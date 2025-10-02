Oktoberfest in der »Nord«: Sauerbraten, Freibier - und heiße Spiele

Party am Wasserwerk: Am Freitagabend wird dieser Edelfan wohl nicht alleine feiern. – Foto: Werner Franken

Das Party-Epizentrum befindet sich am kommenden Wochenende nicht auf der Münchener Theresienwiese, sondern auf den Sportplätze im Norden Bayerns. Rund um den Tag der deutschen Einheit gibt's an vier Tagen volles Programm in der Bayernliga Nord. Und das nicht nur auf dem Feld, wo sich unter anderem Gebenbachs Neu-Trainer Dominic Rühl vorstellt. Sondern auch in den Fanblöcken und Vereinsheimen. So gibt's unter anderem in Neudrossenfeld Weißwürste und Sauerkraut - und wer das Neumarkter Stadion am Deininger Weg betritt, bekommt Freibier. In diesem Sinne: Prost!

Spielfrei: SSV Jahn Regensburg II Donnerstag

Florian Bauer (Trainer, Großschwarzenlohe): "Der blanke Blick auf die Tabelle tut natürlich weiterhin weh. Das macht erst einmal keinen Spaß! Es hat in Hof wiederum nicht viel gefehlt. Aber wenn in jeden Spiel etwas fehlt, fehlt doch auch irgendwie zu viel. So ehrlich müssen wir sein. Positiv ist jedoch, dass keiner aufsteckt. Wir sind fleißig, wir machen und tun. Jeder haut alles raus. Und dann muss man die Situation auch mal akzeptieren. Es ist keine Floskel: Wir wissen, was wir im Tank haben - und gehen deshalb zuversichtlich in das Spiel!"

Personal: Carlo Schwarzer und Christos Chatzioglou sind mit einem Fragezeichen versehen. Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Großschwarzenlohe betreibt einen enormen Aufwand. Sie versuchen alles, um zu gewinnen. Und obwohl sie hinten stehen, werden wir sie keinesfalls unterschätzen. Gerade Zuhause hat ein Aufsteiger eine große Macht. Wir erwarten ein Kampfspiel, weil auch das Wetter es nicht erlauben wird, sauberen Fußball zu spielen." Personal: Bis auf die hinlänglich bekannten Langzeitausfälle sind alle Mann fit. Freitag

Frühschoppen-Heimspiel am Weinberg: Wer in Lederhose oder Dirndl kommt, bekommt ein Seidla Bier oder Softdrink! Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Nach der Pause freuen wir uns auf ein Derby gegen Coburg samt Oktoberfest-Special. Wir wollen schnell wieder in die Spur und die Punkte am Weinberg behalten. Der Gegner hat zuletzt zwei sehr gute Spiele gezeigt und wird uns alles abverlangen. Wir müssen von Beginn an hellwach sein, die Pause schnell abschütteln und ein Spiel mit hoher Intensität und besserer Passqualität als zuletzt abrufen, wenn wir gewinnen wollen." Personal: Lennart Wöhner und Lukas Schelenz fehlen sicher. Von den weiteren acht Ausfällen zuletzt könnten drei, vier Spieler zurückkehren... Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Vergangene Woche haben wir ganz wichtige Punkte geholt. Dieses Mal hatten wir - anders als davor - Glück und nehmen den Dreier mit. Gegen Neudrossenfeld steht ein ein kleines Derby und Highlight-Spiel für den Gegner am 3. Oktober an. Wir wollen natürlich an die Einstellung des Kornburg-Spieles anknüpfen." Personal: Es fehlen: Maximilian Tranziska, Norik Höhn Lars Schilling und Ricardo König. Fraglich: Jonathan Baur, Jonas Kirchner und Domenic Lauerbach. Morgen, 15:00 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt ASV Cham ASV Cham 15:00 live PUSH "O'zapft is" - Zuschauer, die zu diesem Spiel in Tracht kommen, bekommen ein Freigetränk! Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Es war zwar ein hartes Stück Arbeit, aber endlich ist uns in Würzburg der erste Auswärtsdreier gelungen. Diesen Flow gilt es - vor allem Zuhause - weiter bei zu behalten. Mit dem ASV Cham kommt allerdings eine Mannschaft, die sehr erfahren ist und eine gute Mischung aus Jung und Alt hat. Sie können eine sehr hohe Intensität gehen. Wir müssen von Beginn an hellwach sein, unsere Matchplan umsetzen - und dann bin ich davon überzeugt, dass wir das Spiel erfolgreich gestalten können." Personal: Leon Gümpelein und Alex Braun bleiben die Sorgenkinder. Maximilian Dobra hat seine Sperre abgesessen - und gehört im Gegensatz zu Bastian Walter (studienbedingt) zum Kader. Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Neumarkt ist in einer richtig guten Verfassung. Sie spielen und entscheiden Spiele wie eine Spitzenmannschaft, sind seit zehn Partien ungeschlagen. Zuhause haben sie bisher nur Siege eingefahren, stellen aktuell die beste Offensive der Liga, treffen in jedem Spiel, stehen auf Tabellenplatz 1 - das alles schafft schon ein sehr klares Bild ihrer eindrucksvollen Verfassung. Im Endeffekt können wir beim Tabellenführer nur überraschen, alles andere wäre aus Sicht ihrer Performance normal." Personal: Alexander Sigl ist verletzt. Jakub Hrudka, Finn Steinhauser und Raphael Huber arbeiten an ihrem Comeback. Konstantin Landstorfer und Martin Schuster sind fraglich. Neudrossenfeld funktioniert sein Vereinsheim kurzerhand zum Festzelt um. – Foto: Werner Franken Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden DJK Gebenbach Gebenbach 19:00 live PUSH Michael Riester (Trainer, Weiden): "Auch wenn nur Tabellenplatz 10 gegen 13 spielt und uns nur vier Punkte trennen, zeigt die Partie schon allein dadurch seine Wichtigkeit. Wir schauen aber in der Tabelle weiter nach oben, denn wir spielen gut, verpassen es jedoch meist, die Spiele trotz klarer Chancen für uns zu entscheiden. Dafür braucht es vor allem Heimsiege, und den wollen wir gegen Gebenbach unbedingt." Personal: Der Kader ist komplett. Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Die erste Trainingswoche verlief vielsprechend. Die Mannschaft war äußerst motiviert sowie engagiert im Training und hat in den vergangenen Spielen schon gezeigt, dass sie bereit ist, alles zu geben. Die Leistungsbereitschaft wollen wir in Weiden erneut zeigen und gegen den Ball hart und leidenschaftlich arbeiten. Nach dem Umbruch hat Weiden nach einem schwierigen Start auch in die Spur gefunden. Wir müssen mental bereit sein zu leiden und die gefährlichen Konter unterbinden." Personal: Leon Brandl verpasst das Trainerdebüt von Dominic Rühl. Samstag

Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Schade, dass das Spiel am Freitagabend ausgefallen ist. Wir haben nun zwei Spiele am Stück sehr gut gespielt und hätten die Ansätze auch gerne in Erlangen auf den Platz gebracht. Am Samstag freuen wir uns mit dem Würzburger FV auf einen alten Bekannten. Aktuelle Tabellenstände in der Liga sind dabei zweitrangig. Am Ende des Tages musst du gegen jeden Gegner eine gute Leistung auf den Platz bringen und den unbedingten Willen zum Erfolg haben. Wir wollen genau das tun und werden die Woche entsprechend hart trainieren." Personal: Simon Kollmer (Kreuzbandriss) und Jonah Schildbach (Muskelverletzung) fallen aus. Andreas Eisenmann (Trainer, Würzburg): "Mit Eintracht Bamberg treffen wir auf eine Mannschaft, die nun auch ergebnistechnisch ihr wahres Gesicht zeigt. Mit ihrer stabilen Defensive sowie taktisch variablen Spielweise zählen sie für mich nach wie vor - zusammen mit dem SC Eltersdorf - zum Nonplusultra der Liga! Rein tabellarisch spielen wir zwar gegen den Tabellenelften, de facto steht uns aber eine absolute Topmannschaft gegenüber. Um hier erfolgreich sein zu können, lautet die oberste Prämisse nach wie vor, unsere Anzahl an Gegentoren drastisch zu minimieren. Aufgrund unserer angespannten Situation müssen wir allerdings auch nicht drumherum reden: Wir müssen am Samstag punkten!" Personal: Simon Schäffer, Noa Zuljevic, Sebastien Döring, Luca Forster und Maximilian Perez-Hintermeier befinden sich im Lazarett. Fabio Gobbo, Andre Koob und Nico Wagner sind krank und deshalb fraglich.

Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Wir könnten als Alibi für die vergangenen zwei Niederlagen natürlich sagen: Das ist kein Beinbruch für einen Aufsteiger! Das machen wir aber nicht. Die Jungs wissen, um was es geht. Wir müssen die Ärmel wieder komplett hochkrempeln. Gerade in der Defensive müssen wir wieder stabiler werden, kompakter stehen. Hinten werden die Spiele gewonnen. Wir haben die verdammte Pflicht, um jeden Zentimeter zu kämpfen." Personal: Leon Rukiqi (verletzt) und Max Höhenberger (Urlaub) werden nicht dem Kader angehören. Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "In Stadeln treffen wir auf die absolute Überraschungsmannschaft der Liga. Wenn man jedoch genauer hinsieht, kommt ihre Top-Platzierung gar nicht so überraschend. Sie haben mit Akbakla, Koch und Höhenberger viel Erfahrung in den Reihen und zudem auch viele sehr gut ausgebildete Spieler aus dem Fürther NLZ im Kader. Von ihren jüngsten beiden Niederlagen lassen wir uns nicht blenden. Gerade in Stadeln ist es schwer, da müssen wir vor unserem spielfreien Wochenende noch mal alles investieren." Personal: Neben Daniel Pavlov (Kreuzbandriss) muss Maximilian Weiß (Außenbandriss) zuschauen.

Einst Eichstätt, nun Gebenbach: Mit Dominic Rühl kehrt der amtierende Meistertrainer in den Zirkus zurück. – Foto: Johannes Traub

Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Kornburg - das waren hitzige und spannende Duelle in der vergangenen Saison. Gerade auf unserem Platz, der der Witterung entsprechend ist, stellen wir uns wieder auf eine ähnliche Begegnung ein." Personal: Zu den bekannten Ausfällen kommt Vize-Kapitän Lucas Schmitt hinzu. Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Kurz und knapp - unsere Devise ist ganz einfach: Wir müssen nur einen Bruchteil unserer Chancen nutzen, dann gewinnen wir auch die Spiele. Wir haben eine klare Aufgabe!" Personal: Bastian Herzner kehrt nach seinem Rippenbruch in den Kader zurück. Sonntag

