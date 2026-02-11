OL-Podcast: Das sagt El Halimi zum Last-Minute-Punkt gegen den ETB

Salah El Halimi spricht in Folge 19 unseres OL-Podcasts. – Foto: David Zimmer

Der 19. Spieltag der Oberliga Niederrhein hatte einige wilde Begegnungen parat. Unser Podcast-Host Anton Wagener blickt zurück auf ein spannendes Wochenende mit engen Spielen, späten Treffern und mehreren Partien, in denen Führungen nicht reichten.

Gleich mehrere Unentschieden prägten den Spieltag: Die SpVg Schonnebeck und der 1. FC Monheim trennten sich ebenso 2:2 wie der ETB SW Essen und die SF Baumberg – jeweils nach 2:0-Führungen der Gastgeber. Siege feierten unter anderem der VfB Hilden, Adler Union Frintrop sowie der SV Biemenhorst.



Im Format „Ones to Watch“ steht diesmal Tim Klefisch vom 1. FC Monheim im Mittelpunkt. Der Kapitän der Monheimer ist eine zentrale Figur im Mittelfeld und blickt auf einen spannenden Werdegang zurück. Trainer Dennis Ruess ordnet seine Rolle im Team ein.

Dazu gibt es Trainerstimmen von der Seitenlinie: Salah El Halimi (SF Baumberg) spricht über das Remis beim ETB und den Ausblick auf Homberg, während Dennis Ruess das 2:2 gegen Schonnebeck analysiert und den Fokus auf die kommenden Aufgaben nach der Karnevalspause richtet.