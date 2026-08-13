OL-Podcast: Schneider, Kastrati und Varveri blicken auf Saisonstart

Die neue Oberliga-Saison steht in den Startlöchern – und beim Wuppertaler SV beginnt ein neues Kapitel. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga wurde der Kader nahezu komplett umgebaut. Tim Schneider, der im vergangenen Jahr noch den VfB Hilden trainierte, spricht im Oberliga-Podcast mit Host Anton Wagener über die Herausforderung, aus vielen neuen Spielern möglichst schnell eine Mannschaft zu formen. „Du fängst im Grunde von vorne an“, beschreibt der WSV-Coach die Ausgangslage.
Schneider erklärt, woran seine Mannschaft aktuell noch arbeiten muss, warum gerade Fitness und unterschiedliche Entwicklungsstände eine Herausforderung darstellen und wie das Team im Trainingslager auch abseits des Platzes zusammenfinden sollte. Gleichzeitig wartet zum Auftakt mit der Sport- und Spielvereinigung Velbert direkt ein weiterer Regionalliga-Absteiger.
Doch der WSV ist nur eines der Themen der neuen Folge. Auch Bekim Kastrati kommt zu Wort. Der Trainer des SC St. Tönis spricht über den eigenen Umbruch, einen deutlich verjüngten Kader und die Frage, wie seine Mannschaft die neue Herausforderung annehmen wird. Zum Auftakt wartet ausgerechnet der ambitionierte Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03.
Mit Daniele Varveri geht es außerdem um die Erwartungen in Solingen-Wald. Der Aufsteiger wird von einigen Trainern bereits als mögliche Überraschungsmannschaft gehandelt. Varveri selbst will sich davon allerdings nicht beeinflussen lassen und setzt auf einen klaren Plan: zunächst ankommen und stabilisieren, anschließend Schritt für Schritt weitergehen.
Darüber hinaus blickt die neue Folge auf die Sommerpause, die Ergebnisse der großen Trainerumfrage und die spannendsten Duelle des ersten Oberliga-Spieltags. Welche Mannschaft wird als Meisterschaftsfavorit gehandelt? Wer muss sich auf eine schwierige Saison einstellen? Und welche Begegnungen haben die Trainer besonders im Blick?
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