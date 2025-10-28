OL-Podcast: Turnaround der HSG, Machtdemonstration von Schonnebeck

Jesco Neumann spricht im Podcast über den Sieg seiner Mannschaft gegen den SC St. Tönis. – Foto: Ralph Görtz

6:0 hieß am Ende für die SpVg Schonnebeck gegen den personell arg gebeutelten SV Sonsbeck. Für die Schwalben war es gleichzeitig ein wichtiger Erfolg, um an Tabellenführer Ratingen 04/19 dranzubleiben, gleichzeitig untermauerte der Vizemeister des Vorjahres damit auch, dass seine Offensive an einem guten Tag richtig heiß laufen kann. Entsprechend zufrieden gab sich Trainer-Urgestein Dirk Tönnies im Format "Stimmen von der Seitenlinie."

Gleiches gilt auch für Aufsteiger Holzheimer SG. Die Elf von Jesco Neumann meldete sich nach zuletzt drei sieglosen Partien wieder bemerkenswert mit 4:2 gegen den SC St. Tönis zurück. Doppelt treffsicher präsentierte sich dabei Stürmer Oguz Ayan, auf den wir im Format "Ones to watch" - zusammen mit Henrik Scheibe -, Innenverteidiger des VfB Homberg, einen gesonderten Blick werfen.