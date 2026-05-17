Okoroafor trifft in Beeck aus 55 Metern – Trainer Kilic trotzdem sauer

Im mit Spannung erwarteten Duell der beiden formstarken Rückrundenmannschaften trennten sich der FC Wegberg-Beeck und der SSV Merten mit einem leistungsgerechten, aber aus Sicht der Gäste umstrittenen 2:2-Unentschieden. Während Merten durch den Punktverlust auf Rang fünf abrutscht, klettert Beeck auf Platz sechs.
Die Zuschauer im Waldstadion sahen von Beginn an eine hochklassige Begegnung, die dem Ruf beider Teams absolut gerecht wurde. Beeck-Coach Mark Zeh fand nach dem Abpfiff lobende Worte für das Niveau auf dem Rasen: „Das war ein Spiel auf hohem Oberliga-Niveau. Die ersten zehn bis 15 Minuten gingen an uns, aber mit dem 0:1 war Merten dann besser im Spiel.“
Dieses 0:1 in der 23. Minute war allerdings ein Treffer für die Ewigkeit. Mertens Michael Okoroafor erblickte den zu weit vor seinem Kasten stehenden Yannik Hasenbein und zog einfach mal ab. SSV-Trainer Bünyamin Kilic geriet beim Gedanken an die Szene ins Schwärmen: „Wir sind sehr gut in der Partie und gehen nach einem Wahnsinns-Tor von Okoroafor mit 1:0 in Führung: Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte kommt das Leder zu Okoroafor, der den Torwart aus rund 55 Metern überlupft. Das Ding ging unter die Latte, setzte auf der Linie auf und war drin.“ Merten verpasste es in der Folge trotz guter Gelegenheiten, die Führung auszubauen – und fing sich quasi mit dem Pausenpfiff durch Timo Braun den 1:1-Ausgleich. Für Kilic ein herber Dämpfer: „Das war extrem unglücklich, weil wir das Spiel im Griff hatten, nichts zuließen und mit der Führung in die Kabine hätten gehen müssen.“
Nach dem Seitenwechsel blieb das Visier auf beiden Seiten offen, auch wenn das Risiko minimiert werden sollte. In der 59. Minute schien das Pendel wieder zugunsten der Gäste auszuschlagen. Nach einem Foulspiel im Mittelfeld trat Samir Malaab zum Freistoß an und zirkelte den Ball sehenswert in den Knick. Mark Zeh ärgerte sich über die Entstehung: „Genau so einen Fehler haben wir vor dem 1:2 im Mittelfeld gemacht und begehen dann ein Foulspiel.“
Doch die Hausherren steckten den erneuten Rückschlag weg und schlugen nur fünf Minuten später zurück – in einer Szene, die Kilic auch nach dem Spiel noch auf die Palme brachte. Nach einer Ecke drückte Marc Kleefisch den Ball zum 2:2 über die Linie (64.). Für Kilic eine Fehlentscheidung des Gespanns: „Der Ball fliegt lang auf den zweiten Pfosten, eigentlich viel zu weit ins Toraus. Unsere Auswechselspieler haben gesehen, dass der Ball einen Meter im Aus war. Der Gegner schlägt ihn auf gut Glück einfach noch mal rein und Klefisch drückt ihn über die Linie. Niemand hat wirklich daran geglaubt, aber das Tor zählt. Ein geschenktes Tor, das mich maßlos enttäuscht.“
Ganz anders bewertete verständlicherweise Mark Zeh die Co-Produktion zum Ausgleich und lobte den Charakter seiner Mannschaft: „Ein großes Kompliment an meine Mannschaft, die danach dennoch zurückgekommen ist und ordentlich Druck gemacht hat. Der Ausgleich fiel nach einer Ecken-Variante auf den zweiten Pfosten: Der Ball wird per Volley zurückgebracht und Kleefisch macht das Ding zum 2:2 rein.“
In der verbleibenden Spielzeit gingen beide Mannschaften nicht mehr das allerletzte Risiko, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb. Während Zeh von einem „gerechten Remis“ sprach, kochte es in Kilic weiter: „Mit dem Remis vom reinen Ergebnis her sind wir gar nicht unzufrieden, aber die Umstände rund um den Ausgleich drücken massiv auf die Gemütslage. Das macht mich einfach unfassbar sauer.“
Lange Zeit zum Nachdenken bleibt beiden Teams nicht. Der dichte Terminplan fordert sofort wieder vollen Fokus: Für den SSV Merten geht es bereits am kommenden Freitag zur SpVg Porz, während der FC Wegberg-Beeck am Pfingstmontag bei der SpVg Frechen 20 gastiert.