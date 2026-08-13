OL-Podcast: Schneider, Kastrati und Varveri blicken auf Saisonstart Vor dem Saisonstart spricht WSV-Trainer Tim Schneider über den radikalen Umbruch in Wuppertal. Außerdem geht es um den ambitionierten Aufsteiger Solingen-Wald, den jungen Kader des SC St. Tönis und die wichtigsten Fragen vor dem ersten Spieltag. von Markus Becker · Gestern, 22:15 Uhr · 0 Leser

Bekim Kastrati steht vor dem Saisonbeginn mit dem SC St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt

Die neue Oberliga-Saison steht in den Startlöchern – und beim Wuppertaler SV beginnt ein neues Kapitel. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga wurde der Kader nahezu komplett umgebaut. Tim Schneider, der im vergangenen Jahr noch den VfB Hilden trainierte, spricht im Oberliga-Podcast mit Host Anton Wagener über die Herausforderung, aus vielen neuen Spielern möglichst schnell eine Mannschaft zu formen. „Du fängst im Grunde von vorne an“, beschreibt der WSV-Coach die Ausgangslage.

Große Herausforderung für St. Tönis Schneider erklärt, woran seine Mannschaft aktuell noch arbeiten muss, warum gerade Fitness und unterschiedliche Entwicklungsstände eine Herausforderung darstellen und wie das Team im Trainingslager auch abseits des Platzes zusammenfinden sollte. Gleichzeitig wartet zum Auftakt mit der Sport- und Spielvereinigung Velbert direkt ein weiterer Regionalliga-Absteiger. Doch der WSV ist nur eines der Themen der neuen Folge. Auch Bekim Kastrati kommt zu Wort. Der Trainer des SC St. Tönis spricht über den eigenen Umbruch, einen deutlich verjüngten Kader und die Frage, wie seine Mannschaft die neue Herausforderung annehmen wird. Zum Auftakt wartet ausgerechnet der ambitionierte Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03.