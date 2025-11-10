OL-Podcast: St. Tönis ragt heraus, Monheim kommt in einen Flow

Mit aufopferungsvollem Kampf und etwas Dusel konnte der SV Blau-Weiß Dingden zu Hause gegen den KFC Uerdingen einen Punkt einfahren. Im Podcast gibt sich Dingdens Trainer Sebastian Amendt zufrieden mit dem Ergebnis: "Natürlich geht man immer aus jedem Spiel gerne als Sieger hervor, aber das wäre nicht angemessen gewesen", sagt er, ordnet sich dabei gar nicht mit dem KFC auf einen Stufe ein. "Wir wissen, wo wir stehen und dass Uerdingen über andere Qualitäten verfügt und auch, denke ich, andere Ziele in dieser Saison hat."

Auch Dennis Ruess, Trainer des 1. FC Monheim, konnte mit dem 3:1-Sieg gegen die Holzheimer SG einen zufriedenen Haken hinter der Spieltag setzen: "Wir sind unserer Linie treu geblieben, nur mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir dann auch mal die Torchancen, die sich dann auch bieten, verwerten."

In die andere Richtung läuft es derzeit wiederum für den SV Sonsbeck und Heinrich Losing. Mit dem 0:2 gegen den TSV Meerbusch reichte es zuletzt nur zu einem Zähler aus den vergangenen sechs Spielen. In Anbetracht der herrschenden Verletzungsmisere möchte Losing seiner Mannschaft auch gar keinen großen Vorwurf machen. Die Pleite machte er letztlich auch an der Qualität des Gegner fest: "Wir sind volles Risiko gegen die schnellen Spieler vom TSV Meerbusch gegangen. Wir haben natürlich in der einen oder anderen Szene einen Konter zugelassen, was man gegen so einen Mannschaft auch nicht verhindern kann."

Neben den Stimmen am Seitenrand schaut Host Anton Wagener im Format Ones To Watch" ebenso auf Nils Friebe vom VfL Jüchen-Garzweiler und Julian Suaterna vom SC St. Tönis, die jeweils am vergangenen Spieltag knipsen konnte. Suaterna verzeichnete dabei zwei Treffer beim herausragenden 7:1-Erfolg von St. Tönis über die DJK Adler Union Frintrop.