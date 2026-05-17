Okoroafor trifft in Beeck aus 55 Metern – Trainer Kilic trotzdem sauer

– Foto: Boris Hempel

Im mit Spannung erwarteten Duell der beiden formstarken Rückrundenmannschaften trennten sich der FC Wegberg-Beeck und der SSV Merten mit einem leistungsgerechten, aber aus Sicht der Gäste umstrittenen 2:2-Unentschieden. Während Merten durch den Punktverlust auf Rang fünf abrutscht, klettert Beeck auf Platz sechs.

Die Zuschauer im Waldstadion sahen von Beginn an eine hochklassige Begegnung, die dem Ruf beider Teams absolut gerecht wurde. Beeck-Coach Mark Zeh fand nach dem Abpfiff lobende Worte für das Niveau auf dem Rasen: „Das war ein Spiel auf hohem Oberliga-Niveau. Die ersten zehn bis 15 Minuten gingen an uns, aber mit dem 0:1 war Merten dann besser im Spiel.“

Dieses 0:1 in der 23. Minute war allerdings ein Treffer für die Ewigkeit. Mertens Michael Okoroafor erblickte den zu weit vor seinem Kasten stehenden Yannik Hasenbein und zog einfach mal ab. SSV-Trainer Bünyamin Kilic geriet beim Gedanken an die Szene ins Schwärmen: „Wir sind sehr gut in der Partie und gehen nach einem Wahnsinns-Tor von Okoroafor mit 1:0 in Führung: Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte kommt das Leder zu Okoroafor, der den Torwart aus rund 55 Metern überlupft. Das Ding ging unter die Latte, setzte auf der Linie auf und war drin.“ Merten verpasste es in der Folge trotz guter Gelegenheiten, die Führung auszubauen – und fing sich quasi mit dem Pausenpfiff durch Timo Braun den 1:1-Ausgleich. Für Kilic ein herber Dämpfer: „Das war extrem unglücklich, weil wir das Spiel im Griff hatten, nichts zuließen und mit der Führung in die Kabine hätten gehen müssen.“ Traum-Freistoß und heftige Proteste beim Ausgleich Nach dem Seitenwechsel blieb das Visier auf beiden Seiten offen, auch wenn das Risiko minimiert werden sollte. In der 59. Minute schien das Pendel wieder zugunsten der Gäste auszuschlagen. Nach einem Foulspiel im Mittelfeld trat Samir Malaab zum Freistoß an und zirkelte den Ball sehenswert in den Knick. Mark Zeh ärgerte sich über die Entstehung: „Genau so einen Fehler haben wir vor dem 1:2 im Mittelfeld gemacht und begehen dann ein Foulspiel.“