OL-Podcast: Flutlicht-Zoff in Scherpenberg – beide Trainer sprechen Nach dem spektakulären 5:3 des SV Scherpenberg gegen ETB Schwarz-Weiß Essen ist das Spiel noch lange nicht beendet. Wegen des ausgefallenen Flutlichts haben die Essener Einspruch gegen die Wertung eingelegt. Im Oberliga-Podcast sprechen nun beide Trainer über die strittige Szene. Außerdem geht es um den Auftakt des 1. FC Monheim. von Markus Becker · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

Björn Matzel (li.) und Sven Schützek schauen auf das kontroverse Spiel vom Freitagabend. – Foto: Profilbilder

Der erste Spieltag der Oberliga Niederrhein hatte direkt reichlich Gesprächsstoff zu bieten. Besonders das 5:3 zwischen dem SV Scherpenberg und ETB Schwarz-Weiß Essen sorgt auch Tage später noch für Diskussionen. Nachdem auf einer Seite des Platzes drei der sechs Flutlichtmasten ausgefallen waren, legte der ETB Einspruch gegen die Spielwertung ein. Im Podcast kommen nun beide Trainer zu Wort.

"Alle sprechen nur über das Licht“ Sven Schützek kann den Einspruch des ETB zwar nachvollziehen, möchte die sportliche Leistung seiner Mannschaft aber nicht durch die Diskussion über das Flutlicht in den Hintergrund gedrängt sehen. "Alle sprechen nur über das Licht“, sagt der Scherpenberger Trainer – und betont, was seine Mannschaft beim 5:3 aus seiner Sicht gezeigt hat. Für ihn war es ein Spiel, das die "Nehmerqualitäten“ und den Glauben seiner Mannschaft eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Ganz anders bewertet Björn Matzel die Situation. Für den ETB-Trainer war die Partie nach dem Ausfall des Flutlichts kaum noch seriös zu bewerten. "Wenn von sechs Flutlichtmasten drei ausfallen“, erklärt Matzel, „"dann ist es schwierig.“ Besonders die langen Bälle in den Strafraum seien problematisch gewesen, weil seine Spieler Ball und Gegenspieler teilweise nicht mehr gleichzeitig erkennen konnten.