleiches gilt auch für Aufsteiger Holzheimer SG. Die Elf von Jesco Neumann meldete sich nach zuletzt drei sieglosen Partien wieder bemerkenswert mit 4:2 gegen den SC St. Tönis zurück. Doppelt treffsicher präsentierte sich dabei Stürmer Oguz Ayan, auf den wir im Format "Ones to watch" - zusammen mit Henrik Scheibe -, Innenverteidiger des VfB Homberg, einen gesonderten Blick werfen.

_____

Der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" gehört genau wie das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

12. Spieltag
31.10.25 KFC Uerdingen - Ratingen 04/19
31.10.25 FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden
02.11.25 SV Sonsbeck - 1. FC Kleve
02.11.25 Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch
02.11.25 Holzheimer SG - DJK Adler Union Frintrop
02.11.25 VfB Homberg - 1. FC Monheim
02.11.25 ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB 03 Hilden
02.11.25 VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20
02.11.25 SV Biemenhorst - SpVg Schonnebeck

13. Spieltag
07.11.25 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
07.11.25 Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
07.11.25 VfB 03 Hilden - VfB Homberg
07.11.25 VfL Jüchen-Garzweiler - Sportfreunde Baumberg
07.11.25 SV Blau-Weiß Dingden - KFC Uerdingen
08.11.25 TSV Meerbusch - SV Sonsbeck
09.11.25 1. FC Monheim - Holzheimer SG
09.11.25 SpVg Schonnebeck - FC Büderich
09.11.25 SC St. Tönis 1911/20 - DJK Adler Union Frintrop

Aufrufe: 028.10.2025, 18:35 Uhr
Markus BeckerAutor