Okriftel verliert bei Amstätter Debüt in Steinbach

Von Beginn an waren die Gäste unterlegen. In der 23. Minute brachte Benit Dinaj die Gastgeber in Führung. Danach kontrollierte Steinbach zunehmend das Spielgeschehen, während Okriftel Schwierigkeiten hatte, selbst offensive Akzente zu setzen. „Steinbach war ein gut strukturierter Gegner, der den Ball schnell laufen ließ und uns deutlich überlegen war“, erklärte Mevlüt Yavuz, sportlicher Leiter der Germania. „Dadurch, dass wir nur hinterhergelaufen sind, waren wir am Ende platt und Steinbach konnte uns leicht bespielen.“

Nach der Pause verschärfte der TSV seinen Offensivdruck. Dinaj traf in der 65. und 74. Minute und sorgte damit für klare Verhältnisse. In der 80. Minute erhöhte er sogar noch auf 4:0. Yalcin gelang nur kurz vor Schluss noch der Ehrentreffer für Okriftel, sodass das Endergebnis 4:1 lautete. Yavuz kritisierte insbesondere die Gegentore zum 3:0 und 4:0: „Diese Tore sind zu einfach gefallen, das darf uns in Zukunft nicht passieren.“