Oktay im Anflug - Kästorf verstärkt die Offensive

Denn Marley Oktay gehörte in den vergangenen zwei Saisons zu den absoluten Leistungsträgern bei den Braunschweigern. In der Saison 23/24 war der Offensivmann mit elf Toren in 33 Spielen stark daran beteiligt, dass Acosta am Ende klar aufstieg. Auch in der frisch abgelaufenen Saison spielte Oktay, der Bruder von Marvin, der frisch nach Wolfenbüttel gewechselt ist, eine enorm wichtige Rolle bei den Braunschweigern.

Oktay stand in 27 von 28 Spielen in der Startelf. Dabei erzielte er 13 Saisontore und war damit der beste Torjäger seines Teams. Durch seine Tore konnte der Aufsteiger die Klasse halten und wird auch in der kommenden Saison Landesliga spielen. Nun allerdings der Wechsel zum Ligakonkurrenten nach Kästorf.