OL-Podcast: Flutlicht-Zoff in Scherpenberg – beide Trainer sprechen

Der erste Spieltag der Oberliga Niederrhein hatte direkt reichlich Gesprächsstoff zu bieten. Besonders das 5:3 zwischen dem SV Scherpenberg und ETB Schwarz-Weiß Essen sorgt auch Tage später noch für Diskussionen. Nachdem auf einer Seite des Platzes drei der sechs Flutlichtmasten ausgefallen waren, legte der ETB Einspruch gegen die Spielwertung ein. Im Podcast kommen nun beide Trainer zu Wort.
Sven Schützek kann den Einspruch des ETB zwar nachvollziehen, möchte die sportliche Leistung seiner Mannschaft aber nicht durch die Diskussion über das Flutlicht in den Hintergrund gedrängt sehen. "Alle sprechen nur über das Licht“, sagt der Scherpenberger Trainer – und betont, was seine Mannschaft beim 5:3 aus seiner Sicht gezeigt hat. Für ihn war es ein Spiel, das die "Nehmerqualitäten“ und den Glauben seiner Mannschaft eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.
Ganz anders bewertet Björn Matzel die Situation. Für den ETB-Trainer war die Partie nach dem Ausfall des Flutlichts kaum noch seriös zu bewerten. "Wenn von sechs Flutlichtmasten drei ausfallen“, erklärt Matzel, „"dann ist es schwierig.“ Besonders die langen Bälle in den Strafraum seien problematisch gewesen, weil seine Spieler Ball und Gegenspieler teilweise nicht mehr gleichzeitig erkennen konnten.
Wie beide Trainer die umstrittene Schlussphase erlebt haben, warum die Sichtverhältnisse für Matzel eine entscheidende Rolle spielten und weshalb Schützek trotzdem vor allem die Leistung seiner Mannschaft würdigen möchte, ist ausführlich im Podcast zu hören.
Neben dem Aufreger aus Scherpenberg geht es auch um den 1. FC Monheim. Dennis Ruess spricht nach dem 2:2 beim FC Büderich über einen Auftakt mit zwei Gesichtern. Nach einer schwächeren ersten Hälfte überzeugte seine Mannschaft nach dem Rückstand und spielte sogar in Unterzahl mutig weiter. "Mentalität, Wille, Bereitschaft, Griffigkeit war dann da“, bilanziert Ruess.
Außerdem blickt der Podcast auf die weiteren Ergebnisse des ersten Spieltags, darunter die deutlichen Siege vom KFC Uerdingen und Fortuna Düsseldorf II sowie die späte Niederlage des ambitionierten Aufsteigers 1. Spvg Solingen-Wald. Im Mittelpunkt steht aber die Frage, die nach dem ersten Oberliga-Wochenende bleibt: Wie entscheidet der Verband über das Flutlicht-Drama von Scherpenberg?
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