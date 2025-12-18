Oktay Kaya und Crnicki wechseln von Türkgücü München zu FC Alte Haide

Der FC Alte Haide-DSC München setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft und freut sich, zwei ausgewiesene Fachkräfte in verantwortungsvollen Schlüsselpositionen willkommen zu heißen: Oktay Kaya und Daniel Crnicki. Der 1.Vorstand Franz Steinau freut sich sehr, diese Lösung vorstellen zu dürfen.

Oktay Kaya ist im Oktober 2024 als Leiter der Nachwuchsabteilung zu uns gestoßen und übernimmt nun die wichtige Rolle des Geschäftsführers. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem Engagement wird er entscheidend zur Weiterentwicklung des Vereins beitragen.

Daniel Crnicki wird die Rolle des sportlichen Leiters übernehmen und bringt ebenfalls wertvolle Kenntnisse mit. Seine Expertise im Bereich der sportlichen Leitung wird helfen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen und den FC Alte Haide-DSC zu einem noch stärkeren Verein zu formen.

Beide haben bereits im selben Zeitraum (Saison 2022/23 und 2023/24) für Türkgücü München gearbeitet und wir sind zuversichtlich, dass beide Neuzugänge gemeinsam eine erfolgreiche Zusammenarbeit entwickeln werden. Wir freuen uns auf eine spannende Zukunft. Der FC Alte Haide-DSC München blickt mit Optimismus auf die kommenden Herausforderungen und die Aufbauarbeit, die vor uns liegt. Herzlich willkommen, Oktay und Daniel!