OL-Aufsteiger Sprockhövel vermeldet Kader - sechs weitere Neuzugänge

Der zentrale Mittelfeldspieler Dimitrov und Linksaußen Morina gehörten in Aplerbeck nur zur zweiten Reihe. Startelfeinsätze sind Fehlanzeige. Dagegen stand der defensive Mittelfeldspieler Öztürk in seinem ersten Seniorenjahr in Wiemelhausen fast immer auf dem Feld. Linksverteidiger Topatan gehört seit zwei Jahren zu den Leistungsträgern in Meinerzhagen und hatte dort nach FuPa-Informationen auch bereits für ein weiteres Jahr zugesagt. Die Oberliga-Chance war offensichtlich zu verlockend. Der junge Stürmer Sube kam aufgrund des Brünninghausener Spielerstreiks in seinem letzten U19-Jahr schon zu zwölf Einsätzen in der 1. Mannschaft. Offensivmann Cisse war im vergangenen Winter vom SV Wacker Obercastrop zum SC Obersprockhövel gewechselt und aufgrund eines Kahnbeinbruchs nur zu zwei Einsätzen in der Rückrunde gekommen.

Cisse ist nach Luca Baur und Steven Frühauf der dritte Neuzugang vom SC Obersprockhövel. Außerdem wurde bislang Alen Cengic (DJK TuS Hordel U19) verpflichtet, womit nun ein 25er-Kader steht, wie der Sportliche Leiter Jan Helfers in der Lokalpresse "WAZ" bekannt gibt.